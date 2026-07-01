ГРОНИНГЕН (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ГРОНИНГЕН - историческая область и провинция в Нидерландах.
Первые поселения на территории Гронингена датируются неолитом. С середины 1-го тысячелетия до нашей эры Гронинген начали заселять германские племена, на базе которых впоследствии сформировались фризы и саксы. Во 2-й половине I века до нашей эры территория Гронингена короткое время находилась под властью Рима, с IV века нашей эры входила во фризскую «державу» (Magna Frisia). В конце VII века Гронинген подвергся христианизации. В 737 году фризы были разгромлены франками и их земли включены в состав Франкского государства. По условиям Верденского договора 843 года территория Гронингена была включена во владения Лотаря, в начале X века перешла к Восточно-Франкскому королевству и после 962 года к Священной Римской империи. Первоначально Гронингеном управляли графы, с 1040 года он находился под властью епископа Утрехтского, а с середины XIII века - бюргерско-купеческой «палаты старшин» (Hoofdmannenkammer). В 1536 году император Карл V образовал сеньорию Гронингена, которая была включена в созданный им в 1548 году Бургундский округ Священной Римской империи, находившийся под властью Габсбургов. С 1556 года, после распада империи Карла V, Гронинген вместе с другими нидерландскими землями отошёл к испанским Габсбургам. Во время Нидерландской революции XVI века присоединился к республике Соединённых провинций (1594), сохранив значительную самостоятельность. Автономия Гронингена была окончательно ликвидирована в период существования Голландского королевства 1806-1810 годов и французской оккупации 1810-1814 годов. С 1815 года в составе Нидерландского королевства 1815-1830 годов, затем Королевства Нидерландов.