ГРОДБЕРГ ГАРРИ ЯКОВЛЕВИЧ

ГРОДБЕРГ ГАРРИ ЯКОВЛЕВИЧ - российский ор­га­нист, народный артист Российской Федерации (1992).

В 1955 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­сам А.Ф. Ге­ди­ке (ор­ган) и А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра (фортепиано). С 1955 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии, вы­сту­па­ет пре­имущественно на ор­га­не Кон­церт­но­го за­ла имени П.И. Чай­ков­ско­го (уча­ст­во­вал в его рес­тав­ра­ции). Мно­го га­ст­ро­ли­ру­ет по Рос­сии и за ру­бе­жом, уча­ст­ву­ет в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях. В ре­пер­туа­ре - му­зы­ка раз­ных эпох и сти­лей, в том числе И.С. Ба­ха, Ф. Лис­та, Ф. Мен­дель­со­на, С. Фран­ка, О. Мес­сиа­на; пер­вый ис­пол­ни­тель ря­да про­из­ве­де­ний отечественных ком­по­зи­то­ров (К.С. Ха­ча­ту­ря­на, С. М. Сло­ним­ско­го и другие). Уча­ст­во­вал в ус­та­нов­ке ор­га­нов в Яро­слав­ле, Тве­ри, Со­чи и других го­ро­дах Рос­сии. Ор­га­ни­за­тор Ба­хов­ско­го фе­сти­ва­ля в Тве­ри (еже­год­но с 1992).