ГРОМЫКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы. Учёба

Андрей Андреевич Громыко родился 18 июля (5 июля по старому стилю) 1909 года в белорусской деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилёвской губернии. Его отец, крестьянин Андрей Матвеевич Громыко, был участником Русско-японской и Первой мировой войн. С детства Андрей помогал отцу в сельскохозяйственных работах и на заработках в городе – как правило, на лесоповале в Гомеле. Уже в ранние годы будущий министр много читал, выделяясь среди сверстников упорством и целеустремлённостью. Окончив школу-семилетку, он поступил в профтехшколу в Гомеле, а затем в техникум в Борисове. В профтехшколе Громыко возглавлял комсомольскую ячейку, а в техникуме, вскоре после вступления в ВКП(б) в 1931 году, стал секретарём партийной организации.

По окончании техникума Громыко поступил в Минский экономический институт. На втором курсе он начал работать учителем в сельской школе неподалёку от Минска, а затем занял пост директора этой же школы. Учёбу в институте он продолжал экстерном. Незадолго до окончания института Громыко получил из Минска предложение продолжить образование в аспирантуре, готовившей экономистов широкого профиля. Некоторое время он учился в Минске, а в конце 1934 года был переведён в Москву. В 1936 году Громыко защитил кандидатскую диссертацию по сельскому хозяйству США и был направлен на работу в Институт экономики АН СССР в качестве старшего научного сотрудника. В процессе аспирантской учёбы и написания диссертации Громыко серьёзно изучал английский язык.

Первые годы работы в НКИД

Параллельно с работой в ИЭ АН СССР Громыко преподавал политэкономию в Московском институте инженеров коммунального строительства. Тогда журнал «Вопросы экономики» опубликовал его первые научные статьи. В конце 1938 года Громыко стал и. о. учёного секретаря в ИЭ АН СССР. Начальство планировало направить его учёным секретарём в Дальневосточный филиал Академии наук, однако обстоятельства сложились так, что Громыко пригласили на работу в НКИД СССР. Внешнеполитическое ведомство сильно пострадало в результате репрессий конца 1930-х годов и испытывало катастрофическую нехватку кадров. В начале 1939 года партийная комиссия во главе с В. М. Молотовым отобрала группу кандидатов на работу в наркомате, в которую вошёл и Громыко. Вскоре молодому выходцу из белорусской глубинки предложили пост заведующего Отделом американских стран – это был необычайный карьерный взлёт. На ответственном посту Громыко зарекомендовал себя как хороший аналитик, компетентный сотрудник и убеждённый коммунист, что было отмечено Молотовым и Сталиным. Спустя несколько месяцев после прихода в НКИД Сталин лично принял Громыко в Кремле и утвердил его назначение советником посольства СССР в Вашингтоне. В августе 1943 года Громыко стал послом в США и по совместительству посланником на Кубе. На этом посту он установил близкие отношения с президентом США Ф. Д. Рузвельтом и некоторыми представителями американских правящих кругов. Громыко прилагал усилия к укреплению антигитлеровской коалиции и убеждению союзников открыть второй фронт в Европе, принимал участие в подготовке и проведении Ялтинской и Потсдамской конференций, был членом советских делегаций на этих конференциях. На конференциях в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско он возглавлял делегации СССР. За годы работы в Вашингтоне Громыко в совершенстве освоил английский язык.

Громыко лично участвовал в разработке Устава Организации объединённых наций. Под этим документом стоит его подпись. В 1946 году он был назначен первым постоянным представителем СССР при ООН. На 22 сессиях Генеральной ассамблеи Громыко входил в состав советской делегации или возглавлял её.

Первый заместитель министра иностранных дел

В августе 1948 года, после восьми лет пребывания в США, он вернулся в Москву и вскоре был назначен на пост первого заместителя министра иностранных дел СССР. И Сталин, и Молотов ценили Громыко как эффективного работника. В 1952 году на XIX съезде КПСС он был избран кандидатом в члены ЦК, но, правда, вскоре, вызвав недовольство Сталина, был снят с занимаемого поста и в качестве «наказания» отправлен послом в Великобританию. В Москву он вернулся уже после смерти Сталина: вновь возглавивший МИД Молотов отозвал Громыко из Лондона и восстановил его в должности первого замминистра. При Молотове Громыко стал председателем Комитета информации при МИД СССР – органа созданного для анализа и разработки рекомендаций по различным аспектам мировой ситуации, в который входили представители МИД, КГБ и Министерства обороны.

