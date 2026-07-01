ГРОМАДЫ
ГРОМАДЫ - либеральные культурно-просветительные организации украинской интеллигенции во 2-й половине XIX - начале XX веков.
(Украинская «громада» - общество, мир, община). Действовали в Киеве, Харькове, Полтаве, Чернигове и других городах. Легально и нелегально издавали литературу на украинском языке, организовывали воскресные школы, собирали фольклор и тому подобное. Большинство членов громады разделяло тезис о «бесклассовости» украинской нации. Видными деятелями громады были В.Б. Антонович, П.И. Житецкий, М.П. Драгоманов, П.П. Чубинский и другие. В 1861-1862 годы члены громады в Санкт-Петербурге издавали журнал «Основа» (№ 1-9). Указом 1876 года российское правительство полностью запретило деятельность громады, обвинив её в сепаратизме. Часть членов старой (киевской) громады во главе с М.П. Драгомановым эмигрировала в Швейцарию, где в 1878-1882 годы издавала сборник «Громада» (в 1881 году под таким же названием выходил журнал). В 1880-х годы члены громады на Украине объединились вокруг журнала «Киевская старина» (1882-1906), к ним примыкали также некоторые представители радикально-демократической интеллигенции. В начале XX века многие члены громады вошли в украинские националистические партии.