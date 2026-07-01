ГРОВЕ ВАЛЬЕХО МАРМАДУКЕ

ГРОВЕ ВАЛЬЕХО МАРМАДУКЕ (Grove Vallejo Marmaduque) - по­ли­тический и во­енный дея­тель Чи­ли.

По­сле обу­че­ния в Выс­шей во­енно-морской шко­ле и Во­енной ака­де­мии Чи­ли в 1906-1911 годы учил­ся в Гер­ма­нии в артиллерийском офи­цер­ском учи­ли­ще. В 1912-1920 годы слу­жил в ок­ку­пи­рованной чи­лий­ски­ми вой­ска­ми пе­ру­ан­ской Так­не. С 1920 года заместитель начальника Во­ен­ной ака­де­мии, а с 1925 года начальник Шко­лы ВВС. Уча­ст­во­вал в свер­же­нии пра­ви­тель­ст­ва А. Алес­сан­д­ри Паль­мы (сентябрь 1925), стал чле­ном Во­енной хун­ты. В 1927-1928 годы во­енный ат­та­ше в Лон­до­не. В 1929 году по об­ви­не­нию в за­го­во­ре про­тив дик­та­то­ра К. Ибань­е­са дель Кам­по вы­слан из стра­ны. В сентябре 1930 года тай­но при­был в Чи­ли, но был аре­сто­ван и со­слан на остров Пас­хи, от­ку­да бе­жал на Таи­ти, а за­тем во Фран­цию. По­сле па­де­ния дик­та­ту­ры Ибань­е­са дель Кам­по вер­нул­ся в Чи­ли и в 1932 году был на­зна­чен ко­ман­дую­щим ВВС.

4.6.1932 года совместно с со­циа­ли­ста­ми со­вер­шил пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го в Чи­ли бы­ла про­воз­гла­ше­на Со­циа­ли­стическая рес­пуб­ли­ка, про­су­щест­во­вав­шая все­го 12 дней. В но­вом пра­ви­тель­ст­ве Грове Вальехо за­нял пост министра обо­ро­ны. 16.6.1932 года по­сле во­енного контр­пе­ре­во­ро­та вновь со­слан на остров Пас­хи, но вско­ре ам­ни­сти­ро­ван и на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 30.10.1932 года за­нял 2-е ме­сто, по­лу­чив 17,7% го­ло­сов. Один из ос­но­ва­те­лей Со­циа­ли­стической пар­тии Чи­ли (1933), генерал сек­ре­та­рём ко­то­рой был в 1935-1937 годы. В 1934 году из­бран се­на­то­ром. В 1937-1952 годы председатель Со­циа­ли­стической пар­тии. В 1938-1940 годы воз­глав­лял Народный фронт, пред­ста­ви­тель ко­то­ро­го П. Агир­ре Сер­да стал пре­зи­ден­том Чи­ли. Один из главных ини­циа­то­ров аг­рар­ной ре­фор­мы. Ос­та­вал­ся се­на­то­ром до 1949 года, ко­гда про­иг­рал вы­бо­ры и ос­та­вил по­ли­тическую дея­тель­ность.