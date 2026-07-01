ГРОНСКИЙ ЙОЗЕФ

ГРОНСКИЙ (Hronský) ЙОЗЕФ (Ци­гер, Cíger) - сло­вацкий пи­са­тель .

По­лу­чил пе­да­го­гическое об­ра­зо­ва­ние в городе Ле­ви­це (1914), ра­бо­тал учи­те­лем (1914-1917, 1920-1933). Сек­ре­тарь куль­тур­но-про­све­ти­тель­но­го общества Ма­ти­ца сло­вац­кая (1933-1940); с 1945 года в эмиг­ра­ции ; в 1959 году ос­но­вал за­ру­беж­ное от­де­ле­ние Ма­ти­цы. В сво­ём твор­че­ст­ве эво­лю­цио­ни­ро­вал от клас­сического реа­лиз­ма к экс­прес­сио­низ­му: сборники но­велл ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра «У нас» («U nás», 1923), «Том­чи­ков­цы» («Tomčíkovci», 1933) и другие; ро­ма­ны «Хлеб» («Chlíeb», 1932), «Йо­зеф Мак» («Jozef Mak», 1933, русский перевод 1972), «Пи­сарь Грач» («Pisár Grač», 1940), «Мас­тер Ан­д­ре­ас Бур» («And­reas Búr Majster», 1948) и другие. В ро­ма­не «Мир на Тра­со­ви­ско» («Svet na Tra­so­vis­ku», 1960) да­на трак­тов­ка со­бы­тий Cло­вац­кого на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 года. Сре­ди других со­чи­не­ний - дра­ма­тур­гия, пуб­ли­ци­сти­ка, кни­ги для де­тей.