ГРШКОВИЧА АПОСТОЛ

ГРШКОВИЧА АПОСТОЛ - отрывки глаголического кодекса Деяний и Посланий апостольских.

(XII век), отрывки глаголического кодекса Деяний и Посланий апостольских (Загреб. ХАЗУ. Фраг. глаг. 2), один из древнейших глаголических и южнославянских в целом списков Апостола; памятник истории церковнославянского языка и славянского книгописания Балканского полуострова. Содержит чтения Деяний 4. 36 - 5. 23; 6. 2 - 7. 7; 7. 48 - 8. 12; 8. 34 - 9. 17. Ныне Гршковича Апостол представляет собой 2 двойных листа пергамена (вероятно, листы 1, 3, 6, 8 из 2-й тетради) размером 21,7-22,7×15,5 см. Получил название по имени капеллана Ивана Гршковича, нашедшего его во Врбнике (островов Крк, Хорватия). Позднее листы попали к капеллану Ивану Чрнчичу, который в 1892 году передал их В. Ягичу.

Письмо Гршковича Апостола является ранним вариантом переходного типа (от круглой к угловатой) глаголицы, почерк с небольшим наклоном вправо. Гршкович Апостол содержит как лексические архаизмы, так и инновации, что характерно для всей южнославянской традиции Апостола (Христова-Шомова. С. 738-739). Орфографические особенности Гршковича Апостола (регулярное употребление «ъ» при отсутствии «ь», передача «ы» через «ъи», нерегулярный «юс малый», мена «в/у» в начале слов, передача «а-йотированного» в начале слова и слога через «ять», «ф» в заимствованных словах через «п» (Пилипъ) и другое) находят соответствие в сербских кириллических памятниках конца XII - начала XIII века (Мирославово и Вуканово Евангелия , отрывки из Жития святого апостола Иоанна Богослова (например, БАН. 24.4.18), Хиландарская грамота 1198 года, Хиландарский Типик святого Саввы Сербского) и хорватских глаголических, начиная с древнейших.

По поводу происхождения и датировки Гршковича Апостола в литературе высказывались разные мнения. Ягич, впервые детально исследовавший памятник и издавший его кириллицей факсимильно, связывал создание кодекса с Герцеговиной, Юго-Западной Сербией или Черногорией. Его точка зрения господствовала до середины ХХ века, когда Й. Хамм предположил, что Гршковича Апостол был написан «северо-западнее», то есть, очевидно, в хорватской Далмации. При этом мнение Ягича до настоящего времени имеет сторонников, а современные сербские, хорватские и боснийские исследователи определяют происхождение отрывков в зависимости от своей национальной принадлежности. Датировка Гршковича Апостола у разных исследователей колеблется в пределах XII века - от 1-й половины до конца столетия (обзор мнений смотреть: Трифуновић. С. 24-27).

На листах Гршковича Апостола существует литургическая разметка (указания зачал) кириллическим почерком, весьма архаичным по облику (не позднее начала XIV века), с сербской орфографией, свидетельствующая, что на раннем этапе истории (не исключено, что и исходно) кодекс использовался в православном богослужении и бытовал на территории Сербии. Позднее, судя по их сохранности, листы служили защитными в неустановленном кодексе.

Гршковича Апостол входит в число основных источников Словаря церковнославянского языка хорват. извода (смотреть: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Zagreb, 2002. Sv. 1. S. XXXI, N 2).

Исторические источники:

Jagič V. Grskovičev odlomak glagolskog apostola // Starine Jugoslavenske akad. znanosti i umetnosti. Zagreb, 1893. Knj. 36. S. 33-161.

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