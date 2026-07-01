ГРОТЕСКИ
ГРОТЕСКИ, ГРОТТЕСКИ - вид орнамента, связывающий в единую, преимущественную симметричную, вертикальную композицию различные декоративные мотивы.
Термин возник в конце XV века, когда при раскопках подземных помещений («гротов») «Золотого дома» Нерона (I век), а также других дворцов, вилл и гробниц Рима и Неаполя были найдены лепные орнаменты, заполнявшие поверхности стен между фигуративными сценами. Названные гротески, эти орнаменты привлекли к себе внимание художников и получили широкое распространение в искусстве итальянского Возрождения: ими украшали архитектурные элементы (пилястры, откосы окон и порталов) и ювелирные произведения, использовали во фресковой живописи (Д. Гирландайо, П. Перуджино, Л. Синьорелли, Б. Пинтуриккьо). У Рафаэля гротески оформились в законченную декоративную систему (Лоджии Рафаэля, 1517-1519 годы, стуфетта и лоджетта кардинала Бибиена, 1516 год; все - в Ватикане). Во 2-й половине XVI века гротески распространились в Северной Европе, во многом благодаря сборникам рисунков (Жак I Андруэ Дюсерсо и другие). Созвучные своим свободным и причудливым характером искусству маньеризма, гротески превратились в нём в самостоятельный жанр (особенно в гравюре - Д. Хопфер, П. Флётнер, К. Бос). Раскопки городов Помпеи и Геркуланум в середине XVIII века вызвали новую волну интереса к гротескам. Их широко использовали в конце XVIII - начале XIX века в декоре интерьеров Р. Адам, Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен и другие; гротески стали важной составляющей помпеянского стиля.
Иллюстрации:
Гротески. Росписи лоджетты кардинала Бибиена в Ватикане. 1516. Мастерская Рафаэля (по его эскизам). Архив БРЭ.