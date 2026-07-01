Гротеволь (нем. Grotewohl), Отто Эмиль Франц (11.03.1894, Брауншвейг ‒ 21.09.1964, Берлин)

Гротево`ль (нем. Grotewohl), Отто Эмиль Франц (11.03.1894, Брауншвейг — 21.09.1964, Берлин) — германский политический и государ­ственный деятель. Из рабочей семьи. После окончания училища (1912) работал печатником, тогда же вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1914—1918 в качестве рядового принимал участие в Первой мировой войне. В 1918—1922 — член Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). В 1922 принимал участие в объединительных съездах НСДПГ и СДПГ. В 1919—1921 — служащий страховой больничной кассы, в 1928—1933 — председатель страховой компании Брауншвейга. В 1920—1925 депутат ландтага земли Брауншвейг, занимал также посты министра образования и внутренних дел (1921—1922) и министра юстиции Брауншвейга (1923—1924). В 1925—1933 — депутат рейхстага от СДПГ, председатель брауншвейгской земельной организации СДПГ. В 1924—1926 обучался в Академии им. Лейбница в Ганновере, в 1926—1930 — вольнослушатель Высшей школы политики, Высшей школы торговли и Берлинского университета. В годы нацистской диктатуры занимался торговой деятельностью, участвовал в Сопротивления движении, дважды подвергался арестам. 10 июня 1945 избран председателем Центрального комитета СДПГ. 19 июня 1945 подписал договор о сотрудничестве СДПГ и КПГ, в результате которого была создана Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), с 1946 — член правления партии, в 1946—1954 — сопредседатель СЕПГ. С 1949 — премьер-министр , с 1950 — председатель Совета министров ГДР (см. в ст. Германия), одновременно с 1960 — заместитель председателя Государственного совета ГДР. В 1955 поддержал план создания немецкой конфедерации и превращения Западного Берлина в «свободный город». Награжден орденом Карла Маркса (1953), орденом «За заслуги перед Отечеством» (1954, 1959, 1964), другими орденами. Герой труда (1954, 1959). Соч.: Избранные статьи и речи (1945—1959). М., 1961; Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik. Reden und Aufsätze. Bd. 1—6. Berlin, 1959—1962. Лит.: Jodl М. Amboß oder Hammer? Otto Grotewohl; eine politische Biographie. Berlin, 1997; Triebel W. Gelobt und geschmäht. Wer war Otto Grotewohl? Aufsätze und Interviews mit Zeitzeugen. Berlin, 1998.