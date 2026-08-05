ГРОТ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

Российский филолог-славист.

Происхождение и образование.

К.Я. Грот родился в Царском Селе, в семье филолога Якова Карловича Грота. В 1872 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В качестве своей специальности он избрал славистику, посещал лекции И. И. Срезневского и В.И. Ламанского. В 1876 г. К. Я Грот окончил курс со степенью кандидата и был удостоен золотой медали за конкурсное сочинение на тему «Разбор свидетельств Константина Багрянородного о южных славянах». В нем он пытался выяснить степень достоверности этих свидетельств.

Научная деятельность.

В том же 1876 г. Грот совершил первую поездку в славянские земли (Чехию и Моравию). В 1877-1878 гг. он преподавал русский язык и словесность в средних учебных заведениях. В то же время он работал над своей магистерской диссертацией, а также напечатал в «Записках Императорского Географического Общества» свою работу о Константине Багрянородном и балканских славянах. В 1881 г. К.Я. Грот защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Моравия и мадьяры с половины IX до начала X в.», в которой исследовал вопрос о переселении венгров на Дунайскую равнину и о последствиях этого события для западного славянства. В своем труде ученый, рассмотрев подробно внешнеполитическое и внутреннее состояние объединившихся в Великоморавском княжестве славян, приходит к выводу, что в борьбе славян с немцами венгры, создав на основах славянского быта свою державу, сыграли роль оплота для западного славянства против германской угрозы.

В 1882 г. Грот отправился в командировку в славянские земли и провел большую часть года в Праге, Вене и Будапеште, где занимался изучением исторических памятников. Кроме того, ученый занимался там дипломатикой и латинской палеографией под руководством Й. Эмлера в Праге и Т. Зикеля в Вене. В том же году Грот посетил Нови Сад, Белград, Загреб, Триест и Любляну, где работал в местных архивах и библиотеках. В 1883 г. был утвержден экстраординарным профессором славянской кафедры Варшавского университета. К.Я. Грот читал курсы по истории славян и славянских литератур, а с 1891 г. и курс лекций по славянским древностям.

Весной 1885 г. ученый получил новую заграничную командировку на год. Это время Грот провел в Праге и Будапеште, работая в библиотеках и архивах и собирая материалы для своей докторской диссертации. В 1889 г. К.Я. Грот защитил в Петербургском университете диссертацию под названием «Из истории Угрии и славянства в XII в. (1147 - 1173)». Этот труд был удостоен Уваровской премии. После защиты диссертации Грот получил степень доктора славянской филологии и звание ординарного профессора в Варшавском университете.

В 1893 г. скончался отец ученого, Я.К. Грот, и с 1894 по 1896 гг. К.Я. Грот провел в научной командировке в Санкт-Петербурге, где занимался разбором и изданием научного наследия отца. Осенью 1896 г. ученый вернулся в Варшаву и возобновил свою профессорскую деятельность, но в 1899 г. оставил Варшавский университет и переехал в Санкт-Петербург окончательно. После переезда в столицу К.Я. Грот перешел к изучению истории русской литературы первой половины XIX в. Он опубликовал в исторических журналах и изданиях Академии наук ряд новых историко-литературных и биографических материалов о литераторах этого периода: И. И. Дмитриева, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, П. А. Плетнева, И. И. Козлова, Ф И. Глинки, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского и других.

Заведующий архивом Министерства императорского двора.

В марте 1905 г. К.Я. Грот был назначен заведующим общим архивом Министерства императорского двора. С тех пор его научная деятельность еще более тесно оказалась связана с областью русской истории и литературы первой половины XIХ в. Одновременно Грот продолжал работу по изданию литературных и биографических материалов из бумаг, собранных его отцом, и из его семейного архива. Кроме того, ученый продолжал уделять внимание славяноведению. В 1905 г. по случаю 50-летнего юбилея одного из своих учителей, академика В. И. Ламанского, при участии К.Я. Грота был издан «Новый сборник статей по славяноведению учеников В. И. Ламанского». С 1904 по 1909 гг. Грот был председателем издательского отделения «Общества ревнителей исторического просвещения». За эти годы по его инициативе и под его редакцией Общество издало несколько очерков и книг, среди которых: «Галицкая Русь прежде и ныне» (1907), «Св. Кирилл и Мефодий и культурная роль их в Славянстве и России», «Славянство и мир будущего» Людевита Штура (1909).

В 1912 г. К. Я. Грот приступил к разработке и изданию биографических и историко-литературных материалов связанных с деятельностью его отца Я.К. Грота и других родственников ученого. В 1912 г. к 100-летней годовщине рождения Я. К. Грота были изданы два выпуска «Материалов для жизнеописания академика Якова Карловича Грота». В 1915 г. к 100-летию со дня рождения дяди ученого, Константина Карловича Грота, был опубликован 1 том издания «К. К. Грот как государственный и общественный деятель».

Несколько лет после революции К. Я. Грот оставался заведующим архивом, но затем должен был вследствие реорганизации архивной системы в Советской России оставить свой пост, а с 1923 г. и свою работу в целом.