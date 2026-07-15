ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ - русский про­за­ик .

Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет МГУ (1929). До 1932 года ра­ботал ин­же­не­ром-хи­ми­ком в Дон­бас­се, за­тем пе­ре­ехал в Мо­ск­ву. 1-я пуб­ли­ка­ция - по­весть «Глю­ка­уф» (1934). В 1930-е годы опуб­ли­ко­вал сборники рас­ска­зов, ро­ман «Сте­пан Коль­чу­гин» (части 1-3, 1937-1940), в ко­то­рых стре­мил­ся реа­ли­сти­че­ски изо­бра­зить строи­те­лей но­вой жиз­ни из ра­бо­чей сре­ды, про­шед­ших ис­пы­та­ния Гражданской вой­ны. В го­ды Великой Отечественной вой­ны был кор­рес­пон­ден­том газеты «Крас­ная звез­да», соз­дал цикл «Ста­лин­град­ские очер­ки». По­сле вой­ны ра­бо­тал совместно с И.Г. Эрен­бур­гом над до­ку­мен­таль­ной «Чёр­ной кни­гой» об ис­треб­ле­нии фа­ши­ста­ми ев­ре­ев (опубликована в 1980). На­ча­тое в по­вес­ти «На­род бес­смер­тен» (1942) ху­дожественно-фи­лософское ос­мыс­ле­ние во­енных со­бы­тий бы­ло про­дол­же­но в эпических ро­ма­нах «За пра­вое де­ло» (со­кра­щён­ный ва­ри­ант из­дан в 1952 году, пол­ный - в 1954 году) и «Жизнь и судь­ба» (ру­ко­пись изъ­я­та у Гроссмана ор­га­на­ми гос­безо­пас­но­с­ти в 1960 году; впер­вые опуб­ликована в 1980 году в Швей­ца­рии, в Рос­сии - в 1988 году), по­ка­зы­ваю­щих Великую Отечественную вой­ну как столк­но­ве­ние двух то­та­ли­тар­ных сис­тем. Про­из­ве­де­ния по­след­них лет, в том числе по­весть об уз­ни­ках ГУЛАГа «Все те­чёт…» (соз­дана в 1955-1963), на­пе­ча­та­ны по­смерт­но.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1998. [Т. 1–4].