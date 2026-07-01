ГРОЗА ПЕТРУ
ГРОЗА (Groza) ПЕТРУ - румынский государственный и политический деятель.
Получил юридическое образование в Будапештском, Берлинском и Лейпцигском университетах. Был близок к Румынской православной церкви, являлся членом правой Народной партии. В 1921-1922 и 1926-1927 годы занимал министерские посты в правительствах Румынии, в том числе министра по делам Трансильвании и общественных работ. В 1927 году вышел из Народной партии, в 1933 году основал крестьянскую организацию Фронт земледельцев, выступавшую против фашизации Румынии. В 1943-1944 годы неоднократно подвергался арестам за антифашистскую деятельность. В 1944 году возглавляемый Грозой Фронт земледельцев вошёл в созданный по инициативе румынских коммунистов Национальный демократический фронт. После освобождения Румынии (август 1944) заместитель премьер-министра (ноябрь 1944 - февраль 1945), с 6.3.1945 года премьер-министр Румынии. В декабре 1947 - июне 1952 года председатель СМ Румынской Народной Республики (РНР; на этом посту его сменил Г. Георгиу-Деж). В 1952-1958 годы председатель Президиума Великого национального собрания РНР.