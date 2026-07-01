ГРОСУЛ ЯКИМ СЕРГЕЕВИЧ

ГРОСУЛ ЯКИМ СЕРГЕЕВИЧ - советский ис­то­рик и об­щественный дея­тель, первый президент Академии наук Молдавской ССР (1961), член-корреспондент Академии наук СССР (1966).

Окон­чил Ти­рас­поль­ский пе­да­го­гический институт (1937), де­кан ис­то­рического факультета там же (1940-1941), де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Ки­ши­нёв­ско­го пе­да­го­гического института (1944-1946). Один из ак­тив­ных ор­га­ни­за­то­ров Ки­ши­нёв­ско­го университета, пер­вый де­кан его ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета (1946-1947) и заведующий ка­фед­рой ис­то­рии СССР (1946-1959). Заместитель ди­рек­то­ра Молдавской научно-исследовательской ба­зы АН СССР (1947-1949 годы; в 1949 году ре­ор­га­ни­зо­ва­на в Молдавский фи­ли­ал АН СССР), председатель Пре­зи­диу­ма Молдавского фи­лиа­ла АН СССР (1954-1961 годы; в 1949-1954 годы заместитель председателя). Ос­но­ва­тель и пер­вый ди­рек­тор Института ис­то­рии Молдавского фи­лиа­ла АН СССР (1957-1961). Пер­вый пре­зи­дент АН Молдавской ССР (1961-1976). Главный ре­дак­тор Молдавской со­вет­ской эн­цик­ло­пе­дии (1967-1974). Член Комитета по Ле­нин­ским пре­ми­ям в об­лас­ти нау­ки и тех­ни­ки при СМ СССР и Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­сии СССР. Ав­тор около 400 на­учных ра­бот, в пер­вую оче­редь по эко­но­мической и со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии Бес­са­ра­бии XIX - начала XX веков, ис­торио­гра­фии Мол­да­вии. Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы пе­ре­хо­да от феодальных от­но­ше­ний к ка­пи­та­ли­сти­че­ским на юго-вос­то­ке Ев­ро­пы. Ис­сле­до­вал по­ло­же­ние молдавских кре­сть­ян (ца­ран), до­ка­зал их фак­тическую за­ви­си­мость от по­ме­щи­ков, не­смот­ря на юри­ди­че­ски за­кре­п­лён­ную лич­ную сво­бо­ду. Под ру­ко­во­дством и при уча­стии Гросула опуб­ли­ко­ва­ны сборники до­ку­мен­тов по ис­то­рии Мол­да­вии XIX века, а так­же ис­то­рическим свя­зям на­ро­дов СССР и Ру­мы­нии.

Сочинения:

Кре­сть­я­не Бес­са­ра­бии (1812-1861). Киш., 1956;

Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма 60-70-х гг. ХIХ в. в Бес­са­ра­бии. Киш., 1956;

Очер­ки исто­рии на­род­но­го хо­зяй­ст­ва Бес­са­ра­бии (1812-1861). Киш., 1967;

Ис­то­ри­че­ская нау­ка Мол­дав­ской ССР. М., 1970;

Очер­ки ис­то­рии на­род­но­го хо­зяй­ст­ва Бес­са­ра­бии (1861-1905 гг.). Киш., 1972;

Тру­ды по ис­то­рии Мол­да­вии. Киш., 1982.