С приходом к власти Н. С. Хрущёв вступил в конфронтацию с Молотовым. В качестве своей опоры в министерстве иностранных дел он избрал Громыко – тот сопровождал Хрущёва во время важной поездки в Индию и «примирительного» визита в Югославию. В 1956 году на XX съезде КПСС заместитель министра стал членом ЦК. В феврале 1957 года Д. Т. Шепилов, непродолжительное время занимавший пост главы МИД, перешёл на должность секретаря ЦК КПСС. В качестве преемника он предложил Хрущёву Громыко или В. В. Кузнецова. Давая обоим претендентам характеристики, Шепилов сравнил первого с бульдогом: «Скажешь ему – он не разожмёт челюстей, пока не выполнит всё в срок и точно». Генсек остановился на кандидатуре Громыко, и 47-летний дипломат занял пост министра иностранных дел.

Министр иностранных дел при Хрущёве

При Хрущёве, самостоятельно формировавшем внешнеполитический курс страны, Громыко как глава МИД не имел свободы действий и играл роль скорее лояльного исполнителя. Большинство ключевых шагов во внешней политике СССР того времени – разрыв с Китаем и примирение с Югославией, предложения в ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам и о всеобщем и полном разоружении, срыв совещания в верхах четырёх государств в Париже в 1960 году – были следствиями личного вмешательства Хрущёва. Громыко не всегда разделял эти инициативы. Так было и в октябре 1962 года, в период Карибского кризиса – Громыко изначально скептически отнёсся к намерению Хрущёва разместить советские ракеты на Кубе, прогнозируя «политический взрыв» в США. Министр иностранных дел лично участвовал в переговорах с американским президентом Джоном Кеннеди. Впоследствии он вспоминал, что это были самые тяжёлые переговоры в его дипломатической карьере. Тогда, как и в период Берлинского кризиса 1961 года, дипломатические усилия сыграли ключевую роль в разрешении напряжённой ситуации.

Министр иностранных дел при Брежневе

В 1964 году генеральным секретарём ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев. Громыко, и до прихода Брежнева к власти поддерживавший с ним хорошие отношения, быстро нашёл общий язык с преемником Хрущёва. Брежнев, особенно в первые годы руководства страной, охотно прислушивался к опытному дипломату. В первое десятилетие правления нового генсека СССР удалось добиться признания Западом послевоенных границ в Европе как основы европейского и всеобщего мира. Поворотным пунктом стало заключение Московского договора с ФРГ в 1970 году. Личный вклад Громыко в этом случае был более чем значителен: в процессе выработки текста договора ему пришлось провести 15 встреч с советником канцлера ФРГ по внешней политике Э. Баром и столько же с министром иностранных дел ФРГ В. Шеелем. В 1975 году процесс признания территориального статус-кво в Европе был завершён на общеевропейском совещании в Хельсинки.

В 1968 году Советский Союз подписал ещё один крупный международный договор – о нераспространении ядерного оружия. В его подготовке Громыко тоже принимал активное участие. На этом фоне наметилось улучшение в отношениях между СССР и США. В 1972 году Брежнев и Громыко провели переговоры с Р. Никсоном и Г. Киссинджером в Москве, в 1973 году – в Вашингтоне. В результате был подписан ряд важных документов, включая документ «Об основах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки», своего рода кодекс мирного сосуществования двух сверхдержав; Договор об ограничении систем ПРО; Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1); Соглашение о предотвращении ядерной войны. Большая часть подписанных документов с советской стороны готовилась Громыко и сотрудниками аппарата МИД совместно с Министерством обороны и КГБ СССР. В 1974 году Громыко и Брежнев провели двухдневные переговоры с Киссинджером и новым президентом США Д. Фордом.

Кульминацией усилий СССР и стран Варшавского договора по укреплению разрядки стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году. Со стороны СССР процесс подготовки хартии мирного сотрудничества в Европе, который был принят в Хельсинки, контролировали сотрудники МИД во главе с Громыко. В 1971 году Громыко подписал Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией во время визита Брежнева в эту страну.

