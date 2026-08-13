ГРОВ ДЖОРДЖ

ГРОВ (Grove) ДЖОРДЖ, сэр - английский музыкальный дея­тель, му­зы­ко­вед, лек­си­ко­граф.

В 1852-1873 годы сек­ре­тарь ди­рек­ции лон­дон­ско­го Хру­сталь­но­го двор­ца, в 1856-1896 годы пи­сал ан­но­та­ции к про­хо­див­шим в нём кон­цер­там. В 1882-1894 годы пер­вый ди­рек­тор Ко­ро­лев­ско­го музыкального кол­лед­жа в Лон­до­не. Про­сла­вил­ся как со­ста­ви­тель «Сло­ва­ря музы­ки и му­зы­кан­тов» (тома 1-4, 1879-1889), на­пи­сал для не­го мно­же­ст­во ста­тей. По­след­нее из­да­ние в 28 то­мах под названием «Но­вый сло­варь му­зы­ки и му­зы­кан­тов Гро­ва» (2001) вы­шло под редакцией С. Сей­ди и Дж. Ти­рел­ла. Официальная ин­тер­нет-вер­сия музыкального сло­ва­ря Грова не­пре­рыв­но об­нов­ля­ет­ся. Из му­зы­ко­ведческих ра­бот Грова наи­бо­лее из­вест­на « Бет­хо­вен и его де­вять сим­фо­ний» (1896).