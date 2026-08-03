ГРУБЕРОВА ЭДИТА

ГРУБЕРОВА (Gruberová) ЭДИТА - сло­вацкая пе­ви­ца (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но).

Учи­лась в Бра­тислав­ской консерватории у М. Мед­вец­ки, в Бра­ти­слав­ской ака­де­мии ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств. В 1968 году де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Ро­зи­ны («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни, Бра­ти­сла­ва). С 1972 года со­ли­ст­ка Вен­ской гос опе­ры. Га­ст­ро­ли­ру­ет на круп­ней­ших ми­ро­вых опер­ных сце­нах («Мет­ро­по­ли­тен- опе­ра », «Ла Ска­ла», «Ко­вент-Гар­ден», Ли­ри­че­ская опе­ра Чи­ка­го, Ба­вар­ская государственная опе­ра в Мюн­хе­не), на ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях в Глайнд­бор­не (1974) и Зальц­бур­ге (с 1977). Луч­шие пар­тии - в клас­си­ко-ро­ман­тическом ре­пер­туа­ре XVIII-XIX веков: Ца­ри­ца но­чи, Кон­стан­ца («Вол­шеб­ная флей­та», «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» В.А. Мо­цар­та), за­глав­ные пар­тии в опе­рах «Лю­чия ди Лам­мер­мур» и «Ан­на Бо­лейн» Г. До­ни­цет­ти, Олим­пия («Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха) и другие. Са­мый зна­чительный ус­пех пе­ви­цы в опе­ре XX века - роль Цер­би­нет­ты («Ари­ад­на на На­ксосе» Р. Штрау­са). Од­на из луч­ших ис­пол­ни­тель­ниц Кон­цер­та для го­ло­са с ор­ке­ст­ром Р.М. Гли­эра, в ко­то­ром де­мон­ст­ри­ру­ет бле­стя­щее во­каль­ное мас­тер­ст­во.