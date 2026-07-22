ГРОТ КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ

ГРОТ КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ - российский государственный дея­тель, фи­лан­троп, тайный советник (1879).

Брат Я.К. Гро­та, дя­дя Н.Я. Гро­та. Дво­ря­нин . Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1835). С 1845 года в МВД. При­над­ле­жал к «ли­бе­раль­ным бю­ро­кра­там». Са­мар­ский гу­бер­на­тор (1854-1861 годы; в 1853-1854 годы исполняющий должность), со­дей­ст­во­вал ре­кон­ст­рук­ции и бла­го­ус­т­рой­ст­ву Са­ма­ры, по ини­циа­ти­ве Грота в го­ро­де уч­ре­ж­де­ны те­атр и пуб­лич­ная библиотека. Уде­лял осо­бое вни­ма­ние борь­бе со взя­точ­ни­че­ст­вом. При об­су­ж­де­нии про­ек­та кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Са­мар­ском гу­берн­ском к-те по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1858-1859) вы­сту­пал за ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян с на­дель­ной зем­лёй за вы­куп. В 1861-1869 годы ди­рек­тор Департамента не­ок­лад­ных сбо­ров Мини­стер­ства фи­нан­сов (до 1863 года Департамент раз­ных по­да­тей и сбо­ров). Статс-сек­ре­тарь (1863). Ру­ко­во­дил реа­ли­за­ци­ей за­ко­на (при­нят в 1861 году, раз­ра­бо­тан при уча­стии Грота) об уп­разд­не­нии вин­ных от­ку­пов и введе­нии ак­циз­ных сбо­ров с «пи­тей». Член Государственного со­ве­та (1870). Председатель Со­ве­та управ­ле­ния уч­ре­ж­де­ния­ми великой княгини Еле­ны Пав­лов­ны (1875-1882). Председатель Ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния де­ла о пре­об­ра­зо­ва­нии тю­рем­ной час­ти и пе­ре­смот­ре Уло­же­ния о на­ка­за­ни­ях (1877-1879), по про­ек­ту ко­то­рой уч­ре­ж­де­но Главное тю­рем­ное управ­ле­ние МВД (ГТУ; 1879). В 1881-1882 годы председатель со­ве­щательного ор­га­на при начальнике ГТУ - Со­ве­та по тю­рем­ным де­лам, по этой долж­но­сти в свя­зи с дли­тель­ной ко­ман­ди­ров­кой начальника ГТУ за­ве­до­вал тю­рем­ной ча­стью на пра­вах ми­ни­ст­ра внутренних дел. Глав­но­управ­ляю­щий Ве­дом­ст­вом уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1882-1884). Пре­об­ра­зо­вал кон­троль­ную и медицинскую час­ти Ве­дом­ст­ва, спо­соб­ст­во­вал пе­ре­хо­ду в его ве­де­ние дет­ских при­ютов в Кие­ве и Том­ске (1882), от­кры­тию дет­ских при­ютов в Тиф­ли­се (1882), Ир­кут­ске (1883) и Бар­нау­ле (1884), ре­мес­лен­но­го от­де­ле­ния при Во­ро­неж­ском дет­ском при­юте (1883), Ма­ри­ин­ских жен­ских учи­лищ (с 1882).

С 1878 года председатель Главного по­пе­чи­тель­ст­ва для по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся се­мей­ст­вам вои­нов, уби­тых и ра­не­ных в русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов. Ос­но­ва­тель и пер­вый председатель (1881-1895) Ма­ри­ин­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва для при­зре­ния сле­пых (с 1888 года По­пе­чи­тель­ст­во императрицы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны о сле­пых), ко­то­рое соз­да­ло сеть учи­лищ для сле­пых, а так­же кур­сы для под­го­тов­ки пре­по­да­ва­те­лей для сле­пых (тиф­ло­пе­да­го­гов). Грот соз­дал при этом По­пе­чи­тель­ст­ве от­дел по про­фи­лак­ти­ке глаз­ных бо­лез­ней, на­ла­дил из­да­ние книг по сис­те­ме Л. Брай­ля в Бер­лин­ской ти­по­гра­фии рель­еф­но­го шриф­та и биб­лио­теч­ное об­слу­жи­ва­ние сле­пых, ос­но­вал жур­на­лы «Сле­пец» (1889) и «До­суг сле­пых» (на­чал вы­хо­дить в 1898 году). На собственные сред­ст­ва от­крыл в Санкт-Пе­тер­бур­ге об­раз­цо­вое Алек­сан­д­ро-Ма­ри­ин­ское училище для сле­пых де­тей (1889) и ре­мес­лен­ные мас­тер­ские для взрос­лых сле­пых (1893). По пред­ло­же­нию Грота в 1892 году при МВД соз­да­на ко­мис­сия для раз­ра­бот­ки про­ек­та ре­фор­мы государственной сис­те­мы при­зре­ния, Грот стал её пред­се­да­те­лем, од­на­ко по­сле его кон­чи­ны под­го­тов­лен­ный за­ко­но­про­ект не был об­су­ж­дён Го­сударственным со­ве­том.

Сочинения:

Из пу­те­во­го днев­ни­ка К. К. Гро­та во вре­мя ко­ман­ди­ров­ки по Рос­сии в 1847 г. // К. К. Грот, как го­су­дар­ст­вен­ный и об­ще­ст­вен­ный дея­тель. П., 1915. Т. 1;

Ав­то­био­гра­фи­че­ская за­пис­ка // Там же.