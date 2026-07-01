ГРОТЕВОЛЬ ОТТО
ГРОТЕВОЛЬ (Grotewohl) ОТТО - германский государственный и политический деятель.
По профессии печатник. С 1908 года член молодёжной социалистической организации, с 1912 года член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Участник 1-й мировой войны. С 1918 года член Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ), с 1922 года вновь член СДПГ. В 1919-1921 годы служащий коммунальной страховой кассы. В 1920-1925 годы депутат ландтага земли Брауншвейг, в 1921-1922 годы министр внутренних дел и народного образования, в 1923-1924 годы министр юстиции правительства Брауншвейга. В 1924-1926 годы учился в Академии Лейбница в Ганновере, в 1926-1930 годы вольнослушатель Высшей политической школы, Высшей коммерческой школы в Берлине и Берлинского университета. В 1925-1933 годы депутат рейхстага от СДПГ, одновременно председатель организации СДПГ в Брауншвейге и президент земельной страховой компании Брауншвейга. После установления в 1933 году в Германии гитлеровской диктатуры был отстранён от всех должностей, вёл нелегальную антифашистскую работу. В 1938-1939 годы находился в заключении по обвинению в государственной измене. В 1940-1945 годы работал в строительной конторе в Берлине. После разгрома гитлеровской Германии избран в 1945 году председателем Центрального правления СДПГ. Сторонник единства германского рабочего движения и объединения СДПГ с Коммунистической партией Германии (КПГ). При непосредственном участии Гротеволя в апреле 1946 года в Советской зоне оккупации Германии произошло объединение этих партий в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). В 1946-1950 годы Гротеволь занимал пост сопредседателя (совместно с В. Пиком) СЕПГ, в 1950-1964 годы член Политбюро ЦК СЕПГ. После провозглашения Германской Демократической Республики (7.10.1949) назначен на должность премьер-министра (занимал её до конца жизни). В 1960-1964 годы один из заместителей председателя Государственного совета ГДР. С ноября 1960 года был тяжело болен, в 1962 году фактически передал руководство Советом Министров ГДР В. Штофу. Трижды Герой Труда ГДР (1954, 1959, 1964), награждён орденом Ленина (1964).
Сочинения:
Избранные произведения (1945-1960). М., 1966.