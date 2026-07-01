ГРОНСКИЙ ЙОЗЕФ
ГРОНСКИЙ (Hronský) ЙОЗЕФ (Цигер, Cíger) - словацкий писатель.
Получил педагогическое образование в городе Левице (1914), работал учителем (1914-1917, 1920-1933). Секретарь культурно-просветительного общества Матица словацкая (1933-1940); с 1945 года в эмиграции; в 1959 году основал зарубежное отделение Матицы. В своём творчестве эволюционировал от классического реализма к экспрессионизму: сборники новелл автобиографического характера «У нас» («U nás», 1923), «Томчиковцы» («Tomčíkovci», 1933) и другие; романы «Хлеб» («Chlíeb», 1932), «Йозеф Мак» («Jozef Mak», 1933, русский перевод 1972), «Писарь Грач» («Pisár Grač», 1940), «Мастер Андреас Бур» («Andreas Búr Majster», 1948) и другие. В романе «Мир на Трасовиско» («Svet na Trasovisku», 1960) дана трактовка событий Cловацкого национального восстания 1944 года. Среди других сочинений - драматургия, публицистика, книги для детей.