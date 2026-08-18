ГРОСС ГАНС ГУСТАВ АДОЛЬФ

ГРОСС (Groß) ГРОСС ГАНС ГУСТАВ АДОЛЬФ - австрийский кри­ми­на­лист .

Профессор уго­лов­но­го пра­ва Чер­но­виц­ко­го (1897-1902), Праж­ско­го (1902-1905) и Грац­ко­го (с 1905) университетов. Один из ос­но­ва­те­лей кри­ми­на­ли­стической нау­ки (тер­мин «кри­ми­на­ли­сти­ка» был пред­ло­жен им) и кри­ми­наль­ной пси­хо­ло­гии . Гросс пер­вым по­ка­зал воз­мож­ность и важ­ность при­ме­не­ния ес­тественных на­ук при рас­кры­тии пре­сту­п­ле­ний, пре­вра­тил раз­роз­нен­ную кри­ми­на­ли­сти­че­ски зна­чи­мую ин­фор­ма­цию в сис­те­му зна­ний, со­ста­вив­шую са­мо­сто­ятельное на­учное на­прав­ле­ние. Гросс сис­те­ма­ти­зи­ро­вал на­учные ме­то­ды и сред­ст­ва вы­яв­ле­ния и рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний, в том числе ме­то­ды ра­бо­ты со сле­да­ми и другими ве­ще­ст­вен­ны­ми до­ка­за­тель­ст­ва­ми. Основное про­из­ве­де­ние Гросса - «Ру­ко­во­дство для су­деб­ных сле­до­ва­те­лей, чи­нов об­щей и жан­дарм­ской по­ли­ции и др.» (1893 год, русский перевод, выпуски 1-2, 1895-1896 годы), многие по­ло­же­ния ко­то­ро­го до сих пор яв­ля­ют­ся ак­ту­аль­ны­ми для кри­ми­на­ли­стической тео­рии и прак­ти­ки. Ос­но­ва­тель института кри­ми­на­ли­сти­ки при университете Гра­ца и пер­во­го в ми­ре кри­ми­на­ли­стического му­зея в Гра­це (1896), а так­же журнала «Archiv für Kriminalanthropologie und Krimina­li­stik» (в 1898-1915 годы главный ре­дак­тор). Операции над абзацем:

Сочинения:

Handbuch für Untersuchungsrichter, Po­li­zeibeamte, Gendarmen u. s. w. Graz, 1893;

Kri­minalpsychologie. Graz, 1898;

Encyklopädie für Kriminalistik. Lpz., 1900;

Handbuch für Un­ter­suchungsrichter als System der Krimina­li­stik. 6. Aufl. Münch., 1914. Bd 1–2;

Ру­ко­во­д­ство для су­деб­ных сле­до­ва­те­лей как сис­те­ма кри­ми­на­ли­сти­ки. М., 2002.