ГРОДЕКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ГРОДЕКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1901).

Дво­ря­нин . Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ге­не­раль­но­го шта­ба (1868). На во­енной служ­бе с 1862 года. Уча­ст­во­вал в Хи­вин­ском по­хо­де 1873 года (ав­тор во­енно-ис­то­рического очер­ка «Хи­вин­ский по­ход 1873 го­да. Дей­ст­вия кав­каз­ских от­ря­дов», 1883 год, 2-е издание - 1888 год) и в Ахал­те­кин­ской экс­пе­ди­ции 1880-1881 годы (ав­тор ис­сле­до­ва­ния «Вой­на в Турк­ме­нии: По­ход Ско­бе­ле­ва в 1880-1881 годы», тома 1-4, 1883 год). В 1878 году вер­хом пре­одо­лел свыше 2 тысяч км че­рез Северный Аф­га­ни­стан и Северо-Вос­точ­ную Пер­сию (ав­тор пу­те­вых за­пи­сок «Че­рез Аф­га­ни­стан», 1880). Во­енный гу­бер­на­тор и ко­мандование вой­ска­ми Сыр­дарь­ин­ской области (1883-1893). Спо­соб­ст­во­вал воз­ник­но­ве­нию в об­лас­ти пер­вых 50 русских по­се­ле­ний (с на­се­ле­ни­ем 18 тысяч человек). По­мощ­ник При­амур­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра (1893-1898). При­амур­ский генерал-гу­бер­на­тор, ко­мандующий вой­ска­ми При­амур­ско­го ВО, на­каз­ной ата­ман При­амур­ских ка­зачь­их войск (1898-1902). Со­дей­ст­во­вал изъ­я­тию пус­тую­щих ка­зачь­их зе­мель в поль­зу кре­сть­ян-пе­ре­се­лен­цев, хо­да­тай­ст­во­вал о пе­ре­се­ле­нии в край ста­ро­ве­ров и мо­ло­кан (счи­тал их ра­чи­тель­ны­ми хо­зяе­ва­ми). Ор­га­ни­зо­вал опыт­ные сельско-хозяйственные по­ля. По хо­да­тай­ст­ву Гродекова про­ве­де­ны гид­ро­тех­нические изы­ска­ния в крае. По его ини­циа­ти­ве раз­ра­бо­та­ны временные ле­со­ох­ра­ни­тель­ные ак­ты и пра­ви­ла ры­бо­лов­ст­ва, ор­га­ни­зо­ва­на пер­вая на Даль­нем Вос­то­ке сельско-хозяйственная и промышленная вы­став­ка в Ха­ба­ров­ске (1899). Спо­соб­ст­во­вал от­кры­тию 37 на­чаль­ных школ, а также ка­дет­ско­го кор­пу­са (1900) и ре­аль­но­го училища в Ха­ба­ров­ске (1903), а так­же пер­во­го в крае выс­ше­го учеб­но­го за­ве­де­ния - Восточного института во Вла­ди­во­стоке (1899). Ру­ко­во­дил обо­ро­ной Хар­би­на и очи­ще­ни­ем по­ло­сы КВЖД от уча­ст­ни­ков дви­же­ния Ихэ­ту­ань (1900). Вы­сту­пал за пе­ре­нос российско-китайской гра­ни­цы на пра­вый бе­рег реки Амур. Член Государственного со­ве­та (1902-1913). Ко­мандующий вой­ска­ми на Даль­нем Вос­то­ке с пра­ва­ми глав­но­ко­ман­дую­ще­го (1906), ус­пеш­но про­вёл эва­куа­цию рос­сий­ских войск, ос­та­вав­ших­ся в Мань­чжу­рии после окон­ча­ния русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. Тур­ке­стан­ский генерал-гу­бер­на­тор (1906-1908).

Гродеков - пер­вый председатель При­амур­ско­го от­де­ла РГО (1894-1897). По его ини­циа­ти­ве соз­дан Ха­ба­ров­ский ес­те­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей (1894 год; ны­не Ха­ба­ров­ский крае­вой крае­ведческий му­зей имени Н.И. Гро­де­ко­ва). Гродеков не­од­но­крат­но жерт­во­вал пред­ме­ты из собственной кол­лек­ции монгольского, маньчжурского и китайского бы­та Ха­ба­ров­ско­му ес­те­ст­вен­но-­ис­то­рическому му­зею, Му­зею ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии имени императора Пет­ра Ве­ли­ко­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Ру­мян­цев­ско­му му­зею в Мо­ск­ве.

Иллюстрации:

Н.И. Гро­де­ков. Архив БРЭ.

Сочинения:

Кир­ги­зы и ка­ра­кир­ги­зы Сыр-Дарь­ин­ской об­лас­ти: Юри­ди­че­ский быт. Таш., 1889.