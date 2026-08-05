ГРОДНО

ГРОДНО - го­род в западной час­ти Бе­ло­рус­сии, центр Грод­нен­ской области.

Население 320,2 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен близ гра­ни­цы с Поль­шей и Лит­вой. При­стань на реки Не­ман. Транс­порт­ный узел. Аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние, на ос­но­ве ко­то­ро­го раз­вил­ся го­род, воз­ник­ло около конца X - начала XI века. С 1117 года сто­ли­ца Го­ро­ден­ско­го кня­же­ст­ва. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской , Лав­рен­ть­ев­ской и Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­сях в 1127 году под названием Го­ро­ден. В XII веке за­вер­ши­лось оформ­ле­ние городской струк­ту­ры, сло­жи­лась ме­ст­ная ар­хитектурная шко­ла. У впа­де­ния реки Го­род­ни­чан­ка в реку Не­ман на­хо­дил­ся де­ти­нец - кня­же­ская ре­зи­ден­ция (Зам­ко­вая го­ра, Верх­ний, или Ста­рый, за­мок) с ка­мен­ным кня­же­ским двор­цом (2-я половина XII века) и рас­по­ло­жен­ной у пе­ре­крё­ст­ка улиц ка­мен­ной так называемой Ниж­ней цeрковью (1116 - 3-я четверть XII века), в хо­де ар­хео­ло­гических рас­ко­пок ко­то­рой об­на­ру­же­ны май­о­ли­ко­вый пол, фраг­мен­ты ко­ло­ко­ла, брон­зо­вые по­зо­ло­чен­ные пла­сти­ны с изо­бра­же­ния­ми свя­тых в ме­даль­о­нах и рас­тительным ор­на­мен­том. Сре­ди на­хо­док на тер­ри­то­рии де­тин­ца - кир­пи­чи с различными зна­ка­ми, пред­ме­ты во­ору­же­ния, из­де­лия юве­лир­но­го и других ре­мё­сел (рас­коп­ки Ю. Яд­ков­ско­го и З. Ду­чев­ско­го, 1932-1939 годы; Н.Н. Во­ро­ни­на, 1948-1949 годы, и другие). В ук­ре­п­ле­ни­ях де­тин­ца бы­ла ис­поль­зо­ва­на плин­фа. К вос­то­ку от де­тин­ца рас­по­ла­гал­ся околь­ный го­род (Ниж­ний за­мок). Де­ти­нец и околь­ный го­род ок­ру­жа­ли по­са­ды с ка­мен­ны­ми Бо­ри­сог­леб­ской (Ко­лож­ской; по­след­няя четверть XII века, со­хра­ни­лась без пе­ре­кры­тий и южной сте­ны; сре­ди на­хо­док - брон­зо­вый во­до­лей западно-ев­ропейской ра­бо­ты), Пре­чис­тен­ской (середина XII века; со­хра­ни­лись фраг­мен­ты стен) и другими церк­ва­ми. В 1183 году по­жар унич­то­жил зна­чительную часть де­ревянных городских по­стро­ек. С середины XIII века Гродно в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). К концу XIII века в де­тин­це по­строе­на ка­мен­ная баш­ня «во­лын­ско­го» ти­па. В конце XIII - начале XIV веков (по другой вер­сии, конец XIV - начало XV веков) на мес­те «Ниж­ней» по­строе­на «Верх­няя» цер­ковь . В конце XIII - начале XV веков Гродно не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям ры­ца­рей Тев­тон­ско­го ор­де­на. В 1391 году по­лучил не­пол­ное ма­где­бург­ское пра­во (с 1444 года - пол­ное, с 1496 года - до­пол­нен­ное специальным «при­ви­ле­ем»). С 1392 года вто­рая сто­ли­ца ВКЛ. В хо­де вос­ста­нов­ле­ния Гродно по­сле по­жа­ра 1398 года су­ще­ст­вен­но пе­ре­стро­ен за­мок (воз­ве­де­ны но­вые сте­ны с 5 баш­ня­ми). С 1413 года центр по­ве­та в Трок­ском вое­вод­ст­ве. В 1432 году в Гродно за­клю­чён Го­ро­дель­ский при­ви­лей ме­ж­ду Поль­шей и ВКЛ, при­зна­вав­ший Си­гиз­мун­да великим князем ли­тов­ским. В 1441 году в гра­мо­те великого князя ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка Гродно на­зван сре­ди 15 важ­ней­ших го­ро­дов ВКЛ. В XV-XVII века городской центр пе­ре­мес­тил­ся к се­ве­ро-вос­то­ку на тор­го­вую пло­щадь с Ра­ту­шей. В 1543-1601 годы в го­ро­де дей­ствова­ла «Ли­тов­ская ка­пел­ла» - один из пер­вых бе­ло­русских музыкальных кол­лек­ти­вов; с 1-й половины XVII века в Гродно су­ще­ст­во­вал школь­ный те­атр. По­сле Люб­лин­ской унии 1569 года Гродно - центр вое­вод­ст­ва Ре­чи По­спо­ли­той. В 1576-1586 годы ре­зи­ден­ция ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той Сте­фа­на Ба­то­рия, при ко­то­ром го­род под­верг­ся серь­ёз­ным пе­ре­строй­кам (в ча­ст­но­сти, дво­рец пе­ре­стро­ен по про­ек­ту архитектора Скот­то из Пар­мы; пе­ре­страи­вал­ся в XVII-XIX века). В 1589-1795 годы центр Грод­нен­ской эко­но­мии. В 1655-1657 годы во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов Гродно был за­нят русскими вой­ска­ми, в 1657 году во вре­мя русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов - шведскими вой­ска­ми. С 1673 года в Гродно про­хо­ди­ли за­ко­но­дательные сей­мы Ре­чи По­спо­ли­той. В 1702 и 1708 годы в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов Гродно был за­нят швед­ски­ми, в 1705-1708 годы - русскими вой­ска­ми. В 1706-1707 годы в Гродно дей­ст­во­вал мо­нет­ный двор. В 1793 году в Гродно про­шёл Грод­нен­ский сейм, ко­то­рый ут­вер­дил 2-й раз­дел Ре­чи По­спо­ли­той. В 1793-1795 годы центр Грод­нен­ско­го вое­вод­ст­ва. В 1795 году в Гродно во двор­це «Но­вый за­мок» под­пи­сал от­ре­че­ние от пре­сто­ла по­след­ний ко­роль Ре­чи По­спо­ли­той С.А. По­ня­тов­ский. В 1795 году по 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той го­род во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. В 1795-1796 годы уезд­ный го­род Сло­ним­ской, в 1797-1801 годы Ли­тов­ской гу­бер­ний, в 1801-1921 годы центр Грод­нен­ской гу­бер­нии. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года центр Грод­нен­ско­го департамента Ли­тов­ско­го княжества, соз­дан­но­го На­по­ле­о­ном I. Ос­во­бо­ж­дён российскими вой­ска­ми 8(20).12.1812 года. В 1862 году че­рез Гродно про­шла Пе­тер­бург­ско-Вар­шав­ская железная дорога, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му промышленному раз­ви­тию го­ро­да. В хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны 3(16).9.1915 года Гродно был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (до 1918). В 1918-1919 годы один из цен­тров Бе­ло­рус­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки. С 27.4.1919 года пе­ре­шёл под власть Поль­ши. Во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года час­ти Крас­ной Ар­мии за­ня­ли го­род и удер­жи­ва­ли его в ию­ле - сентябре 1920 года. По ус­ло­ви­ям Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1921 года Гродно ото­шёл к Поль­ше. В 1921-1939 годы центр по­ве­та Бе­ло­сто­кско­го вое­вод­ст­ва. В 1939 году вклю­чён в со­став СССР (смотреть Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), пе­ре­дан БССР, в 1940-1944 годы рай­он­ный центр Бе­ло­сто­кской области. В го­ды Великой Отечественной вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (1941-1944). Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в 1944 году в хо­де Бе­ло­сто­кской и Виль­нюс­ской опе­ра­ций. С 20.9.1944 года центр Грод­нен­ской области Бе­ло­рус­сии.

