ГРУБЕРОВА ЭДИТА
ГРУБЕРОВА (Gruberová) ЭДИТА - словацкая певица (колоратурное сопрано).
Училась в Братиславской консерватории у М. Медвецки, в Братиславской академии исполнительских искусств. В 1968 году дебютировала в партии Розины («Севильский цирюльник» Дж. Россини, Братислава). С 1972 года солистка Венской гос оперы. Гастролирует на крупнейших мировых оперных сценах («Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден», Лирическая опера Чикаго, Баварская государственная опера в Мюнхене), на международных фестивалях в Глайндборне (1974) и Зальцбурге (с 1977). Лучшие партии - в классико-романтическом репертуаре XVIII-XIX веков: Царица ночи, Констанца («Волшебная флейта», «Похищение из сераля» В.А. Моцарта), заглавные партии в операх «Лючия ди Ламмермур» и «Анна Болейн» Г. Доницетти, Олимпия («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха) и другие. Самый значительный успех певицы в опере XX века - роль Цербинетты («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса). Одна из лучших исполнительниц Концерта для голоса с оркестром Р.М. Глиэра, в котором демонстрирует блестящее вокальное мастерство.