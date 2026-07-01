ГРОЗДОВ ХРИСТОФОР НИКОЛАЕВИЧ

ГРОЗДОВ ХРИСТОФОР НИКОЛАЕВИЧ - музыкальный деятель, педагог, композитор, издатель, исследователь грузинского церковного пения и народной музыки .

Родился в семье сельского священника . По окончании Рижской ДС обучался в МДА (1873-1877). С 1881 года служил в ведомстве народного образования в Тифлисской и Бакинской губерниях. Живя в Грузии, записывал, изучал и издавал музыкальный фольклор; был знатоком местных церковнопевческих традиций. В 1899 году переведен в польский город Петроков на должность инспектора народных училищ Лодзинской учебной дирекции. Как в Закавказье, так и в Польше организовывал хоры и оркестры учащихся, делал обработки народных песен.

С 1904 года инспектор музыки Придворной певческой капеллы, с 1912 года помощник ее начальника. В репертуаре капеллы находилось несколько сочинений и обработок Гроздова, в частности хор на его текст «Покаянная молитва о Руси» (издание 1909), получивший широкую известность. Сотрудничал с Регентским училищем С.В. Смоленского. Писал рецензии на новые духовно-музыкального издания для журнала «Хоровое и регентское дело».

16 марта 1914 года Гроздов прочел лекцию перед первым в столице концертом грузинской церковной музыки (зал Дворянского собрания), в котором хорами под управлением А.А. Архангельского и К. Потсхверашвили исполнялись грузинские песнопения и их обработки, выполненные М.М. Ипполитовым-Ивановым, З. Палиашвили, Потсхверашвили, Н.С. Кленовским, Н.И. Компанейским, А.Д. Кастальским. Консультантом 3 последних композиторов был Гроздов, предоставивший им рукопись литургии кахетинского распева, которая была записана в 40-х годах XIX века его тестем А.Е. Мревлишвили с голоса архимандрита Шуамтинского монастыря Софрония.

Гроздов вдохновил Кастальского, с которым дружил, на создание хоров «Былинка» и «Слава» (1902) и хорового цикла «Песни к Родине» (1904). Под влиянием Гроздова написана композиция Ц.А. Кюи «Песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа»» (1914). Во время первой мировой войны Гроздов сочинил несколько солдатских хоров (некоторые - под псевданимом К. Акаури).

После Октябрьской революции Гроздов служил преподавателем методики хорового пения в Петроградской Народной хоровой академии (бывшей Придворной певческой капелле) и способствовал сохранению этого учреждения. Будучи председателем художественного и педагогического советов академии, содействовал включению в репертуар ее хора церковной музыки.

Архив:

ГЦММК. Ф. 370 [личн. фонд Г.].