ГРОБА ГОСПОДНЯ ХРАМ В ИЕРУСАЛИМЕ

ГРОБА ГОСПОДНЯ (ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА) ХРАМ В ИЕРУСАЛИМЕ - главный храм христианского мира, где заключены 2 святыни и свидетельства Воскресения Христова - Голгофа и Гроб Господень, а также другие святые места, связанные с искупительной жертвой Иисуса Христа , его Крестными страданиями и Воскресением.

Согласно Евсевию Кесарийскому, на месте Голгофы при императоре Адриане (117-138) был поставлен храм Венеры, а на месте Воскресения Христова - храм Юпитера. В тексте подробно описано разрушение этих языческих святилищ, срытие «оскверненной земли» и неожиданное открытие пещеры Гроба Господня (Euseb. Vita Const. III 26). Возведение храма над Гробом Господним было осуществлено по приказу равноапостольных императора Константина и его матери Елены после обретения места Распятия, погребения Спасителя и Его Животворящего Креста (325-326). Император руководил работами через Иерусалимского еп. Макария, он распорядился вести строительство, не считаясь с затратами, чтобы этот храм был «...великолепнее всех храмов, где-либо существующих и чтобы другие здания при храме были гораздо превосходнее самых прекрасных по городам строений» (Евсевий Кесарийский. Послание царя Константина к Макарию, патриарху Иерусалимскому: [Описание храма] // Соч. СПб., 1849. Т. 2. С. 194-197; Фоменко К., священный Иерусалим и его окрестности. К., 1883. С. 22).

Возведение храма и связанное с ним обретение святынь стали центральными событиями христианства. Организация пространства храма и его архитектурные формы уже с IV века влияли на становление и дальнейшее развитие архитектуры и христианской иконографии, общий облик и отдельные детали воспроизводились разными видами искусства. Особое значение храма для истории христианства заключено в непрерывности его существования. Несмотря на ряд разрушений, причиненных иноверцами, он оставался в руках христиан с момента возведения, богослужения не прекращались, не пресекалось паломничество.

Источники и история изучения

Основным источником для реконструкции предыстории храма со II по начало IV века и истории строительства является жизнеописание равноапостольного императора Константина, составленное Евсевием Кесарийским (Euseb. Vita Const. III 34-39) вскоре после кончины императора (337); намерение дать полное описание храма Евсевий не исполнил (Ibid. IV 4-6).

Также сохранились сведения в сочинениях отцов Церкви, в многочисленных ранневизантийских и средневековых хождениях паломников, в более поздних записках путешественников. Представление об иконографии раннего периода храма дает карта Иерусалима в напольной мозаике церкви великомученика Георгия в Мадабе (Иордания, VI век) и, возможно, мозаика в церкви Санта-Пуденциана в Риме (начало V века), где изображена внешняя зубчатая ограда храма (?) (о более поздней иконографии смотреть в статье Гроб Господень, раздел Архитектурная история).

Важный источник сведений об устройстве храма - наблюдения, сделанные при археологических раскопках и архитектурных реставрациях конца XIX-XX веков. В начале XX века Н.П. Кондаков подчеркивал значение храма как памятника, стоящего во главе истории восточнохристианской и древнехристианской искусства (Кондаков. 1904. С. 143).

Наиболее обоснованной среди работ XIX века была реконструкция Р. Уиллиса (опубликована в 1849), использовавшего первые натурные обследования Иерусалима, зарисовки Дж. Дж. Скоулза, разрезы Э. Пьеротти и крупномасштабный план, изданный в России. В 1865 году Ч. Уилсон опубликовал новый, но недостаточно точный обмерный план храма. На протяжении 80-90-х годов XIX века вокруг храма много работал К. Шик (результаты опубл.). В конце XIX-ХХ веков систематизацию всех видов источников осуществили Ф.М. Абель и Л.Ю. Венсан, их материалы использовали авторы, писавшие о храме вплоть до середины ХХ века. Большое внимание уделялось и анализу ранней иконографии храма (работы Г. Дальмана, А. Грабара и других). Однако до проведения регулярных архитектурно-археологических обследований представление об истории храма оставалось неполным. Лишь в 60-70-х годах XX века, с началом проведения реставрации и сопряженных с нею раскопок, Дж. Уилкинсон смог воссоздать картину поэтапного развития храма в серии планов и аксонометрий, а накопление натурных данных и публикация источников привели к более надежным архитектурным версиям и реконструкциям, основанным на последних обмерах (Т. Болл, Ш. Куаснон, С. Эшли, М. Биддл).

