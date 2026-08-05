ГРОДНО
ГРОДНО - город в западной части Белоруссии, центр Гродненской области.
Население 320,2 тысяч человек (2006). Расположен близ границы с Польшей и Литвой. Пристань на реки Неман. Транспортный узел. Аэропорт.
Поселение, на основе которого развился город, возникло около конца X - начала XI века. С 1117 года столица Городенского княжества. Впервые упоминается в Ипатьевской, Лаврентьевской и Радзивилловской летописях в 1127 году под названием Городен. В XII веке завершилось оформление городской структуры, сложилась местная архитектурная школа. У впадения реки Городничанка в реку Неман находился детинец - княжеская резиденция (Замковая гора, Верхний, или Старый, замок) с каменным княжеским дворцом (2-я половина XII века) и расположенной у перекрёстка улиц каменной так называемой Нижней цeрковью (1116 - 3-я четверть XII века), в ходе археологических раскопок которой обнаружены майоликовый пол, фрагменты колокола, бронзовые позолоченные пластины с изображениями святых в медальонах и растительным орнаментом. Среди находок на территории детинца - кирпичи с различными знаками, предметы вооружения, изделия ювелирного и других ремёсел (раскопки Ю. Ядковского и З. Дучевского, 1932-1939 годы; Н.Н. Воронина, 1948-1949 годы, и другие). В укреплениях детинца была использована плинфа. К востоку от детинца располагался окольный город (Нижний замок). Детинец и окольный город окружали посады с каменными Борисоглебской (Коложской; последняя четверть XII века, сохранилась без перекрытий и южной стены; среди находок - бронзовый водолей западно-европейской работы), Пречистенской (середина XII века; сохранились фрагменты стен) и другими церквами. В 1183 году пожар уничтожил значительную часть деревянных городских построек. С середины XIII века Гродно в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). К концу XIII века в детинце построена каменная башня «волынского» типа. В конце XIII - начале XIV веков (по другой версии, конец XIV - начало XV веков) на месте «Нижней» построена «Верхняя» церковь. В конце XIII - начале XV веков Гродно неоднократно подвергался нападениям рыцарей Тевтонского ордена. В 1391 году получил неполное магдебургское право (с 1444 года - полное, с 1496 года - дополненное специальным «привилеем»). С 1392 года вторая столица ВКЛ. В ходе восстановления Гродно после пожара 1398 года существенно перестроен замок (возведены новые стены с 5 башнями). С 1413 года центр повета в Трокском воеводстве. В 1432 году в Гродно заключён Городельский привилей между Польшей и ВКЛ, признававший Сигизмунда великим князем литовским. В 1441 году в грамоте великого князя литовского Казимира Ягеллончика Гродно назван среди 15 важнейших городов ВКЛ. В XV-XVII века городской центр переместился к северо-востоку на торговую площадь с Ратушей. В 1543-1601 годы в городе действовала «Литовская капелла» - один из первых белорусских музыкальных коллективов; с 1-й половины XVII века в Гродно существовал школьный театр. После Люблинской унии 1569 года Гродно - центр воеводства Речи Посполитой. В 1576-1586 годы резиденция короля Речи Посполитой Стефана Батория, при котором город подвергся серьёзным перестройкам (в частности, дворец перестроен по проекту архитектора Скотто из Пармы; перестраивался в XVII-XIX века). В 1589-1795 годы центр Гродненской экономии. В 1655-1657 годы во время русско-польской войны 1654-1667 годов Гродно был занят русскими войсками, в 1657 году во время русско-шведской войны 1656-1658 годов - шведскими войсками. С 1673 года в Гродно проходили законодательные сеймы Речи Посполитой. В 1702 и 1708 годы в ходе Северной войны 1700-1721 годов Гродно был занят шведскими, в 1705-1708 годы - русскими войсками. В 1706-1707 годы в Гродно действовал монетный двор. В 1793 году в Гродно прошёл Гродненский сейм, который утвердил 2-й раздел Речи Посполитой. В 1793-1795 годы центр Гродненского воеводства. В 1795 году в Гродно во дворце «Новый замок» подписал отречение от престола последний король Речи Посполитой С.А. Понятовский. В 1795 году по 3-му разделу Речи Посполитой город вошёл в состав Российской империи. В 1795-1796 годы уездный город Слонимской, в 1797-1801 годы Литовской губерний, в 1801-1921 годы центр Гродненской губернии. Во время Отечественной войны 1812 года центр Гродненского департамента Литовского княжества, созданного Наполеоном I. Освобождён российскими войсками 8(20).12.1812 года. В 1862 году через Гродно прошла Петербургско-Варшавская железная дорога, что способствовало быстрому промышленному развитию города. В ходе 1-й мировой войны 3(16).9.1915 года Гродно был оккупирован германскими войсками (до 1918). В 1918-1919 годы один из центров Белорусской народной республики. С 27.4.1919 года перешёл под власть Польши. Во время советско-польской войны 1920 года части Красной Армии заняли город и удерживали его в июле - сентябре 1920 года. По условиям Рижского мирного договора 1921 года Гродно отошёл к Польше. В 1921-1939 годы центр повета Белостокского воеводства. В 1939 году включён в состав СССР (смотреть Советско-германские договоры 1939 года), передан БССР, в 1940-1944 годы районный центр Белостокской области. В годы Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками (1941-1944). Освобождён Красной Армией в 1944 году в ходе Белостокской и Вильнюсской операций. С 20.9.1944 года центр Гродненской области Белоруссии.
