ГРОВЕ ВАЛЬЕХО МАРМАДУКЕ
ГРОВЕ ВАЛЬЕХО МАРМАДУКЕ (Grove Vallejo Marmaduque) - политический и военный деятель Чили.
После обучения в Высшей военно-морской школе и Военной академии Чили в 1906-1911 годы учился в Германии в артиллерийском офицерском училище. В 1912-1920 годы служил в оккупированной чилийскими войсками перуанской Такне. С 1920 года заместитель начальника Военной академии, а с 1925 года начальник Школы ВВС. Участвовал в свержении правительства А. Алессандри Пальмы (сентябрь 1925), стал членом Военной хунты. В 1927-1928 годы военный атташе в Лондоне. В 1929 году по обвинению в заговоре против диктатора К. Ибаньеса дель Кампо выслан из страны. В сентябре 1930 года тайно прибыл в Чили, но был арестован и сослан на остров Пасхи, откуда бежал на Таити, а затем во Францию. После падения диктатуры Ибаньеса дель Кампо вернулся в Чили и в 1932 году был назначен командующим ВВС.
4.6.1932 года совместно с социалистами совершил переворот, в результате которого в Чили была провозглашена Социалистическая республика, просуществовавшая всего 12 дней. В новом правительстве Грове Вальехо занял пост министра обороны. 16.6.1932 года после военного контрпереворота вновь сослан на остров Пасхи, но вскоре амнистирован и на президентских выборах 30.10.1932 года занял 2-е место, получив 17,7% голосов. Один из основателей Социалистической партии Чили (1933), генерал секретарём которой был в 1935-1937 годы. В 1934 году избран сенатором. В 1937-1952 годы председатель Социалистической партии. В 1938-1940 годы возглавлял Народный фронт, представитель которого П. Агирре Серда стал президентом Чили. Один из главных инициаторов аграрной реформы. Оставался сенатором до 1949 года, когда проиграл выборы и оставил политическую деятельность.