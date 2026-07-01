ГРОТЕФЕНД ГЕОРГ ФРИДРИХ
ГРОТЕФЕНД ГЕОРГ ФРИДРИХ - немецкий филолог, внёсший значительный вклад в дешифровку древнеперсидской клинописи.
Будучи учителем латинских и греческих языков в гимназии Гёттингена, Гротефенд занимался научными исследованиями. Изучая царские надписи из Персеполя и опираясь на работу предшественников (датских ориенталистов К. Нибура и Ф.Х. Мюнтера, француза С. де Саси и других), он смог определить буквы, обозначавшие имена персидских царей (Дария I, Ксеркса), отца Дария - Гистаспа (не являвшегося царём), а также традиционный персидский царский титул «царь царей». Гротефенду удалось определить 12 знаков персидской клинописи (впоследствии часть из них была исправлена). 4.9.1802 года он доложил о результатах своей дешифровки в Гёттингенской академии. Полный текст рукописи Гротефенда о дешифровке был найден профессором В. Майером в Гёттингене и издан им в 1893 году. Гротефенд принимал участие и в дешифровке ассиро-вавилонской системы клинописи, а также занимался древними языками Малой Азии (ликийским и фригийским) и Италии (оскским и умбрским). Продолжал педагогическую деятельность в Гёттингене, Франкфурте-на-Майне, в 1821-1849 годы был директором лицея в Ганновере.