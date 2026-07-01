ГРОМАДА
ГРОМАДА:
1) Сельская община в Украине и Белоруссии до начала XX века. Объединяла дворища - семейные общины, являвшиеся основными единицами землепользования и обложения податями и налогами. Громада распоряжалась общинными угодьями, не поделёнными между дворищами (борти, сенокосы, лесные участки и тому подобные). Несколько сёл составляли волостную громаду. Собрание членов волостной громады (глав дворищ, мужей), избиравшее лиц, на которых возлагалось исполнение судебно-полицейских функций, и её главу (старца), также именовалось громадой. Старец отвечал за сбор податей и был представителем волости перед центральной властью. Раскладка податей производилась старцем с участием глав дворищ. Громада располагала правом самообложения на волостные нужды. В XVI-XVIII века по мере роста крепостничества самоуправление громадой всё больше ограничивалось. Её выборные органы были отстранены от участия в раскладке податей и непосредственных сборов в казну. В связи с ростом частного землевладения, в том числе путём передачи дворянству и казацкой старши́не части общинных земель, происходил распад самой сельской общины. К начале XX века за громадой сохранялись лишь судебно-полицейские функции и распоряжение неподелёнными угодьями.
2) В Польше в 1954-1972 годах административно-территориальная единица, в состав которой входило несколько сельских населённых пунктов.