ГРОМЫКО Андрей Андреевич

Советский государственный деятель, министр иностранных дел СССР в 1957-1985 гг.

В КПСС с 1931 г. Окончил экономический институт в 1932 г., затем — аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства.

Работал старшим научным сотрудником Института экономики. Доктор экономических наук.

С 1939 г. — на дипломатической работе. Тревожная молодость научила его осторожности и сковала лицо непроницаемой маской.

В 1943-1946 гг. — посол СССР в США и по совместительству — посланник на Кубе.

Участвовал в работе Ялтинской конференции и Потсдамской конференции .

В 1946-1948 гг. — постоянный представитель СССР в Совете Безопасности ООН, заместитель министра иностранных дел.

В 1949-1952 и 1953-1957 гг. – 1-й первый заместитель министра иностранных дел.

В 1952-1953 гг. - посол в Великобритании . С 1939 г. — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1956-1959 гг. и с 1961 г. — член ЦК КПСС.

В 1957 г. Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. Придя в дипломатию из науки, Громыко оставался чужаком в партийной иерархии, не пройдя “про­верки” партийной работой. Он был нужен высшему руководству как грамотный специалист, как чиновник. В то же время среди чиновников, заполнивших вершину партийной иерархии, он оставался дипломатом. Громыко относительно трезво оценивал ситуацию, но, стараясь не конфликтовать с фигурами, имевшими реальную силу, обычно уступал, когда его мнение расходилось с позицией ключевых членов Политбюро, прежде всего руководителей КГБ и Минобороны .

В 1973-1988 гг. — член Политбюро ЦК КПСС. Громыко входил в узкое руководство Политбюро, стал символом советской внешней политики 60-70-х гг. За неуступчивость получил в США прозвище «господин НЕТ».

В то же время под руководством Громыко были разработаны основные договоры «разрядки», он выступал против вмешательства в Войну в Афганистане.

На заседании Политбюро 11 марта 1985 г. Громыко предложил кандидатуру М. Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Его голос как наиболее авторитетного члена Политбюро был решающим.

Горбачев стремился лично руководить внешней политикой, и потому сменил Громыко на Э. Шеварднадзе на посту министра иностранных дел СССР.

В 1985-1988 гг. Громыко — председатель Президиума ЦК КПСС.

Сочинения:

Памятное. М., 1988

Исторические источники:

Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление. Свидетельство современника. М., 1991;

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Громыко А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына. М., 1997;

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996

Автор статьи: Шубин А.В.