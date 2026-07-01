ГРОПИУС ВАЛЬТЕР

ГРОПИУС (Gropius) ВАЛЬТЕР (Адольф Ге­орг) - немецкий ар­хи­тек­тор , тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры, ди­зай­нер, пе­да­гог.

Один из ро­до­на­чаль­ни­ков ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля. Про­ис­хо­дил из се­мьи по­томственных ар­хи­тек­то­ров. Учил­ся в Выс­шей тех­нической шко­ле в Мюн­хе­не (1903) и в Тех­нической шко­ле в Шар­лот­тен­бур­ге (1906-1907). Ра­бо­тал в мас­тер­ской П. Бе­рен­са (1908-1910), где по­зна­ко­мил­ся с А. Мей­е­ром, Л. Мис ван дер Роэ и, воз­мож­но, с Ле Кор­бю­зье. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся ди­зай­ном для элек­тро­тех­нического кон­цер­на «АEG» («All­ge­meine Elektricitäts-­Ge­sel­l­schaft»). В 1910 году от­крыл собственную мас­тер­скую в Бер­ли­не. С 1911 года член «Не­мец­ко­го Вер­кбун­да» (объ­еди­не­ния ар­хи­тек­то­ров, ди­зай­не­ров и про­мыш­лен­ни­ков). В парт­нёр­ст­ве с Мей­е­ром про­ек­ти­ро­вал до­ма для ра­бо­чих по­сёл­ков, промышленного зда­ния: фаб­ри­ка «Фа­гус» («Fagus») в Аль­фель­де-на-Лей­не (1911-1913) и про­ект фаб­ри­ки, по­ка­зан­ный на вы­став­ке Вер­кбун­да в Кёль­не (1914), ста­ли об­раз­ца­ми но­ва­тор­ст­ва в об­лас­ти ар­хитектурных форм. В 1914-1918 годы был на Западном фрон­те 1-й ми­ро­вой вой­ны. С 1918 года вхо­дил в ру­ко­во­дство ре­во­люционной ху­дожественной организации «Ра­бо­чий со­юз во имя ис­кус­ст­ва», уча­ст­во­вал в так называемой уто­пической пе­ре­пис­ке ар­хи­тек­то­ров груп­пы «Стек­лян­ная цепь». Ос­но­ва­тель Бау­хау­за (ди­рек­тор, 1919-1928). В этот пе­ри­од про­ник­ся идея­ми экс­прес­сио­низ­ма , ко­то­рые вы­ра­зил в зна­ме­ни­том ма­ни­фе­сте Бау­хау­за; пы­тал­ся во­пло­тить иде­ал средневековой стро­ительной гиль­дии (кол­лек­тив­ная ра­бо­та над до­мом А. Зом­мер­фель­да в Бер­ли­не, 1920-1921 годы). В даль­ней­шем сбли­зил­ся с на­прав­ле­ния­ми русского кон­струк­ти­виз­ма и груп­пы «Де Стейл», пе­ре­шёл к прин­ци­пу функ­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ции про­стран­ст­ва, фор­му­лам ма­шин­ной эс­те­ти­ки. Вер­ши­на его твор­че­ст­ва - учеб­ное зда­ние и до­ма пре­по­дава­те­лей Бау­хау­за в Дес­сау (1926-1928) и про­ект То­таль­но­го те­ат­ра для ре­жис­сё­ра Э. Пис­ка­то­ра (1927 год; кон­цеп­цию это­го зда­ния раз­вил в кон­курс­ных про­ек­тах те­ат­ра в Харь­ко­ве, 1930 год, и Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве, 1932). В 1928 году вер­нул­ся к ча­ст­ной прак­ти­ке в Бер­ли­не; ра­бо­тал над про­ек­та­ми эко­но­мич­но­го жи­ли­ща (жи­лые рай­оны Дам­мер­шток в Кар­лс­руэ, 1928-1929 годы; Си­менс­штадт, ны­не Гро­пи­ус­штадт, в Бер­ли­не, 1929-1931 годы, и другие). Член оп­по­зиционного ар­хитектурного объ­е­ди­не­ния «дер Ринг». В 1933 году по­се­тил Ле­нин­град. С 1934 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, с 1937 года - в США (в 1937-1952 годы профессор Гар­вард­ско­го университета; по­стро­ил собственный дом в Лин­коль­не, 1938 год; ра­бо­тал в парт­нёр­ст­ве с М. Брёй­е­ром, К. Вакс­ман­ном); в 1945 году ос­но­вал про­ектную груп­пу «ТАC» («The Architects Collaborative»), с ко­то­рой со­труд­ни­чал над по­след­ни­ми про­ек­та­ми, в том числе кор­пу­са аспи­ран­тов Гар­вард­ско­го университета (1948-1950), си­на­го­ги Охаб-Ша­лом в Бал­ти­море (1957-1961), зда­ния по­соль­ст­ва США в Афи­нах (1956-1961). По про­ек­ту Гропиуса по­строе­но зда­ние Ар­хи­ва Бау­хау­за в Бер­ли­не (1976-1979).

Иллюстрации:

В. Гро­пи­ус, М. Брёй­ер. Дом В. Гропиуса в Лин­коль­не, штат Мас­са­чу­сетс, США. 1938. Архив БРЭ;

В. Гро­пи­ус, А. Мей­ер. Фаб­ри­ка «Фа­гус» в Аль­фель­де-на-Лей­не. 1911–13. Архив БРЭ.

Сочинения:

Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses Weimar. Münch., 1923;

Internationale Ar­chi­tektur. Münch., 1925;

Bauhausbauten Dessau. Münch., 1930;

The new architecture and the Bauhaus. L., 1935;

Architecture and design in the age of science. N. Y., 1952;

Гра­ни­цы ар­хи­тек­ту­ры. М., 1971.