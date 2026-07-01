ГРОССМАН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
ГРОССМАН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ - российский литературовед, писатель.
Окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе (1911). Печатался с 1903 года. Профессор Московского городского педагогического института имени В.П. Потёмкина. Автор исследований по русской и западно-европейской литературе (Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, О. де Бальзак, А. Прево и другие), отмеченных интересом к психологии творчества, к связям литературы с общественной мыслью. Среди художественных произведений Гроссмана - исторические повести и биографические романы: «Записки Д’Аршиака» (1930), «Рулетенбург» (другое название - «Достоевский за рулеткой. Роман из жизни великого писателя», 1932), «Бархатный диктатор» (1933) - о М.Т. Лорис-Меликове, и другие.
Сочинения:
От Пушкина до Блока. Этюды и портреты. М., 1926;
Пушкин в театральных креслах. Л., 1926. М., 2005;
Собр. соч. М., 1928. Т. 1-4;
Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935;
Театр Сухово-Кобылина. М.; Л., 1940;
Н. С. Лесков. М., 1945;
Пушкин. 3-е изд. М., 1960. М., 2003;
Достоевский. 2-е изд. М., 1965.