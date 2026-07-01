ГРОЦИЙ ГУГО ДЕ ГРООТ
ГРОЦИЙ (Grotius) ГУГО ДЕ ГРООТ (Hugo de Groot) - голландский учёный, правовед, государственный деятель, поэт, драматург, филолог.
Родился в семье бургомистра города Делфт. В 15 лет получил степень доктора права в университете Орлеана. Занимался адвокатской практикой. В 1607 году назначен обер-прокурором при Верховном суде Голландии и Новой Зеландии. В связи с участием в религиозно-политической борьбе (смотреть в статье Арминианство) в 1619 году был осуждён и приговорён к пожизненному заключению. В 1621 году бежал в Париж, где пробыл до 1631 года. С 1634 по 1644 год на дипломатической службе: посланник Швеции при дворе французского короля. Автор многочисленных произведений по вопросам юриспруденции, истории, филологии и другим.
Система теоретических воззрений Гроция сложилась под влиянием идей Аристотеля, Фомы Аквинского, Ж. Бодена, Ф. Суареса, Эразма Роттердамского. Гроций - один из творцов рационалистической доктрины естественного права и создатель новоевропейской современной науки международного права.
Согласно Гроцию, право коренится в заложенном природой стремлении индивида к спокойному и направленному разумом общению с ему подобными существами - стремлении, внутренне свойственном каждому человеку. Право есть сумма норм, которые опосредствуют такое взаимодействие (общение) людей. Нормы права: воздержание от незаконного приобретения чужого имущества, возвращение полученной чужой вещи и возмещение извлечённой из неё выгоды, соблюдение данных обещаний (обязательств), возмещение виновным причинённого вреда, заслуженное наказание провинившихся в чём-либо лиц и так далее. Право как таковое есть естественное право. Оно «столь незыблемо, что не может быть изменено даже самим Богом».
Наряду с правом естественным существует ещё и право волеустановленное, включающее две ветви: право человеческое и право Божественное. Право волеустановленное человеческое - это право внутригосударственное и международное, или право народов. Его источник - соглашение между людьми, народами и государствами. Именно согласие придаёт ему общеобязательность. Поэтому если источник естественного права - природа человека, то «матерью внутригосударственного права является само обязательство, принятое по взаимному соглашению», а поскольку последнее получает свою силу от естественного права, то «природа может слыть как бы прародительницей внутригосударственного права». Международное право возникает «в силу взаимного соглашения как между всеми государствами, так и между большинством их». Таким образом, человеческое право имеет конвенциональный характер и не может быть не связанным с пользой и интересами тех, кто его устанавливает: «...польза же послужила поводом для возникновения внутригосударственного права, ибо как самое сообщество… так и подчинение возникли и установлены ради какой-нибудь пользы. Оттого-то и те, кто предписывает законы другим, обычно тем самым преследуют какую-нибудь пользу…». Это касается и международного права, нормы которого устанавливаются «в интересах не каждого сообщества людей в отдельности, а в интересах обширной совокупности всех таких сообществ». Гражданская власть, которая создаёт законы («позитивное право») и с их помощью принуждает людей соблюдать справедливость, появляется вместе с возникновением самого государства. Государство - «совершенный союз свободных людей, заключённый ради соблюдения права и общей пользы» - рождается в результате добровольной интеграции членов общества, объединяющихся на договорной основе. Отношение между государствами, считал Гроций, необходимо строить на принципах права. Эти отношения (правовые по своему характеру) должны существовать и тогда, когда государства находятся в состоянии войны друг с другом. Войны делятся на справедливые (оборонительные) и несправедливые (захватнические, правонарушающие). Несправедливые войны подлежат запрету. Необходим специальный орган, который обладал бы полномочиями разрешать споры между государствами. В 1625 году вышел монументальный труд Гроция «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права».
Взгляды Гроция оказали значительное воздействие на дальнейшее развитие европейской политической и правовой мысли.
Как поэт, драматург и филолог Гроций наследовал традицию христианского гуманизма Эразма Роттердамского и во многом предвосхитил нидерландский классицизм. Литературным творчеством занимался с 1591 года. Писал на латыни. Автор стихов на библейские, социально-политическую и семейную темы; трагедий на библейские сюжеты, в которых ощущается сильное влияние Сенеки: «Адам изгнанный» («Adamus exul», 1601 год, русский перевод 1988 года), «Христос-страстотерпец» («Christus patiens», 1608) и «Софомпанеас» («Sophompaneas», 1635); комментариев к произведениям античных и раннесредневековых писателей. Литературные сочинения Гроция переводились на русский язык с 1844 года.
Иллюстрации:
Г. де Г. Гроций. Гравюра. 1632. Архив БРЭ.
Сочинения:
О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1956;
Briefwisseling’s Gravenhage, 19281996. Dl 1-15.