Громов Михаил Михайлович (12[24].02.1899, Тверь ‒ 22.01.1985, Москва)

Гро`мов Михаил Михайлович (12[24].02.1899, Тверь — 22.01.1985, Москва) — советский военачальник, заслуженный летчик СССР (1925), Герой Советского Союза (28 сентября 1934), генерал-полковник авиации (19 августа 1944), заслуженный мастер спорта СССР (1969). Отец происходил из дворян, мать была крестьянкой. Во время Гражданской войны 1918—1922 окончил Московскую школу авиации, в составе разведывательного авиаотряда воевал на Восточном фронте. В межвоенный период был летчиком-инструктором и летчиком-испытателем. Занимался спортом, чемпион СССР по тяжелой атлетике 1923. За перелет Москва — Пекин в 1925 награжден орденом Красного Знамени. В 1927 на самолете советской конструкции совершил свой первый перелет по Зап. Европе, а в 1929 — второй перелет по западноевропейским странам на самолете «Крылья Советов». Обладал исключительной техникой полетов и выс­шего пилотажа. В сентябре 1934 на самолете АНТ-25 с экипажем в составе А. И. Филина и И. Т. Спирина установил мировой рекорд продолжительности и дальности полета — на расстояние свыше 12 тыс. км. 12—14 июля 1937 вместе с А. Б. Юмашевым и С. А. Данилиным совершил перелет Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (США), установил мировой рекорд дальности беспосадочного полета по прямой (10 148 км) и ломаной (11 500 км) линиям. Первым из советских летчиков получил награду Международной авиационной федерации — медаль Анри де Лаво. С февраля 1941 начальник Летно-исследовательского института. В начале Великой Отечественной войны командирован в США для решения вопроса о поставках в СССР американских боевых самолетов. С декабря 1941 — командир авиадивизии, с февраля 1942 — командующий ВВС Калининского фронта, с мая 1942 командующий 3-й, а с мая 1943 — 1-й воздушных армий. Организовывал авиационную поддержку и прикрытие с воздуха советских войск в Московской и Курской битвах, и в операциях по освобождению Белоруссии. С июня 1944 — начальник Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации. В 1946—1949 заместитель командующего дальней авиацией, в последующем на руководящей работе в Министерстве авиационной промышленности. В сентябре 1955 уволен в запас по болезни. В 1959—1961 председатель Федерации тяжелой атлетики СССР. Соч.: Через всю жизнь. М., 1986; О летной профессии. М., 1993; На земле и в небе. 3-е изд. М., 2011. Лит.: Долгов И. А. Золотые Звезды калининцев. Кн. 1. 3-е изд. М., 1983; Резниченко Г. И. Вся жизнь — небу . М., 1983; Чуев Ф. И. Солдаты империи. Беседы. Воспоминания. Документы. М., 1998.