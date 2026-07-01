ГРОНИНГЕН (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ГРОНИНГЕН - ис­то­рическая об­ласть и про­вин­ция в Ни­дер­лан­дах.

Пер­вые по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Гронингена да­ти­ру­ют­ся нео­ли­том . С середины 1-го тысячелетия до нашей эры Гронинген на­ча­ли за­се­лять германские пле­ме­на, на базе ко­то­рых впоследствии сфор­ми­ро­ва­лись фризы и саксы. Во 2-й половине I века до нашей эры тер­ри­то­рия Гронингена ко­рот­кое вре­мя на­ходи­лась под вла­стью Ри­ма, с IV века нашей эры вхо­ди­ла во фриз­скую «дер­жа­ву» (Magna Frisia). В конце VII века Гронинген под­верг­ся хри­сти­а­ни­за­ции . В 737 году фризы были разгромлены фран­ка­ми и их зем­ли вклю­че­ны в состав Франк­ско­го государства. По ус­ло­ви­ям Вер­ден­ско­го до­го­во­ра 843 года территория Гронингена была включена во вла­де­ния Ло­та­ря, в начале X века перешла к Восточно-Франкскому королевству и по­с­ле 962 года к Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Пер­во­на­чаль­но Гронингеном уп­рав­ля­ли гра­фы, с 1040 года он на­ходился под властью епископа Утрехтского, а с середины XIII века - бюр­гер­ско-ку­пе­ческой «палаты старшин» (Hoofdmannenkammer). В 1536 году император Карл V об­ра­зо­вал сеньорию Гронингена, которая была включена в соз­дан­ный им в 1548 году Бур­гунд­ский округ Свя­щен­ной Римской им­перии, на­хо­див­ший­ся под вла­стью Габ­с­бур­гов. С 1556 года, после распада им­пе­рии Карла V, Гронинген вме­сте с другими ни­дерландскими зем­ля­ми отошёл к испанским Габсбургам. Во вре­мя Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века при­со­е­ди­нил­ся к республике Соединён­ных про­вин­ций (1594), со­хра­нив значительную са­мо­с­то­я­тельность. Автономия Гронингена была окон­ча­тель­но лик­ви­ди­ро­ва­на в период су­щес­т­во­вания Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов и французской ок­ку­пации 1810-1814 годов. С 1815 года в со­ста­ве Ни­дер­лан­д­ско­го ко­ро­лев­с­т­ва 1815-1830 годов, за­тем Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов.

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