ГРОСУЛ ЯКИМ СЕРГЕЕВИЧ
ГРОСУЛ ЯКИМ СЕРГЕЕВИЧ - советский историк и общественный деятель, первый президент Академии наук Молдавской ССР (1961), член-корреспондент Академии наук СССР (1966).
Окончил Тираспольский педагогический институт (1937), декан исторического факультета там же (1940-1941), декан историко-филологического факультета Кишинёвского педагогического института (1944-1946). Один из активных организаторов Кишинёвского университета, первый декан его историко-филологического факультета (1946-1947) и заведующий кафедрой истории СССР (1946-1959). Заместитель директора Молдавской научно-исследовательской базы АН СССР (1947-1949 годы; в 1949 году реорганизована в Молдавский филиал АН СССР), председатель Президиума Молдавского филиала АН СССР (1954-1961 годы; в 1949-1954 годы заместитель председателя). Основатель и первый директор Института истории Молдавского филиала АН СССР (1957-1961). Первый президент АН Молдавской ССР (1961-1976). Главный редактор Молдавской советской энциклопедии (1967-1974). Член Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при СМ СССР и Высшей аттестационной комиссии СССР. Автор около 400 научных работ, в первую очередь по экономической и социально-политической истории Бессарабии XIX - начала XX веков, историографии Молдавии. Разрабатывал проблемы перехода от феодальных отношений к капиталистическим на юго-востоке Европы. Исследовал положение молдавских крестьян (царан), доказал их фактическую зависимость от помещиков, несмотря на юридически закреплённую личную свободу. Под руководством и при участии Гросула опубликованы сборники документов по истории Молдавии XIX века, а также историческим связям народов СССР и Румынии.
Сочинения:
Крестьяне Бессарабии (1812-1861). Киш., 1956;
Крестьянская реформа 60-70-х гг. ХIХ в. в Бессарабии. Киш., 1956;
Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812-1861). Киш., 1967;
Историческая наука Молдавской ССР. М., 1970;
Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861-1905 гг.). Киш., 1972;
Труды по истории Молдавии. Киш., 1982.