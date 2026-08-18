ГРОДЕКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ГРОДЕКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1901).
Дворянин. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1868). На военной службе с 1862 года. Участвовал в Хивинском походе 1873 года (автор военно-исторического очерка «Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов», 1883 год, 2-е издание - 1888 год) и в Ахалтекинской экспедиции 1880-1881 годы (автор исследования «Война в Туркмении: Поход Скобелева в 1880-1881 годы», тома 1-4, 1883 год). В 1878 году верхом преодолел свыше 2 тысяч км через Северный Афганистан и Северо-Восточную Персию (автор путевых записок «Через Афганистан», 1880). Военный губернатор и командование войсками Сырдарьинской области (1883-1893). Способствовал возникновению в области первых 50 русских поселений (с населением 18 тысяч человек). Помощник Приамурского ген.-губернатора (1893-1898). Приамурский генерал-губернатор, командующий войсками Приамурского ВО, наказной атаман Приамурских казачьих войск (1898-1902). Содействовал изъятию пустующих казачьих земель в пользу крестьян-переселенцев, ходатайствовал о переселении в край староверов и молокан (считал их рачительными хозяевами). Организовал опытные сельско-хозяйственные поля. По ходатайству Гродекова проведены гидротехнические изыскания в крае. По его инициативе разработаны временные лесоохранительные акты и правила рыболовства, организована первая на Дальнем Востоке сельско-хозяйственная и промышленная выставка в Хабаровске (1899). Способствовал открытию 37 начальных школ, а также кадетского корпуса (1900) и реального училища в Хабаровске (1903), а также первого в крае высшего учебного заведения - Восточного института во Владивостоке (1899). Руководил обороной Харбина и очищением полосы КВЖД от участников движения Ихэтуань (1900). Выступал за перенос российско-китайской границы на правый берег реки Амур. Член Государственного совета (1902-1913). Командующий войсками на Дальнем Востоке с правами главнокомандующего (1906), успешно провёл эвакуацию российских войск, остававшихся в Маньчжурии после окончания русско-японской войны 1904-1905 годов. Туркестанский генерал-губернатор (1906-1908).
Гродеков - первый председатель Приамурского отдела РГО (1894-1897). По его инициативе создан Хабаровский естественно-исторический музей (1894 год; ныне Хабаровский краевой краеведческий музей имени Н.И. Гродекова). Гродеков неоднократно жертвовал предметы из собственной коллекции монгольского, маньчжурского и китайского быта Хабаровскому естественно-историческому музею, Музею антропологии и этнографии имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге и Румянцевскому музею в Москве.
Иллюстрации:
Н.И. Гродеков. Архив БРЭ.
Сочинения:
Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: Юридический быт. Таш., 1889.