ГРУБИН ФРАНТИШЕК
ГРУБИН (Hrubín) ФРАНТИШЕК - чешский поэт.
Учился в Карловом университете в Праге (1932-1934). Печатался с 1933 года. В поэтических сборниках (в том числе «Хлеб со сталью» («Chléb s ocelí», 1945), «Бесконечно прекрасная жизнь» («Nesmírný krásný život», 1947), «До предела любви» («Až do konce lásky», 1961)) и поэмах («Ночь Йова» («Jobová noc», 1945), «Метаморфоза» («Proměna», 1957)), используя мифологическую образность, Грубин сочетал философичность с политической актуальностью. Антивоенная поэма «Хиросима» («Hirošima», 1948) была подвергнута острой идеологической критике; около 10 лет произведения Грубина не печатались. Среди других сочинений: лиро-драматическая поэма «Романс для корнета» («Romance pro křídlovku», 1962 год, русский перевод 1970 года) - о пронесённом через всю жизнь воспоминании о рано оборвавшейся любви; баллада «Вифлеем в Лешанах» («Lešanské jesličky», 1970); драматические сочинения; мемуары; книги для детей; переводы поэзии П. Верлена, А. Рембо, Г. Гейне, А.С. Пушкина и других.