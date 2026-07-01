ГРОМАНН АДОЛЬФ

ГРОМАНН АДОЛЬФ (Adolf Grohmann) - австрийский востоковед .

Учился в Венском университете, где в 1911 году защитил диссертацию «Видения апы Шенуте из Атрипа на эфиопском, арабском и коптском языках», опубликованную в 1913-1914 годы. В 1915 году получил звание доцента в том же университете. В 1923-1945 годы заведовал кафедрой семитской филологии в Немецком университете Праги, в 1949-1956 годы был профессором вспомогательных дисциплин исламской истории Каирского университета, с 1956 года почетный профессор Инсбрукского университета.

В 1918 году Громанн написал большую статью «О происхождении и развитии эфиопской письменности », в которой проследил возможные параллели с северо- и южноарабском алфавитами, обозначение гласных, затронул и некоторые другие вопросы. В 1919 году опубликовал труд «Эфиопские гимны Марии», русский арабист и эфиопист И.Ю. Крачковский назвал эту работу основной для изучения духовной поэзии эфиопов, содержащей историко-литовский анализ и исследование сложной и запутанной эфиопской стихотворной формы (Крачковский. С. 120).

Будучи учеником Н. Родоканакиса, австрийского знатока южноарабской и арабской древностей, Громанн продолжил дело учителя. Среди работ в этой области следует упомянуть «Введение и хрестоматия в арабские папирусы» и «Арабскую палеографию».

Сочинения:

Die im Äthiopischen, Arabischen und Koptischen erhaltenen Visionen Apa Schenute's von Atripe // ZDMG. 1913. Bd. 67. S. 187-267; 1914. Bd. 68. S. 1-46;

Über den Ursprung und die Entwicklung der äthiopischen Schrift // Archiv für Schriftkunde. 1918. Bd. 1. S. 57-87;

Äthiopische Marienhymnen // ASGW. 1919. Bd. 33. N 4;

Einführung und Chrestomathie zur arab. Papyruskunde. Praha, 1954;

Arabische Paläographie. W., 1967-1971. 2 Bde.