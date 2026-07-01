ГРОЗА ПЕТРУ

ГРОЗА (Groza) ПЕТРУ - румынский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По­лу­чил юри­дич еское об­ра­зо­ва­ние в Бу­да­пешт­ском, Бер­лин­ском и Лейп­циг­ском университетах. Был бли­зок к Румынской пра­во­слав­ной церк­ви , яв­лял­ся членом пра­вой Народной пар­тии. В 1921-1922 и 1926-1927 годы за­ни­мал ми­ни­стер­ские по­сты в пра­ви­тель­ст­вах Ру­мы­нии, в том числе ми­ни­ст­ра по де­лам Тран­силь­ва­нии и об­щественных ра­бот. В 1927 году вы­шел из Народной пар­тии, в 1933 году ос­но­вал кре­сть­ян­скую организацию Фронт зем­ле­дель­цев, вы­сту­пав­шую про­тив фа­ши­за­ции Ру­мы­нии. В 1943-1944 годы не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам за ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность. В 1944 году воз­глав­ляе­мый Грозой Фронт зем­ле­дель­цев во­шёл в соз­дан­ный по ини­циа­ти­ве румынских ком­му­ни­стов Национальный де­мо­кра­тический фронт. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ру­мы­нии (август 1944) заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра (но­ябрь 1944 - февраль 1945), с 6.3.1945 года пре­мьер-ми­нистр Ру­мы­нии. В декабре 1947 - ию­не 1952 года председатель СМ Румынской Народной Рес­пуб­ли­ки (РНР; на этом по­сту его сме­нил Г. Ге­ор­гиу-Деж). В 1952-1958 годы председатель Пре­зи­диу­ма Ве­ли­ко­го национального со­б­ра­ния РНР.