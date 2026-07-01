ГРОБНИЦА

ГРОБНИЦА - мо­ну­мен­таль­ное со­ору­же­ние, вме­ща­ющее ос­тан­ки умер­ше­го или их сим­во­лическое за­ме­ще­ние (ке­но­таф).

Мо­ну­мен­таль­ность при­зва­на уве­ко­ве­чить па­мять о по­гре­бён­ном и, в ря­де куль­тур, обес­пе­чить ему по­до­баю­щее при­ста­ни­ще в за­гроб­ном ми­ре (не­ко­то­рые гробницы бук­валь­но или сим­во­ли­че­ски вос­про­из­во­дят жи­лые по­строй­ки). Мно­гим гробницам свой­ст­вен­ны ог­ром­ные раз­ме­ры (египетские пи­ра­ми­ды, «цар­ские» или «кня­жес­кие» кур­га­ны и тому подобное), слож­ные ар­хит ектурные фор­мы и конст­рук­ции. Ча­сто гробница со­сто­ит из не­сколь­ких на­зем­ных и под­зем­ных со­ору­же­ний, ос­нов­ны­ми из ко­то­рых яв­ля­ют­ся над­гро­бие, вход­ная ка­ме­ра (или вер­ти­каль­ная шах­та), дро­мос (ко­ри­дор), склеп (по­гре­баль­ная ка­ме­ра). Одни гробницы яв­ля­ют­ся на­зем­ны­ми по­строй­ка­ми или вы­де­ля­ют­ся сво­ей над­зем­ной ча­стью (кур­ган, мав­зо­лей, ма­ста­ба, пи­ра­ми­да, то­лос, на­ус), дру­гие пред­став­ля­ют со­бой под­зем­ные, пе­щер­ные и скаль­ные со­ору­же­ния (с ис­поль­зо­ва­ни­ем ес­тественных пе­щер или це­ли­ком вы­се­чен­ные в ска­ле) - «цар­ские» гробницы Ура; шах­то­вые гробницы Ми­кен; пог­ре­баль­ные памятники Пер­се­по­ля, Пет­ры и другие. Для пре­до­хра­не­ния ос­тан­ков и со­кро­вищ по­гре­бён­но­го от оск­вер­ни­те­лей и гра­би­те­лей со­ору­жа­лись лож­ные ко­ри­до­ры, осо­бые кла­до­вые, тай­ни­ки, ло­вуш­ки, за­ма­ски­ро­ван­ные и за­печатан­ные вхо­ды (на­пример, пи­ра­ми­ды Егип­та и майя, кур­га­ны ски­фов и сар­ма­тов). Собст­вен­но гробница мо­жет быть лишь ча­стью комп­лек­са, пред­наз­на­чен­но­го для со­вер­ше­ния об­ря­дов. Так, гробница ря­да египетских фа­ра­онов Сред­не­го и Но­вого цар­ств уст­рое­ны при по­ми­наль­ных хра­мах. Вну­три куль­то­вых со­ору­же­ний гробниц мо­жет быть отдельное под­зем­ное по­ме­ще­ние (крип­та, склеп) или мо­ну­мен­таль­ный гроб (сар­ко­фаг). На­ря­ду с гробницами - усы­паль­ни­ца­ми пра­ви­те­лей и вы­даю­щих­ся лич­но­стей не­ред­ки се­мей­ные гробницы. К древ­ней­шим гробницам та­ко­го ро­да от­но­сят­ся не­ко­то­рые ви­ды ме­га­ли­тов - под­кур­ган­ные ка­мер­ные гробницы, доль­ме­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)