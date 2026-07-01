ГРОБНИЦА
ГРОБНИЦА - монументальное сооружение, вмещающее останки умершего или их символическое замещение (кенотаф).
Монументальность призвана увековечить память о погребённом и, в ряде культур, обеспечить ему подобающее пристанище в загробном мире (некоторые гробницы буквально или символически воспроизводят жилые постройки). Многим гробницам свойственны огромные размеры (египетские пирамиды, «царские» или «княжеские» курганы и тому подобное), сложные архитектурные формы и конструкции. Часто гробница состоит из нескольких наземных и подземных сооружений, основными из которых являются надгробие, входная камера (или вертикальная шахта), дромос (коридор), склеп (погребальная камера). Одни гробницы являются наземными постройками или выделяются своей надземной частью (курган, мавзолей, мастаба, пирамида, толос, наус), другие представляют собой подземные, пещерные и скальные сооружения (с использованием естественных пещер или целиком высеченные в скале) - «царские» гробницы Ура; шахтовые гробницы Микен; погребальные памятники Персеполя, Петры и другие. Для предохранения останков и сокровищ погребённого от осквернителей и грабителей сооружались ложные коридоры, особые кладовые, тайники, ловушки, замаскированные и запечатанные входы (например, пирамиды Египта и майя, курганы скифов и сарматов). Собственно гробница может быть лишь частью комплекса, предназначенного для совершения обрядов. Так, гробница ряда египетских фараонов Среднего и Нового царств устроены при поминальных храмах. Внутри культовых сооружений гробниц может быть отдельное подземное помещение (крипта, склеп) или монументальный гроб (саркофаг). Наряду с гробницами - усыпальницами правителей и выдающихся личностей нередки семейные гробницы. К древнейшим гробницам такого рода относятся некоторые виды мегалитов - подкурганные камерные гробницы, дольмены.