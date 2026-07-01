ГРОМАДА

ГРОМАДА:

1) Сель­ская об­щи­на в Ук­раи­не и Бе­ло­рус­сии до начала XX века. Объ­е­ди­ня­ла дво­ри­ща - се­мей­ные об­щи­ны, яв­ляв­шие­ся основными еди­ни­ца­ми зем­ле­поль­зо­ва­ния и об­ло­же­ния по­да­тя­ми и на­ло­га­ми. Громада рас­по­ря­жа­лась об­щин­ны­ми угодь­я­ми, не по­де­лён­ны­ми ме­ж­ду дво­ри­ща­ми (бор­ти, се­но­ко­сы, лес­ные уча­ст­ки и тому подобные). Несколько сёл со­став­ля­ли во­ло­ст­ную громаду. Со­б­ра­ние чле­нов во­ло­ст­ной громады (глав дво­рищ, му­жей), из­би­рав­шее лиц, на ко­то­рых воз­ла­га­лось ис­пол­не­ние су­деб­но-по­ли­цей­ских функ­ций, и её гла­ву (стар­ца), так­же име­но­ва­лось громадой. Ста­рец от­ве­чал за сбор по­да­тей и был пред­ста­ви­те­лем во­лос­ти пе­ред центральной вла­стью. Рас­клад­ка по­да­тей про­из­во­ди­лась стар­цем с уча­сти­ем глав дво­рищ. Громада рас­по­лага­ла пра­вом са­мо­об­ло­же­ния на во­ло­ст­ные ну­ж­ды. В XVI-XVIII века по ме­ре рос­та кре­по­ст­ни­че­ст­ва са­мо­управ­ле­ние громадой всё боль­ше ог­ра­ни­чи­ва­лось. Её вы­бор­ные ор­га­ны бы­ли от­стра­не­ны от уча­стия в рас­клад­ке по­да­тей и не­по­средственных сбо­ров в каз­ну . В свя­зи с рос­том ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния, в том числе пу­тём пе­ре­да­чи дво­рян­ст­ву и ка­зац­кой стар­ши́­не час­ти об­щин­ных зе­мель, про­ис­хо­дил рас­пад са­мой сель­ской об­щи­ны. К начале XX века за громадой со­хра­ня­лись лишь су­деб­но-по­ли­цей­ские функ­ции и рас­по­ря­же­ние непо­де­лён­ными угодь­я­ми.

2) В Поль­ше в 1954-1972 годах административно-территориальная еди­ни­ца, в со­став ко­то­рой вхо­ди­ло несколько сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов.

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