ГРОПИУС ВАЛЬТЕР
ГРОПИУС (Gropius) ВАЛЬТЕР (Адольф Георг) - немецкий архитектор, теоретик архитектуры, дизайнер, педагог.
Один из родоначальников интернационального стиля. Происходил из семьи потомственных архитекторов. Учился в Высшей технической школе в Мюнхене (1903) и в Технической школе в Шарлоттенбурге (1906-1907). Работал в мастерской П. Беренса (1908-1910), где познакомился с А. Мейером, Л. Мис ван дер Роэ и, возможно, с Ле Корбюзье. Одновременно занимался дизайном для электротехнического концерна «АEG» («Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft»). В 1910 году открыл собственную мастерскую в Берлине. С 1911 года член «Немецкого Веркбунда» (объединения архитекторов, дизайнеров и промышленников). В партнёрстве с Мейером проектировал дома для рабочих посёлков, промышленного здания: фабрика «Фагус» («Fagus») в Альфельде-на-Лейне (1911-1913) и проект фабрики, показанный на выставке Веркбунда в Кёльне (1914), стали образцами новаторства в области архитектурных форм. В 1914-1918 годы был на Западном фронте 1-й мировой войны. С 1918 года входил в руководство революционной художественной организации «Рабочий союз во имя искусства», участвовал в так называемой утопической переписке архитекторов группы «Стеклянная цепь». Основатель Баухауза (директор, 1919-1928). В этот период проникся идеями экспрессионизма, которые выразил в знаменитом манифесте Баухауза; пытался воплотить идеал средневековой строительной гильдии (коллективная работа над домом А. Зоммерфельда в Берлине, 1920-1921 годы). В дальнейшем сблизился с направлениями русского конструктивизма и группы «Де Стейл», перешёл к принципу функциональной организации пространства, формулам машинной эстетики. Вершина его творчества - учебное здание и дома преподавателей Баухауза в Дессау (1926-1928) и проект Тотального театра для режиссёра Э. Пискатора (1927 год; концепцию этого здания развил в конкурсных проектах театра в Харькове, 1930 год, и Дворца Советов в Москве, 1932). В 1928 году вернулся к частной практике в Берлине; работал над проектами экономичного жилища (жилые районы Даммершток в Карлсруэ, 1928-1929 годы; Сименсштадт, ныне Гропиусштадт, в Берлине, 1929-1931 годы, и другие). Член оппозиционного архитектурного объединения «дер Ринг». В 1933 году посетил Ленинград. С 1934 года жил в Великобритании, с 1937 года - в США (в 1937-1952 годы профессор Гарвардского университета; построил собственный дом в Линкольне, 1938 год; работал в партнёрстве с М. Брёйером, К. Ваксманном); в 1945 году основал проектную группу «ТАC» («The Architects Collaborative»), с которой сотрудничал над последними проектами, в том числе корпуса аспирантов Гарвардского университета (1948-1950), синагоги Охаб-Шалом в Балтиморе (1957-1961), здания посольства США в Афинах (1956-1961). По проекту Гропиуса построено здание Архива Баухауза в Берлине (1976-1979).
Иллюстрации:
В. Гропиус, М. Брёйер. Дом В. Гропиуса в Линкольне, штат Массачусетс, США. 1938. Архив БРЭ;
В. Гропиус, А. Мейер. Фабрика «Фагус» в Альфельде-на-Лейне. 1911–13. Архив БРЭ.
Сочинения:
Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses Weimar. Münch., 1923;
Internationale Architektur. Münch., 1925;
Bauhausbauten Dessau. Münch., 1930;
The new architecture and the Bauhaus. L., 1935;
Architecture and design in the age of science. N. Y., 1952;
Границы архитектуры. М., 1971.