В 1973 году вместе с Ю. В. Андроповым и А. А. Гречко Громыко вошёл в состав Политбюро ЦК КПСС.

Конец 1970-х – начало 1980-х годов

В конце 1970-х – начале 1980-х годов самочувствие Брежнева резко ухудшилось, и он стал постепенно отстраняться от фактического руководства страной. В сложившихся условиях Громыко стал почти единолично определять вектор внешней политики СССР. Бескомпромиссность министра и его подозрительность по отношению к внешнеполитическим инициативам, исходящим не из МИД, стала негативно сказываться на международном положении СССР. Активность внешней политики страны заметно спала. На фоне вода советских войск в Афганистан в 1979 году резко ухудшились советско-американские отношения. Многие достижения предыдущих лет были сведены на нет – США отказались ратифицировать договор ОСВ-2, в диалоге между государствами вновь установилась атмосфера «холодной войны». Высказывания Громыко о США начала 1980-х годов отличались резкостью.

В канун очередных президентских выборов в США, в сентябре 1984 года, Громыко общался с Р. Рейганом, проявившим инициативу возобновить политические контакты с руководством СССР. По свидетельству Громыко, беседа прошла корректно, но оба её участника остались при своём мнении. Дипломат А. М. Александров-Агентов, давая оценку американскому направлению внешней политики СССР в начале 1980-х годов, писал: «В целом, пожалуй, можно сказать, что в эти годы А. А. Громыко, даже призывая к нормализации советско-американских отношений и договорённостям с США, исходил из того, что это будут скорее соглашения с противником, чем сотрудничество с партнёром».

В отношениях со странами Варшавского договора, а также с Китаем Громыко не проявлял должной гибкости. С октября 1982 года СССР и Китай проводили политические консультации на предмет перспектив развития двусторонних отношений. Советская сторона предлагала заключить договор о ненападении или неприменении силы, подписать документ о принципах взаимоотношений, но китайцев такой вариант не устроил. Громыко сдержанно относился к развитию экономических связей с Китаем, опасаясь усиления военного потенциала этой страны.

Последние годы

Громыко был одним из тех, кто активно способствовал приходу к руководству государством и партией М. С. Горбачёва. На Пленуме ЦК КПСС он выступил с поддержкой кандидатуры Горбачёва. В июле 1985 года он ушёл с поста министра иностранных дел СССР. По словам А. М. Александрова-Агентова, этот уход был «логичным и, можно сказать, исторически неизбежным». Новой должностью Громыко стал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1989 году бывший глава МИД ушёл на пенсию и через несколько месяцев скончался. Незадолго до смерти он завершил работу над своими мемуарами «Памятное». Похоронили бывшего министра иностранных дел на Новодевичьем кладбище в Москве.

Личные качества

Коллеги вспоминали о Громыко как об энергичном, очень трудоспособном, организованном человеке. Он обладал хорошей памятью и был сведущ в тех вопросах, которыми занимался по долгу работы. В отношении руководителей Громыко всегда был дисциплинирован и лояльность – в этом современники видели одну из главных причин его политического долголетия. Не производя внешне впечатления интеллектуала и не будучи хорошим оратором, Громыко проявлял большой интерес к литературе и живописи, встречался со знаменитыми деятелями искусства и науки, о чём охотно писал в воспоминаниях. В общении он был скован и не обладал хорошим чувством юмора.

Громыко был автором ряда научных работ. В 1957 году под псевдонимом Г. Андреев была издана его книга «Экспорт американского капитала. Из истории экспорта капитала США как орудия экономической и политической экспансии», в основу которой легли материалы, собранные Громыко в годы дипломатической службы за границей. За это сочинение автору была присвоена учёная степень доктора экономических наук. В 1981 году вышла книга Громыко «Экспансия доллара», в 1983 году – монография «Внешняя экспансия капитала: история и современность». За свои научные исследования Громыко был дважды удостоен Государственной премии СССР. В 1958–1987 годах Громыко был главным редактором журнала «Международная жизнь».

Был женат на Лидии Дмитриевне Гриневич (1911–2004). Сын – Анатолий Андреевич Громыко (род. 1932), дипломат и учёный, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук. Дочь – Эмилия Андреевна, в замужестве Пирадова.