ГРОТЕФЕНД ГЕОРГ ФРИДРИХ

ГРОТЕФЕНД ГЕОРГ ФРИДРИХ - немецкий фи­ло­лог, внёс­ший зна­чительный вклад в де­шиф­ров­ку древнеперсидской кли­но­пи­си.

Бу­ду­чи учи­те­лем лат инских и греческих язы­ков в гим­на­зии Гёт­тин­ге­на, Гротефенд за­нимал­ся на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми. Изу­чая цар­ские над­пи­си из Пер­се­по­ля и опи­ра­ясь на ра­бо­ту пред­ше­ст­вен­ни­ков (датских ори­ен­та­ли­стов К. Ни­бу­ра и Ф.Х. Мюн­те­ра, фран­цу­за С. де Са­си и других), он смог оп­ре­де­лить бу­к­вы, обо­зна­чав­шие име­на персидских ца­рей (Да­рия I, Ксер­кса), от­ца Да­рия - Гис­тас­па (не яв­ляв­ше­го­ся ца­рём), а так­же тра­диционный персидский цар­ский ти­тул «царь ца­рей». Гротефенду уда­лось оп­ре­де­лить 12 зна­ков персидской кли­но­пи­си (впо­след­ст­вии часть из них бы­ла ис­прав­ле­на). 4.9.1802 года он до­ло­жил о ре­зуль­та­тах сво­ей де­шиф­ров­ки в Гёт­тин­ген­ской ака­де­мии. Пол­ный текст ру­ко­пи­си Гротефенда о де­шиф­ров­ке был най­ден профессором В. Май­е­ром в Гёт­тин­ген­е и из­дан им в 1893 году. Гротефенд при­ни­мал уча­стие и в де­шиф­ров­ке ас­си­ро-ва­ви­лон­ской сис­те­мы кли­но­пи­си, а так­же за­ни­мал­ся древ­ни­ми язы­ка­ми Ма­лой Азии (ли­кий­ским и фри­гий­ским) и Ита­лии (ос­к­ским и умбр­ским). Про­дол­жал пе­да­го­гическую дея­тель­ность в Гёт­тин­ге­не, Франк­фур­те-на-Май­не, в 1821-1849 годы был ди­рек­то­ром ли­цея в Ган­но­ве­ре.