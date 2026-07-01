ГРООТ, ГРОТ

ГРООТ, ГРОТ (Grooth) - немецкие жи­во­пис­цы , бра­тья.

Ге­орг Кри­стоф, сын и уче­ник Ио­ган­на Кри­сто­фа Гро­та (около 1688-1764), при­двор­но­го жи­во­пис­ца и му­зы­кан­та гер­цо­га Вюр­тем­берг­ско­го. В 1738 году обу­чал­ся у А. Ма­нио­ки в Дрез­де­не. С 1739 года ра­бо­тал в Пра­ге, Дан­ци­ге, Ре­ве­ле. При­гла­шён в Санкт-Пе­тер­бург (1741) в ка­че­ст­ве при­двор­но­го порт­ре­ти­ста . При­ни­мал уча­стие в оформ­ле­нии Три­ум­фаль­ных во­рот в Мо­ск­ве по слу­чаю ко­ро­на­ции Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (1742). Ис­пол­нял па­рад­ные порт­ре­ты в сти­ле немецкого ро­ко­ко, со­еди­няю­щие изя­ще­ст­во ак­сес­суа­ров с ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованной ха­рак­те­ри­сти­кой, - «Порт­рет ве­ли­ко­го кня­зя Пет­ра Фё­до­ро­ви­ча на ко­не» (1743, ГТГ; около 1742-1744, ГРМ), «Порт­рет ве­ли­кой кня­ги­ни Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны на ко­не» (1744(?), ГРМ), «Порт­рет им­пе­рат­ри­цы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на ко­не с арап­чон­ком» (1743, ГТГ), графини В.А. Ше­ре­ме­те­вой (1746, там же), графа П.Б. Ше­ре­ме­те­ва (1747, Му­зей в усадь­бе Кус­ко­во), чле­нов се­мьи князя Ку­ра­ки­на (около 1747-1748, ГРМ). Пи­сал так­же кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические и биб­лей­ские сю­же­ты для Боль­шо­го двор­ца в Пе­тер­го­фе (1747), ико­ны для церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва Ека­те­ри­нин­ско­го двор­ца в Цар­ском Се­ле (1749). С 1743 года хра­ни­тель двор­цо­вых кар­тин­ных га­ле­рей.

Ио­ганн Фрид­рих (Иван Фё­до­рович), обу­чал­ся у от­ца, за­тем со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ве­не (1746). Прие­хал в Рос­сию в 1743 году, по-ви­ди­мо­му, по ре­ко­мен­да­ции сво­его бра­та (при­вёз с со­бой пять «охот­ни­чь­их кар­тин» для «по­ка­за­ния ис­кус­ст­ва сво­ей кис­ти», в том числе «Би­тая дичь», 1743 год, ГРМ). В 1748 году при­нят на при­двор­ную служ­бу; ис­пол­нил се­рии кар­тин, изо­бра­жаю­щих би­тую и жи­вую дичь, для охот­ничь­е­го до­ми­ка «Мон­би­жу» (так называемая Гро­то­ва га­ле­рея, 1748-1763 годы), и сце­ны охо­ты для Боль­шо­го двор­ца (1765) в Цар­ском Се­ле. Жи­во­пись Гроота, от­ме­чен­ная тща­тель­ной де­та­ли­за­ци­ей и ил­лю­зор­но­стью, стоя­ла у ис­то­ков ани­ма­ли­стического жан­ра в русском искусстве. Ака­де­мик «по час­ти жи­во­пи­си зве­рей и птиц» (1765), совет­ник (1766), почётный воль­ный общ­ник (1774) пе­тербургской АХ. Пре­по­да­вал там же (1763-1775); сре­ди уче­ни­ков - М.М. Ива­нов, К.Ф. Кнап­пе, так­же сын Гроота - жи­во­пи­сец-ани­ма­лист Якоб Гро­от (ра­бо­тал вме­сте с от­цом).

Ио­ганн Ни­ко­ла­ус, учил­ся у от­ца. Ра­бо­тал в Ве­не, Мюн­хе­не (был при­двор­ным порт­ре­ти­стом ба­вар­ских эрц­гер­цо­гов), за­тем в Ба­зе­ле и Бер­не.

Иллюстрации:

Г. К. Гро­от. «Порт­рет им­пе­рат­ри­цы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на ко­не с арап­чон­ком». 1743. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ;

И. Ф. Гро­от. «Би­тая пти­ца». 1776. На­цио­наль­ный му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан (Ка­зань). Архив БРЭ.