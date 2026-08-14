ГРОТ ГЕРТ

ГРОТ, Гро­те, Гро­оте (Groote) ГЕРТ - ни­дерландский мис­тик, ос­но­во­по­лож­ник ду­хов­но­го те­че­ния Devotio moderna (Но­вое бла­го­чес­тие).

Из пат­ри­ци­ан­ской се­мьи. С 1355 года изу­чал тео­ло­гию, пра­во и ме­ди­ци­ну в Сор­бон­не, с 1358 года пре­по­да­вал в Па­ри­же. В 1368-1374 годы ка­но­ник ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Ахе­не, в 1371-1374 годы - ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Ут­рех­те. В 1379 году в Ут­рех­те ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, по­сле че­го на­чал про­по­ве­до­вать в различных го­ро­дах Северных Ни­дер­лан­дов. Грот ис­пы­тал силь­ное влия­ние уче­ния Я. ван Рейс­бру­ка, был сто­рон­ни­ком идеи лич­но­го об­ра­ще­ния к Бо­гу и ве­ры по внутреннему убе­ж­де­нию. В сво­их про­по­ве­дях рез­ко кри­ти­ко­вал по­ро­ки и не­дос­тат­ки ка­то­лической церк­ви, её ув­ле­че­ние внеш­ни­ми це­ре­мо­ния­ми в ущерб, как он счи­тал, ис­тин­но­му, «внут­рен­не­му бла­го­чес­тию», при­зы­вал к вос­ста­нов­ле­нию ук­ла­да жиз­ни, ос­но­ван­но­го на за­ве­тах ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва. Грот пы­тал­ся реа­ли­зо­вать прин­ци­пы Devotio moderna на прак­ти­ке: от­ка­зал­ся от иму­ще­ст­ва, пе­ре­дал свой дом об­щи­не ве­рую­щих жен­щин, жив­ших в нём по мо­на­стыр­ским пра­ви­лам, на­чал соз­да­вать «брат­ст­ва об­щей жиз­ни» (пер­во­на­чаль­но объ­е­ди­ня­ли пе­ре­пис­чи­ков ре­лигиозных книг). Уче­ние Грота по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние не толь­ко в Ни­дер­лан­дах, но и за их пре­де­ла­ми. В 1382 году в деревне Вин­дес­хейм (близ Звол­ле) был ос­но­ван мо­на­стырь, став­ший ор­га­ни­зационным цен­тром дви­же­ния сто­рон­ни­ков Devotio moder­na, в 1383 году Ф. Ра­де­вейн­сом (по­сле­до­ва­те­лем Грота, воз­гла­вив­шим по­сле его смер­ти дви­же­ние) бы­ло ос­но­ва­но пер­вое ре­лигиозное общество «брать­ев об­щей жиз­ни», ста­ли соз­да­вать­ся жен­ские об­щи­ны «сес­тёр об­щей жиз­ни». Кри­ти­ка кли­ра, зву­чав­шая в про­по­ве­дях Грота, и его при­зы­вы к по­кая­нию по­бу­ди­ли епископа Ут­рехт­ско­го в 1383 году из­дать указ, за­пре­щав­ший диа­ко­нам за­ни­мать­ся про­по­вед­ни­че­ской дея­тель­но­стью. Грот умер в 1384 году во вре­мя эпи­де­мии чу­мы.