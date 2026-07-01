ГРОЦИЙ ГУГО ДЕ ГРООТ

ГРОЦИЙ (Grotius) ГУГО ДЕ ГРООТ (Hugo de Groot) - голландский учё­ный, пра­во­вед , государственный дея­тель, по­эт , дра­ма­тург , фи­ло­лог.

Ро­дил­ся в се­мье бур­го­ми­ст­ра города Делфт. В 15 лет по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва в университете Ор­леа­на. За­ни­мал­ся ад­вокат­ской прак­ти­кой. В 1607 году на­зна­чен обер- про­ку­ро­ром при Вер­хов­ном су­де Гол­лан­дии и Но­вой Зе­лан­дии. В свя­зи с уча­сти­ем в ре­лигиозно-по­ли­тической борь­бе (смотреть в статье Ар­ми­ни­ан­ст­во) в 1619 году был осу­ж­дён и при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию. В 1621 году бе­жал в Па­риж, где про­был до 1631 года. С 1634 по 1644 год на ди­пло­ма­тической служ­бе: по­слан­ник Шве­ции при дво­ре французского ко­ро­ля. Ав­тор мно­го­численных про­из­ве­де­ний по во­про­сам юрис­пру­ден­ции, ис­то­рии, фи­ло­ло­гии и другим.

Сис­те­ма тео­ре­тических воз­зре­ний Гроция сло­жи­лась под влия­ни­ем идей Ари­сто­те­ля, Фо­мы Ак­вин­ско­го, Ж. Бо­де­на, Ф. Суа­ре­са, Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го. Гроций - один из твор­цов ра­цио­на­ли­стической док­три­ны ес­те­ст­вен­но­го пра­ва и соз­да­тель но­во­ев­ро­пей­ской современной нау­ки меж­ду­народно­го пра­ва.

Со­глас­но Гроцию, пра­во ко­ре­нит­ся в за­ло­жен­ном при­ро­дой стрем­ле­нии ин­ди­ви­да к спо­кой­но­му и на­прав­лен­но­му ра­зу­мом об­ще­нию с ему по­доб­ны­ми су­ще­ст­ва­ми - стрем­ле­нии, внут­рен­не свой­ст­вен­ном ка­ж­до­му че­ло­ве­ку. Пра­во есть сум­ма норм, ко­то­рые опо­сред­ст­ву­ют та­кое взаи­мо­дей­ст­вие (об­ще­ние) лю­дей. Нор­мы пра­ва: воз­дер­жа­ние от не­за­кон­но­го при­об­ре­те­ния чу­жо­го иму­ще­ст­ва, воз­вра­ще­ние по­лу­чен­ной чу­жой ве­щи и воз­ме­ще­ние из­вле­чён­ной из неё вы­го­ды, со­блю­де­ние дан­ных обе­ща­ний (обя­за­тельств), воз­ме­ще­ние ви­нов­ным при­чи­нён­но­го вре­да, за­слу­жен­ное на­ка­за­ние про­ви­нив­ших­ся в чём-ли­бо лиц и так далее. Пра­во как та­ко­вое есть ес­те­ст­вен­ное пра­во. Оно «столь не­зыб­ле­мо, что не мо­жет быть из­ме­не­но да­же са­мим Бо­гом».

