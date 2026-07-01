ГРОССМАН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

ГРОССМАН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед , пи­са­тель.

Окон­чил юри­дический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1911). Пе­ча­тал­ся с 1903 года. Профессор Московского городского пе­да­го­ги­че­ско­го института имени В.П. По­тём­ки­на. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по русской и западно-ев­ропейской литературе (Ф.М. Дос­то­ев­ский, А.С. Пуш­кин, И.С. Тур­ге­нев, О. де Баль­зак, А. Пре­во и другие), от­ме­чен­ных ин­те­ре­сом к пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва, к свя­зям литературы с об­щественной мыс­лью. Сре­ди ху­дожественных про­из­ве­де­ний Гроссмана - ис­то­рические по­вес­ти и био­гра­фические ро­ма­ны: «За­пис­ки Д’Аршиака» (1930), «Ру­ле­тен­бург» (другое название - «Дос­то­ев­ский за ру­лет­кой. Ро­ман из жиз­ни ве­ли­ко­го пи­са­те­ля», 1932), «Бар­хат­ный дик­та­тор» (1933) - о М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ве, и другие.

Сочинения:

От Пуш­ки­на до Бло­ка. Этю­ды и порт­ре­ты. М., 1926;

Пуш­кин в те­ат­раль­ных крес­лах. Л., 1926. М., 2005;

Собр. соч. М., 1928. Т. 1-4;

Жизнь и тру­ды Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. М.; Л., 1935;

Те­атр Су­хо­во-Ко­бы­ли­на. М.; Л., 1940;

Н. С. Лес­ков. М., 1945;

Пуш­кин. 3-е изд. М., 1960. М., 2003;

Дос­то­ев­ский. 2-е изд. М., 1965.