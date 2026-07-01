ГРУБИН ФРАНТИШЕК

ГРУБИН (Hrubín) ФРАНТИШЕК - чешский по­эт .

Учил­ся в Кар­ло­вом университете в Пра­ге (1932-1934). Пе­ча­тал­ся с 1933 года. В по­этических сборниках (в том числе «Хлеб со ста­лью» («Chléb s ocelí», 1945), «Бес­ко­неч­но пре­крас­ная жизнь» («Nesmírný krásný život», 1947), «До пре­де­ла люб­ви» («Až do konce lás­ky», 1961)) и по­эмах («Ночь Йо­ва» («Jo­bo­vá noc», 1945), «Ме­та­мор­фо­за» («Pro­měna», 1957)), ис­поль­зуя ми­фо­ло­гическую об­раз­ность, Грубин со­че­тал фи­ло­со­фич­ность с по­ли­тической ак­ту­аль­но­стью. Ан­ти­во­ен­ная по­эма «Хи­ро­си­ма» («Hirošima», 1948) бы­ла под­верг­ну­та ост­рой идео­ло­гической кри­ти­ке; около 10 лет про­из­ве­де­ния Грубина не пе­ча­та­лись. Сре­ди других со­чи­не­ний: ли­ро-дра­ма­тическая по­эма «Ро­манс для кор­не­та» («Romance pro křídlovku», 1962 год, русский перевод 1970 года) - о про­не­сён­ном че­рез всю жизнь вос­по­ми­на­нии о ра­но обор­вав­шей­ся люб­ви; бал­ла­да «Виф­ле­ем в Ле­ша­нах» («Lešanské jesličky», 1970); дра­ма­тические со­чи­не­ния; ме­муа­ры; кни­ги для де­тей; пе­ре­во­ды по­эзии П. Вер­ле­на, А. Рем­бо, Г. Гей­не, А.С. Пуш­ки­на и других.