На­ря­ду с пра­вом ес­те­ст­вен­ным су­ще­ст­ву­ет ещё и пра­во во­ле­уста­нов­лен­ное, вклю­чаю­щее две вет­ви: пра­во че­ло­ве­че­ское и пра­во Бо­же­ст­вен­ное. Пра­во во­ле­уста­нов­лен­ное че­ло­ве­че­ское - это пра­во внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ное и ме­ж­ду­на­род­ное, или пра­во на­ро­дов. Его ис­точ­ник - со­гла­ше­ние ме­ж­ду людь­ми, на­ро­да­ми и го­су­дар­ст­ва­ми. Имен­но со­гла­сие при­да­ёт ему об­ще­обя­за­тель­ность. По­это­му ес­ли ис­точ­ник ес­те­ст­вен­но­го пра­ва - при­ро­да че­ло­ве­ка, то «ма­те­рью внут­ри­го­су­дар­ст­вен­но­го пра­ва яв­ля­ет­ся са­мо обя­за­тель­ст­во, при­ня­тое по вза­им­но­му со­гла­ше­нию», а по­сколь­ку по­след­нее по­лу­ча­ет свою си­лу от ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, то «при­ро­да мо­жет слыть как бы пра­роди­тель­ни­цей внут­ри­го­су­дар­ст­вен­но­го пра­ва». Ме­ж­ду­народное пра­во воз­ни­ка­ет «в си­лу вза­им­но­го со­гла­ше­ния как ме­ж­ду все­ми го­су­дар­ст­ва­ми, так и ме­ж­ду боль­шин­ст­вом их». Таким образом, че­ло­ве­че­ское пра­во име­ет кон­вен­цио­наль­ный ха­рак­тер и не мо­жет быть не свя­зан­ным с поль­зой и ин­те­ре­са­ми тех, кто его ус­та­нав­ли­ва­ет: «...поль­за же по­слу­жи­ла по­во­дом для воз­ник­но­ве­ния внут­ри­го­су­дар­ст­вен­но­го пра­ва, ибо как са­мое со­об­ще­ст­во… так и под­чи­не­ние воз­ник­ли и ус­та­нов­ле­ны ра­ди ка­кой-ни­будь поль­зы. От­то­го-то и те, кто пред­пи­сы­ва­ет за­ко­ны дру­гим, обыч­но тем са­мым пре­сле­ду­ют ка­кую-ни­будь поль­зу…». Это ка­са­ет­ся и ме­ж­ду­народного пра­ва, нор­мы ко­то­ро­го ус­та­нав­ли­ва­ют­ся «в ин­те­ре­сах не ка­ж­до­го со­об­ще­ст­ва лю­дей в от­дель­но­сти, а в ин­те­ре­сах об­шир­ной со­во­куп­но­сти всех та­ких со­об­ществ». Гражданская власть, ко­то­рая соз­да­ёт за­ко­ны («по­зи­тив­ное пра­во») и с их по­мо­щью при­ну­ж­да­ет лю­дей со­блю­дать спра­вед­ли­вость, по­яв­ля­ет­ся вме­сте с воз­ник­но­ве­ни­ем са­мо­го го­су­дар­ст­ва. Го­су­дар­ст­во - «со­вер­шен­ный со­юз сво­бод­ных лю­дей, за­клю­чён­ный ра­ди со­блю­де­ния пра­ва и об­щей поль­зы» - ро­ж­да­ет­ся в ре­зуль­та­те доб­ро­воль­ной ин­те­гра­ции чле­нов об­ще­ст­ва, объ­е­ди­няю­щих­ся на до­го­вор­ной ос­но­ве. От­но­ше­ние ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, счи­тал Гроций, не­об­хо­ди­мо стро­ить на прин­ци­пах пра­ва. Эти от­но­ше­ния (пра­во­вые по сво­ему ха­рак­те­ру) долж­ны су­ще­ст­во­вать и то­гда, ко­гда го­су­дар­ст­ва на­хо­дят­ся в со­стоя­нии вой­ны друг с дру­гом. Вой­ны де­лят­ся на спра­вед­ли­вые (обо­ро­ни­тель­ные) и не­спра­вед­ли­вые (за­хват­ни­че­ские, пра­во­на­ру­шаю­щие). Не­спра­вед­ли­вые вой­ны под­ле­жат за­пре­ту. Не­об­хо­дим специальный ор­ган, ко­то­рый об­ла­дал бы пол­но­мо­чия­ми раз­ре­шать спо­ры ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. В 1625 году вы­шел мо­ну­мен­таль­ный труд Гроция «О пра­ве вой­ны и ми­ра. Три кни­ги, в ко­то­рых объ­яс­ня­ют­ся ес­те­ст­вен­ное пра­во и пра­во на­ро­дов, а так­же прин­ци­пы пуб­лич­но­го пра­ва».

Взгля­ды Гроция ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на даль­ней­шее раз­ви­тие ев­ропейской по­ли­тической и пра­во­вой мыс­ли.

Как по­эт, дра­ма­тург и фи­ло­лог Гроций на­сле­до­вал тра­ди­цию хри­сти­ан­ско­го гу­ма­низ­ма Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го и во мно­гом пред­вос­хи­тил ни­дерландский клас­си­цизм. Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1591 года. Пи­сал на ла­ты­ни. Ав­тор сти­хов на биб­лей­ские, со­ци­аль­но-по­ли­тическую и се­мей­ную те­мы; тра­ге­дий на биб­лей­ские сю­же­ты, в ко­то­рых ощу­ща­ет­ся силь­ное влия­ние Се­не­ки: «Адам из­гнан­ный» («Adamus exul», 1601 год, русский перевод 1988 года), «Хри­стос-стра­сто­тер­пец» («Christus pati­ens», 1608) и «Со­фом­па­не­ас» («Sophompa­neas», 1635); ком­мен­та­ри­ев к про­из­ве­де­ни­ям ан­тич­ных и ран­не­сред­не­ве­ко­вых пи­са­те­лей. Литературные со­чи­не­ния Гроция пе­ре­во­ди­лись на русский язык с 1844 года.

Иллюстрации:

Г. де Г. Гро­ций. Гра­вю­ра. 1632. Архив БРЭ.

Сочинения:

О пра­ве вой­ны и ми­ра. Три кни­ги, в ко­то­рых объ­яс­ня­ют­ся ес­те­ст­вен­ное пра­во и пра­во на­ро­дов, а так­же прин­ци­пы пуб­лич­но­го пра­ва. М., 1956;

Briefwisseling’s Gravenhage, 19281996. Dl 1-15.