Близ Зам­ко­вой го­ры - дво­рец «Но­вый за­мок» (1734-1751 годы, ар­хи­тек­то­ры М.Д. Пёп­пель­ман, Д. Яух, И.Ф. Кнё­бель; вос­ста­нов­лен в 1952 году, архитектор В.Н. Ва­рак­син). Ар­хитектурный об­лик ста­рой час­ти го­ро­да оп­ре­де­ля­ют ба­роч­ные ан­самб­ли мо­на­сты­рей: бер­нар­дин­цев (ос­но­ван в 1494 году; кос­тёл - 1595-1618 годы), бри­ги­ток (Бла­го­ве­щен­ский кос­тёл, 1634-1642), ие­зуи­тов (1585 год; кос­тёл Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия, 1678-1705 годы; рез­ной ал­тарь - 1736 год, рос­пи­си - 1752 год), фран­ци­скан­цев (1635 год; кос­тёл - 1635 года, фа­сад - XVIII века), ва­си­лиа­нок (1633 год; в 1843-1960 годы и с 1992 года - жен­ский пра­во­слав­ный; церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, 1720-1726 годы, архитектор И. Фон­та­на) и других. Сре­ди ар­хитектурных со­ору­же­ний по­след­ней тре­ти XVIII - 1-й тре­ти XX веков: куль­тур­но-промышленный ан­самбль Го­род­ни­ца (1765-1785 годы; те­ат­раль­ная шко­ла А. Ти­зен­гау­за, медицинская шко­ла, дво­рец ад­ми­ни­ст­ра­то­ра и другие); усадь­ба С.А. По­ня­тов­ско­го (1760-1770-е годы, архитектор Дж. Сак­ко); дом ви­це-гу­бер­на­то­ра (начало XIX века), Свя­то-Мар­фин­ская ча­сов­ня на пра­во­слав­ном клад­би­ще (1848), Вла­ди­мир­ская церковь (1896, инженер И. Плот­ни­ков); ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца генерал-май­о­ра Рус­сау на во­енное клад­би­ще (1896); си­на­го­га (конец XIX - начало XX веков), кир­ха (начало XX века); По­кров­ский ка­фед­раль­ный со­бор (1904-1905 годы, архитектор М. Про­зо­ров); бывший дом Таль­гей­ма в сти­ле мо­дерн (начало XX века), Дом офи­це­ров в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (1920-е годы). Цер­ковь Рав­но­апо­столь­ной Оль­ги (1995). Па­мят­ни­ки: Э. Ожеш­ко (1929, скульп­тор Р. Зе­рих), Я. Ку­па­ле (1964), Кур­ган Сла­вы (1969), В.Д. Со­ко­лов­ско­му (1973) и другие.

