Гроций (лат. Grotius, нид. Huig (Hugo) de Groot), Гуго де (10.04.1583, Делфт ‒ 28.08.1645, Росток, Германия)

Гро`ций (лат. Grotius, нид. Huig (Hugo) de Groot), Гуго де (10.04.1583, Делфт — 28.08.1645, Росток, Германия) — нидерландский ученый, государственный деятель, правовед, драматург, поэт, историк и теолог. Представитель одного из самых знатных родов провинции Голландии, принадлежавших к патрициату Делфта, Лейдена и Амстердама; отец — Йохан де Гроот — советник и член магистрата, затем бургомистр Делфта, куратор Лейденского университета. Г. с детства проявлял большие способности: с 8 лет писал латинские стихи, в 11 стал студентом Лейденского университета; в 1596 появилась первая публикация его поэтического сочинения; в 1597 окончил университет (философ­ский и математический факультеты); 15-летним подростком по решению Генеральных штатов был включен в состав почетной миссии Республики Соединенных провинций во Францию; в 1598 защитил диссертацию на соискание степени доктора права в университете Орлеана. В 1600—1607 Г. — адвокат в Гааге; в 1607 занял должность адвоката по фискальным делам, а в 1613 — прокурора в располагавшемся в Гааге т. н. Высоком совете Голландии и Зеландии (высшей судебной инстанции этих провинций). Он активно занимался литературным творчеством, писал на латыни. Как поэт и драматург наследовал традицию христианского гуманизма Эразма Роттердамского и во многом предвосхитил нидерландский классицизм . Г. — автор стихов на библейские, социально-политические и семейные темы; трагедий на библейские сюжеты: «Адам изгнанный» («Adamus exul», 1601), «Христос-страстотерпец» («Christus patiens», 1608) и др., а также комментариев к произведениям античных и раннесредневековых писателей. Ценными источниками по истории Нидерландов XVI—XVII вв. остаются написанные Г. в этот период трактат «О древности и строе Батавской республики» («De antiquitate reipublicae Batavicae», 1610) и «Анналы» («Annales et historiae de rebus Belgicis», опубликованы в 1657). В 1604 по заказу нидерландской Ост-Индской компании Г. начал работу над комментарием по праву на трофей («De iure praedae commentarius»). Это юридическое сочинение, где речь шла о праве голландской стороны на захваченный в 1603 с большим количеством товара на борту португальский фрегат, по сути отразило борьбу нидерландского торгового капитала с английским за свободу морей, в частности нидерландского торгового пути в Ост-Индию. Оно состояло из трех частей, но лишь третья — «Свободное море, или о праве батавов на торговлю в Индии» («Mare liberum, seu de iure quod Batavis competit ad Indica commercia») — в 1609 была опубликована анонимно. В ней Г., исходя из теории общественного права, доказывал, что собственность на воде свободная и открытая для всех, корабли под всеми флагами могут свободно ходить в открытом море, а притязания на исключительное морское господство сначала Испании и Португалии, а затем Англии несостоятельны. В 1613 в Лондоне Г. участвовал в урегулировании спорных вопросов между Соединенными провинциями и Англией в области торговли в Индии. В 1613 занял пост пенсионария Роттердама. В разгоревшейся в Соединенных провинциях в период Двенадцатилетнего перемирия политико-религиозной борьбе между статхаудером Морицем Оранским, унитаристом, поддержавшим контрремонстрантов (гомаристов), и великим пенсионарием Й. ван Олденбарневелтом, отстаивавшим свободу провинций и принявшим сторону ремонстрантов (арминиан), Г. примкнул к арминианам и стал союзником Олденбарневелта. В 1613—1614, как должностное лицо , был вынужден проводить в окрестностях Роттердама меры по подавлению контрремонстрантов, что противоречило его миролюбивой натуре. В 1616 в Амстердаме он выступил с речью-обращением к муниципалитету, призывая к терпимости и взаимным уступкам, а в Мидделбурге и Дордрехте убеждал в нецелесообразности созыва Национального синода. Как республиканец (считавший, что гарантом и носителем государственного суверенитета являются Генеральные штаты) и сторонник партии Олденбарневелта Г. в августе 1618 арестован. Его судили и приговорили к пожизненному заключению. С июня 1619 Г. находился в окруженном водными преградами замке-тюрьме Лувестейн ( провинция Гелдерланд); писал мемуары и занимался наукой (филологией, юриспруденцией). В марте 1621 супруга Г. во время свидания помогла мужу тайно (в сундуке, в котором регулярно привозила ему книги) покинуть замок и перебраться в Южн. Нидерланды. В апреле 1621 Г. прибыл во Францию, где прожил до 1631. В 1625 во Франции вышла самая известная работа Г. — «О праве войны и мира» («De iure belli ac pacis»). Изданная в годы Тридцатилетней войны 1618—1648, она касалась не только международного права и вопросов войны и мира, но и государственного, гражданского и уголовного права. Г. считал источником международного права основанное на социальном инстинкте и здравом смысле естественное право , отличающееся от позитивного права — человеческого и даже божественного — как всегда изменчивого. Г., по существу, признавал правомерной только войну справедливую, но призывал и такую войну начинать осмотрительно. Большое значение имело его учение о нейтралитете. Исходя из правомерности справедливой войны, Г. считал, что «обязанность тех, кто держится в стороне от войны, состоит в воздержании от содействия тому, кто ведет несправедливую войну, или тому, кто препятствует движению ведущего справедливую войну (justum bellum)…». Идеи Г., выражавшие реальные условия развития и политические требования формировавшейся буржуазии, получили широкое распространение и оказали значительное воздействие на дальнейшее развитие европейской политической и правовой мысли. В 1631 Г. вернулся в Соединенные провинции, однако так и не добился реабилитации и, спасаясь от нового ареста, в 1632 покинул родину. Обосновался в Гамбурге, но вскоре был приглашен на службу к стокгольмскому двору и в 1634 назначен шведским посланником в Париж. Длившаяся 10 лет дипломатическая служба не была успешной, в июне 1644 по прибытии в Швецию Г. подал прошение об отставке. В августе 1645 корабль, на котором он возвращался из Стокгольма, попал в шторм и сбился с курса. Г. сошел на берег близ Данцига, направился в Любек, но в пути заболел и скоропостижно скончался в Ростоке. Гроб с телом Г. был привезен в Нидерланды и 3 октября 1645 захоронен в Новой церкви в Делфте. Литературное, научное и эпистолярное наследие Г. огромно и по-прежнему востребовано. На русский язык сочинения Г. переводились с начала XVIII в. Соч.: Адам в изгнании // Вондел Й. ван ден. Трагедии. М., 1988; О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также прин­ципы публичного права. М., 1994; Briefwisseling van Hugo Grotius 1597—1645. Dl. 1—17. ’s-Gravenhage, 1928—2001. Лит.: Ромейн Я., Ромейн-Ферсхоор А. Столпы нидерландской культуры: от Босха до Ван Гога. М., 2009; Шичалин Ю. А. Гроций — муж от рождения // Вондел Й. ван ден. Трагедии. М., 1988; Meulen J. ter, Diermanse Р. J. J. Bibliographie des écrits imprimés de Н. Grotius. Zutphen, 1995; Nellen H. Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583—1645. Amsterdam, 2007; Wansink H., Wels C. B. Zeven pijlen, negen pennen. Negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis. Zeist, 1963.