ГРОМАДЫ

ГРОМАДЫ - ли­бе­раль­ные куль­тур­но-про­све­ти­тель­ные ор­га­ни­за­ции украинской ин­тел­ли­ген­ции во 2-й половине XIX - начале XX веков.

(Украинская « гро­ма­да » - об­ще­ст­во, мир, об­щи­на). Дей­ст­во­ва­ли в Кие­ве, Харь­ко­ве, Пол­та­ве, Чер­ни­го­ве и других го­ро­дах. Ле­галь­но и не­ле­галь­но из­да­ва­ли литературу на украинском языке, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли вос­крес­ные шко­лы, со­би­ра­ли фольк­лор и тому подобное. Боль­шин­ст­во чле­нов громады раз­де­ля­ло те­зис о «бес­клас­со­во­сти» украинской на­ции. Вид­ны­ми дея­те­ля­ми громады бы­ли В.Б. Ан­то­но­вич, П.И. Жи­тец­кий, М.П. Дра­го­ма­нов, П.П. Чу­бин­ский и другие. В 1861-1862 годы чле­ны громады в Санкт-Пе­тер­бур­ге из­да­ва­ли журнал «Ос­но­ва» (№ 1-9). Ука­зом 1876 года российское пра­ви­тель­ст­во пол­ностью за­пре­ти­ло дея­тель­ность громады, об­винив её в се­па­ра­тиз­ме. Часть чле­нов ста­рой (ки­ев­ской) громады во гла­ве с М.П. Дра­го­ма­но­вым эмиг­ри­ро­ва­ла в Швей­ца­рию, где в 1878-1882 годы из­да­ва­ла сборник «Гро­ма­да» (в 1881 году под та­ким же названием вы­хо­дил жур­нал). В 1880-х годы чле­ны громады на Ук­раи­не объ­е­ди­ни­лись во­круг журнала «Ки­ев­ская ста­ри­на» (1882-1906), к ним при­мы­ка­ли так­же не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли ра­ди­каль­но-­де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции. В начале XX века многие чле­ны громады во­шли в украинские на­цио­на­ли­стические пар­тии.

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