В Гродно - Институт био­хи­мии АН Бе­ло­рус­сии. 3 государственных университета: Грод­нен­ский имени Я. Ку­па­лы (с 1940; ста­тус университета с 1978), медицинский (ос­но­ван в 1775 году как Грод­нен­ская медицинская ака­де­мия), аг­рар­ный (1951; современное название с 2000). Грод­нен­ская выс­шая ду­хов­ная ка­то­лическая се­ми­на­рия (1990). Ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник на Зам­ко­вой го­ре (ос­но­ван в 1920 году на ба­зе об­ра­зо­ван­ного в 1904 году Цер­ков­но-ар­хео­ло­гического комитета с му­зе­ем; от­крыт в 1922 году, с 1967 года современное название). Му­зеи: Бе­ло­русский государственный му­зей ис­то­рии рели­гии (1985), современного народного твор­че­ст­ва Грод­нен­щи­ны, Народной сла­вы, Литературный му­зей М.А. Бо­гда­но­ви­ча, Дом-му­зей Э. Ожеш­ко и другие. Об­ла­ст­ной дра­ма­тический те­атр (1947 год; ста­вят­ся опе­рет­ты, музыкальные и дра­ма­тические спек­так­ли), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1980). Хо­ро­вая ка­пел­ла под руководством Л. Икон­ни­ко­вой. Фи­ли­ал Бе­ло­русской государственной ака­де­мии му­зы­ки (2002). Все­бе­ло­рус­ский фес­ти­валь национальных куль­тур (с 2000). Фес­ти­валь творческой те­ат­раль­ной мо­ло­дё­жи «Над­зея».

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - хи­ми­че­ская («Грод­но Азот» - азот­ные удоб­ре­ния, ка­про­лак­там и другие; «Грод­но Хим­во­лок­но» - син­те­тические во­лок­на) и ма­ши­но­строе­ние (за­во­ды: тор­го­во­го обо­ру­до­ва­ния, то­кар­ных па­тро­нов «Бел­ТА­ПАЗ», ав­то­мо­биль­ных аг­ре­га­тов, «Бел­кард» - кар­дан­ные ва­лы). Тон­ко­су­кон­ный и пря­диль­но-ни­точ­ный ком­би­на­ты, фаб­ри­ки «Не­ман» (обувь), «Ак­цент» (пер­чат­ки); мя­со­ком­би­нат, мо­лоч­ный ком­би­нат. Грод­нен­ская ТЭЦ-2. На северной и юго-западной ок­раи­нах го­ро­да, а так­же близ Гродно, в сво­бод­ной эко­но­мической зо­не «Грод­но­ин­вест», раз­ме­ще­ны пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой промышленности, по про­изводству строй­ма­те­риа­лов.

В ок­ре­ст­но­стях Гродно, в селе Жи­том­ля, - Бла­го­ве­щен­ская церковь (конец XVII - начало XVIII веков); в посёлке Свяцк - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Ва­ло­ви­чей (дво­рец - 1779 год, архитектор Дж. Сак­ко; фли­ге­ли - начало XIX века); в де­рев­нях Ги­бу­ли­чи, Нау­мо­ви­чи, Юзе­фов­ка, Бро­сты, По­го­ра­ны и дркгих со­хра­ни­лись фор­ты (1880-е годы).

Иллюстрации:

Грод­но. Бо­ри­со­глеб­ская (Ко­лож­ская) цер­ковь. По­след­няя четверть XII в. Ре­кон­струк­ция Н.Н. Во­ро­ни­на. Архив БРЭ.

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