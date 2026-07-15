ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ - русский прозаик.
Окончил физико-математический факультет МГУ (1929). До 1932 года работал инженером-химиком в Донбассе, затем переехал в Москву. 1-я публикация - повесть «Глюкауф» (1934). В 1930-е годы опубликовал сборники рассказов, роман «Степан Кольчугин» (части 1-3, 1937-1940), в которых стремился реалистически изобразить строителей новой жизни из рабочей среды, прошедших испытания Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты «Красная звезда», создал цикл «Сталинградские очерки». После войны работал совместно с И.Г. Эренбургом над документальной «Чёрной книгой» об истреблении фашистами евреев (опубликована в 1980). Начатое в повести «Народ бессмертен» (1942) художественно-философское осмысление военных событий было продолжено в эпических романах «За правое дело» (сокращённый вариант издан в 1952 году, полный - в 1954 году) и «Жизнь и судьба» (рукопись изъята у Гроссмана органами госбезопасности в 1960 году; впервые опубликована в 1980 году в Швейцарии, в России - в 1988 году), показывающих Великую Отечественную войну как столкновение двух тоталитарных систем. Произведения последних лет, в том числе повесть об узниках ГУЛАГа «Все течёт…» (создана в 1955-1963), напечатаны посмертно.
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1998. [Т. 1–4].