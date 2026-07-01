ГРОТЕВОЛЬ ОТТО

ГРОТЕВОЛЬ (Grotewohl) ОТТО - германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По про­фес­сии пе­чат­ник . С 1908 года член мо­ло­дёж­ной со­циа­ли­стической организации, с 1912 года член Со­ци­ал- де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны. С 1918 года член Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (НСДПГ), с 1922 года вновь член СДПГ. В 1919-1921 годы слу­жа­щий ком­му­наль­ной стра­хо­вой кас­сы. В 1920-1925 годы депутат ланд­та­га зем­ли Бра­ун­швейг, в 1921-1922 годы министр внутренних дел и народного об­ра­зо­ва­ния, в 1923-1924 годы министр юс­ти­ции пра­ви­тель­ст­ва Бра­ун­швей­га. В 1924-1926 годы учился в Ака­де­мии Лейб­ни­ца в Ган­но­ве­ре, в 1926-1930 годы воль­но­слу­ша­тель Выс­шей по­ли­тической шко­лы, Выс­шей ком­мерческой шко­лы в Бер­ли­не и Бер­лин­ско­го университета. В 1925-1933 годы депутат рейхс­та­га от СДПГ, од­но­вре­мен­но председатель организации СДПГ в Бра­ун­швей­ге и пре­зи­дент зе­мель­ной стра­хо­вой ком­па­нии Бра­ун­швей­га. По­сле ус­та­нов­ле­ния в 1933 году в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры был от­стра­нён от всех долж­но­стей, вёл не­ле­галь­ную ан­ти­фа­ши­ст­скую ра­бо­ту. В 1938-1939 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не. В 1940-1945 годы ра­бо­тал в стро­ительной кон­то­ре в Бер­ли­не. По­сле раз­гро­ма гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии из­бран в 1945 году председателем Центрального прав­ле­ния СДПГ. Сто­рон­ник един­ст­ва германского ра­бо­че­го дви­же­ния и объ­е­ди­не­ния СДПГ с Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Гер­ма­нии (КПГ). При не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Гротеволя в апреле 1946 года в Со­вет­ской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии про­изош­ло объ­еди­не­ние этих пар­тий в Со­циа­ли­сти­че­скую еди­ную пар­тию Гер­ма­нии (СЕПГ). В 1946-1950 годы Гротеволь за­ни­мал пост со­пред­се­да­те­ля (совместно с В. Пи­ком) СЕПГ, в 1950-1964 годы член По­лит­бю­ро ЦК СЕПГ. По­сле про­воз­гла­ше­ния Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (7.10.1949) на­зна­чен на долж­ность пре­мьер-ми­ни­ст­ра (за­ни­мал её до кон­ца жиз­ни). В 1960-1964 годы один из за­мес­ти­те­лей председателя Государственного со­ве­та ГДР. С но­ября 1960 года был тя­же­ло бо­лен, в 1962 году фак­ти­че­ски пе­ре­дал ру­ко­во­дство Со­ве­том Ми­ни­ст­ров ГДР В. Што­фу. Три­ж­ды Ге­рой Тру­да ГДР (1954, 1959, 1964), на­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1964).

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния (1945-1960). М., 1966.