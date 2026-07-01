ГРОТЕСКИ

ГРОТЕСКИ, ГРОТТЕСКИ - вид ор­на­мен­та , свя­зы­ваю­щий в еди­ную, пре­имущественную сим­мет­рич­ную, вер­ти­каль­ную ком­по­зи­цию различные де­ко­ра­тив­ные мо­ти­вы.

Тер­мин воз­ник в конце XV века, ко­гда при рас­коп­ках под­зем­ных по­ме­ще­ний («гро­тов») «Зо­ло­то­го до­ма» Не­ро­на (I век), а так­же других двор­цов, вилл и гроб­ниц Ри­ма и Не­апо­ля бы­ли най­де­ны леп­ные ор­на­мен­ты, за­пол­няв­шие по­верх­но­сти стен ме­ж­ду фи­гу­ра­тив­ны­ми сце­на­ми. На­зван­ные гротески, эти ор­на­мен­ты при­влек­ли к се­бе вни­ма­ние ху­дож­ни­ков и по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в искусстве итальянского Воз­ро­ж­де­ния : ими ук­ра­ша­ли ар­хитектурные эле­мен­ты (пи­ля­ст­ры, от­ко­сы окон и пор­та­лов) и юве­лир­ные про­из­ве­де­ния, ис­поль­зо­ва­ли во фре­ско­вой жи­во­писи (Д. Гир­лан­дайо, П. Пе­руд­жи­но, Л. Синь­о­рел­ли, Б. Пин­ту­рик­кьо). У Ра­фа­эля гротески офор­ми­лись в за­кон­чен­ную деко­ра­тив­ную сис­те­му (Лод­жии Ра­фаэ­ля, 1517-1519 годы, сту­фет­та и лод­жет­та кар­ди­на­ла Би­бие­на, 1516 год; все - в Ва­ти­ка­не). Во 2-й половине XVI века гротески рас­про­стра­ни­лись в Северной Ев­ро­пе, во мно­гом бла­го­да­ря сбор­ни­кам ри­сун­ков (Жак I Андруэ Дю­сер­со и другие). Со­звуч­ные сво­им сво­бод­ным и при­чуд­ли­вым ха­рак­те­ром ис­кус­ст­ву мань­е­риз­ма, гротески пре­вра­ти­лись в нём в са­мо­сто­ятельный жанр (осо­бен­но в гра­вю­ре - Д. Хоп­фер, П. Флёт­нер, К. Бос). Рас­коп­ки го­ро­дов Пом­пеи и Гер­ку­ла­нум в середине XVIII века вы­зва­ли но­вую вол­ну ин­те­ре­са к гротескам. Их ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли в конце XVIII - начале XIX века в де­ко­ре ин­терь­е­ров Р. Адам, Ш. Пер­сье, П.Ф.Л. Фон­тен и другие; гротески ста­ли важ­ной со­став­ляю­щей пом­пе­ян­ско­го сти­ля.

Иллюстрации:

Гро­те­ски. Рос­пи­си лод­жет­ты кар­ди­на­ла Би­бие­на в Ватикане. 1516. Мас­тер­ская Ра­фа­эля (по его эс­ки­зам). Архив БРЭ.

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