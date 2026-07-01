ГРОДБЕРГ ГАРРИ ЯКОВЛЕВИЧ
ГРОДБЕРГ ГАРРИ ЯКОВЛЕВИЧ - российский органист, народный артист Российской Федерации (1992).
В 1955 году окончил Московскую консерваторию по классам А.Ф. Гедике (орган) и А.Б. Гольденвейзера (фортепиано). С 1955 года солист Московской филармонии, выступает преимущественно на органе Концертного зала имени П.И. Чайковского (участвовал в его реставрации). Много гастролирует по России и за рубежом, участвует в международных фестивалях. В репертуаре - музыка разных эпох и стилей, в том числе И.С. Баха, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, С. Франка, О. Мессиана; первый исполнитель ряда произведений отечественных композиторов (К.С. Хачатуряна, С. М. Слонимского и другие). Участвовал в установке органов в Ярославле, Твери, Сочи и других городах России. Организатор Баховского фестиваля в Твери (ежегодно с 1992).