Близ Замковой горы - дворец «Новый замок» (1734-1751 годы, архитекторы М.Д. Пёппельман, Д. Яух, И.Ф. Кнёбель; восстановлен в 1952 году, архитектор В.Н. Вараксин). Архитектурный облик старой части города определяют барочные ансамбли монастырей: бернардинцев (основан в 1494 году; костёл - 1595-1618 годы), бригиток (Благовещенский костёл, 1634-1642), иезуитов (1585 год; костёл Святого Франциска Ксаверия, 1678-1705 годы; резной алтарь - 1736 год, росписи - 1752 год), францисканцев (1635 год; костёл - 1635 года, фасад - XVIII века), василианок (1633 год; в 1843-1960 годы и с 1992 года - женский православный; церковь Рождества Богородицы, 1720-1726 годы, архитектор И. Фонтана) и других. Среди архитектурных сооружений последней трети XVIII - 1-й трети XX веков: культурно-промышленный ансамбль Городница (1765-1785 годы; театральная школа А. Тизенгауза, медицинская школа, дворец администратора и другие); усадьба С.А. Понятовского (1760-1770-е годы, архитектор Дж. Сакко); дом вице-губернатора (начало XIX века), Свято-Марфинская часовня на православном кладбище (1848), Владимирская церковь (1896, инженер И. Плотников); часовня-усыпальница генерал-майора Руссау на военное кладбище (1896); синагога (конец XIX - начало XX веков), кирха (начало XX века); Покровский кафедральный собор (1904-1905 годы, архитектор М. Прозоров); бывший дом Тальгейма в стиле модерн (начало XX века), Дом офицеров в стиле конструктивизма (1920-е годы). Церковь Равноапостольной Ольги (1995). Памятники: Э. Ожешко (1929, скульптор Р. Зерих), Я. Купале (1964), Курган Славы (1969), В.Д. Соколовскому (1973) и другие.
В Гродно - Институт биохимии АН Белоруссии. 3 государственных университета: Гродненский имени Я. Купалы (с 1940; статус университета с 1978), медицинский (основан в 1775 году как Гродненская медицинская академия), аграрный (1951; современное название с 2000). Гродненская высшая духовная католическая семинария (1990). Историко-археологический заповедник на Замковой горе (основан в 1920 году на базе образованного в 1904 году Церковно-археологического комитета с музеем; открыт в 1922 году, с 1967 года современное название). Музеи: Белорусский государственный музей истории религии (1985), современного народного творчества Гродненщины, Народной славы, Литературный музей М.А. Богдановича, Дом-музей Э. Ожешко и другие. Областной драматический театр (1947 год; ставятся оперетты, музыкальные и драматические спектакли), Областной театр кукол (1980). Хоровая капелла под руководством Л. Иконниковой. Филиал Белорусской государственной академии музыки (2002). Всебелорусский фестиваль национальных культур (с 2000). Фестиваль творческой театральной молодёжи «Надзея».
Ведущие отрасли промышленности - химическая («Гродно Азот» - азотные удобрения, капролактам и другие; «Гродно Химволокно» - синтетические волокна) и машиностроение (заводы: торгового оборудования, токарных патронов «БелТАПАЗ», автомобильных агрегатов, «Белкард» - карданные валы). Тонкосуконный и прядильно-ниточный комбинаты, фабрики «Неман» (обувь), «Акцент» (перчатки); мясокомбинат, молочный комбинат. Гродненская ТЭЦ-2. На северной и юго-западной окраинах города, а также близ Гродно, в свободной экономической зоне «Гродноинвест», размещены предприятия машиностроения, деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности, по производству стройматериалов.
В окрестностях Гродно, в селе Житомля, - Благовещенская церковь (конец XVII - начало XVIII веков); в посёлке Свяцк - дворцово-парковый ансамбль Валовичей (дворец - 1779 год, архитектор Дж. Сакко; флигели - начало XIX века); в деревнях Гибуличи, Наумовичи, Юзефовка, Бросты, Погораны и дркгих сохранились форты (1880-е годы).
Иллюстрации:
Гродно. Борисоглебская (Коложская) церковь. Последняя четверть XII в. Реконструкция Н.Н. Воронина. Архив БРЭ.
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