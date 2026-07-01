ГРООТ, ГРОТ
ГРООТ, ГРОТ (Grooth) - немецкие живописцы, братья.
Георг Кристоф, сын и ученик Иоганна Кристофа Грота (около 1688-1764), придворного живописца и музыканта герцога Вюртембергского. В 1738 году обучался у А. Маниоки в Дрездене. С 1739 года работал в Праге, Данциге, Ревеле. Приглашён в Санкт-Петербург (1741) в качестве придворного портретиста. Принимал участие в оформлении Триумфальных ворот в Москве по случаю коронации Елизаветы Петровны (1742). Исполнял парадные портреты в стиле немецкого рококо, соединяющие изящество аксессуаров с индивидуализированной характеристикой, - «Портрет великого князя Петра Фёдоровича на коне» (1743, ГТГ; около 1742-1744, ГРМ), «Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны на коне» (1744(?), ГРМ), «Портрет императрицы Елизаветы Петровны на коне с арапчонком» (1743, ГТГ), графини В.А. Шереметевой (1746, там же), графа П.Б. Шереметева (1747, Музей в усадьбе Кусково), членов семьи князя Куракина (около 1747-1748, ГРМ). Писал также картины на мифологические и библейские сюжеты для Большого дворца в Петергофе (1747), иконы для церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском Селе (1749). С 1743 года хранитель дворцовых картинных галерей.
Иоганн Фридрих (Иван Фёдорович), обучался у отца, затем совершенствовался в Вене (1746). Приехал в Россию в 1743 году, по-видимому, по рекомендации своего брата (привёз с собой пять «охотничьих картин» для «показания искусства своей кисти», в том числе «Битая дичь», 1743 год, ГРМ). В 1748 году принят на придворную службу; исполнил серии картин, изображающих битую и живую дичь, для охотничьего домика «Монбижу» (так называемая Гротова галерея, 1748-1763 годы), и сцены охоты для Большого дворца (1765) в Царском Селе. Живопись Гроота, отмеченная тщательной детализацией и иллюзорностью, стояла у истоков анималистического жанра в русском искусстве. Академик «по части живописи зверей и птиц» (1765), советник (1766), почётный вольный общник (1774) петербургской АХ. Преподавал там же (1763-1775); среди учеников - М.М. Иванов, К.Ф. Кнаппе, также сын Гроота - живописец-анималист Якоб Гроот (работал вместе с отцом).
Иоганн Николаус, учился у отца. Работал в Вене, Мюнхене (был придворным портретистом баварских эрцгерцогов), затем в Базеле и Берне.
Иллюстрации:
Г. К. Гроот. «Портрет императрицы Елизаветы Петровны на коне с арапчонком». 1743. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
И. Ф. Гроот. «Битая птица». 1776. Национальный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань). Архив БРЭ.