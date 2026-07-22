ГРОТ КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ
ГРОТ КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ - российский государственный деятель, филантроп, тайный советник (1879).
Брат Я.К. Грота, дядя Н.Я. Грота. Дворянин. Окончил Царскосельский лицей (1835). С 1845 года в МВД. Принадлежал к «либеральным бюрократам». Самарский губернатор (1854-1861 годы; в 1853-1854 годы исполняющий должность), содействовал реконструкции и благоустройству Самары, по инициативе Грота в городе учреждены театр и публичная библиотека. Уделял особое внимание борьбе со взяточничеством. При обсуждении проекта крестьянской реформы в Самарском губернском к-те по крестьянскому делу (1858-1859) выступал за освобождение крестьян с надельной землёй за выкуп. В 1861-1869 годы директор Департамента неокладных сборов Министерства финансов (до 1863 года Департамент разных податей и сборов). Статс-секретарь (1863). Руководил реализацией закона (принят в 1861 году, разработан при участии Грота) об упразднении винных откупов и введении акцизных сборов с «питей». Член Государственного совета (1870). Председатель Совета управления учреждениями великой княгини Елены Павловны (1875-1882). Председатель Комиссии для рассмотрения дела о преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о наказаниях (1877-1879), по проекту которой учреждено Главное тюремное управление МВД (ГТУ; 1879). В 1881-1882 годы председатель совещательного органа при начальнике ГТУ - Совета по тюремным делам, по этой должности в связи с длительной командировкой начальника ГТУ заведовал тюремной частью на правах министра внутренних дел. Главноуправляющий Ведомством учреждений императрицы Марии (1882-1884). Преобразовал контрольную и медицинскую части Ведомства, способствовал переходу в его ведение детских приютов в Киеве и Томске (1882), открытию детских приютов в Тифлисе (1882), Иркутске (1883) и Барнауле (1884), ремесленного отделения при Воронежском детском приюте (1883), Мариинских женских училищ (с 1882).
С 1878 года председатель Главного попечительства для пособия нуждающимся семействам воинов, убитых и раненых в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Основатель и первый председатель (1881-1895) Мариинского попечительства для призрения слепых (с 1888 года Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых), которое создало сеть училищ для слепых, а также курсы для подготовки преподавателей для слепых (тифлопедагогов). Грот создал при этом Попечительстве отдел по профилактике глазных болезней, наладил издание книг по системе Л. Брайля в Берлинской типографии рельефного шрифта и библиотечное обслуживание слепых, основал журналы «Слепец» (1889) и «Досуг слепых» (начал выходить в 1898 году). На собственные средства открыл в Санкт-Петербурге образцовое Александро-Мариинское училище для слепых детей (1889) и ремесленные мастерские для взрослых слепых (1893). По предложению Грота в 1892 году при МВД создана комиссия для разработки проекта реформы государственной системы призрения, Грот стал её председателем, однако после его кончины подготовленный законопроект не был обсуждён Государственным советом.
Сочинения:
Из путевого дневника К. К. Грота во время командировки по России в 1847 г. // К. К. Грот, как государственный и общественный деятель. П., 1915. Т. 1;
Автобиографическая записка // Там же.