В 60-х годах XX века реставрационными работами руководил французский архитектор Куаснон и глава археологической службы Латинского Патриархата В.К. Корбо. Работы с 1963 года велись в сотрудничестве с Греческим и Армянским Патриархатами; позже в храме работали греческие, французские, испанские, английские ученые. Надзор за реставрацией 60-х годов XX века вело «Объединенное техническое бюро» - группа архитекторов, представлявшая интересы основных общин храма. Программы работ на участках разных конфессий принимались после утверждения всеми. В 1961 году были прорезаны 13 траншей до фундамента и дренажный туннель по оси «север-юг» от францисканского мон-ря до цистерны, находящейся под площадью перед входом в храм. В 1960-1969 годы Корбо вел исследования в католических частях храма: в северном вестибюле ротонды и галерее над ним, в церкви Явления Воскресшего Господа Пресвятой Деве Марии и во всех помещениях францисканского монастыря, примыкающих к ней с севера и востока, в северной галерее под так называемыми Аркадами Девы и в церкви Обретения Креста. В 1966 году Армянская Церковь начала раскопки в южной части храма и к востоку от церкви святой Елены.

С 1975 по 1981 год раскопки продолжались под руководством М. Броши; остров Флорентино Диас Фернандес (Испания) исследовал этот участок на последнем этапе работ, он также вел раскопки к востоку от Голгофы. В 1970 году представители греческой православной Церкви работали в кафоликоне под руководством архитектора А. Экономопулоса, в 1977 году - в восточной части Голгофы (вместе с Х. Кацимбинисом). После 30 лет работ (несмотря на невысокий с точки зрения профессиональной археологии уровень) были получены первые довольно противоречивые сведения о стратиграфии участка и остатках ранневизантийских и средневековых комплексов храма, суммированные Куасноном (опубликованы отдельной книгой), и более обоснованная реконструкция Корбо, введшего в научный оборот отчеты о раскопках.

История храма и места, где он поставлен, постепенно проясняется, однако в топографии, датах и атрибуции отдельных частей комплекса остается много вопросов. Исследования фрагментарны, их организации мешает разделение ответственности между Церквами, заключения доверяются разнородным по конфессиональному составу и уровню подготовки исследователям. Их интерпретация вызывает критику и порождает противоречащие друг другу версии реконструкции. Но по ряду позиций выводы авторов совпадают.

Этапы строительной истории

Храм был освящен 17 сентября 335 года, а главные его части, базилика и баптистерий, завершены ранее: их упоминает Бурдигальский итинерарий (Бордоский путник) (333). Выделяют 7 основных этапов существования храма как архитектурного целого: ранневизантийский период (с 325/326), завершающийся частичным разрушением комплекса персами и восстановлением под руководством святителя Модеста (614-636); ранний исламский период (с 636) до разрушения храма в 1009 году халифом аль-Хакимом; реставрация храма в средневизантийский период (1009 - 50-е годы XI века); перестройка и развитие храма в эпоху крестоносцев (1099-1149); постепенный упадок под владычеством мусульман (мамлюкского Египта, затем Османской империи) (XIII-XVIII века); реставрации XIX - начала ХХ веков:, работы греческого архитектора Николая Комнина (Комниноса; 1770-1821); противоаварийные работы и перестройка купола ротонды с участием России и европейских держав (60-е годы XIX века); консервационные, реставрационные и исследовательские работы с периода британского мандата (1922-1948) до настоящего времени.

325/326-614 годы.

Ранневизантийский период характеризуется сохранением общей планировки и деталей здания, построенного при императоре Константине. Данные письменных, археологических и иконографических источников указывают на то, что храм был построен на месте небольшой возвышенности вблизи Иерусалима, служившей каменоломней с IX века до Рождества Христова. К началу римского периода карьер был заброшен и превращен в загородный сад, в склонах бывшего карьера были устроены гробницы. Вход в одну из гробниц, почитавшуюся как Гробница Христа, находился у подножия западного склона; в конце XIX века вблизи ее открыли еще один склеп, получивший название «Гробница святого Иосифа Аримафейского». Храм Венеры, построенный на месте Голгофы императором Адрианом, локализуют с северной стороны открытого форума, помещаемого в северо-восточной точке пересечения главных улиц города. Возможно, на форуме стояла и городская базилика. При раскопках обнаружены остатки поздних римских кладок, которые могут быть отнесены к этим зданиям, но сведения о них неясны, поскольку при интенсивных работах эпохи императора Константина ранние строения были уничтожены. Видимо, тогда же были частично срыты склоны западной возвышенности, вокруг погребальной пещеры Спасителя и Голгофы, чтобы выделить их как объекты почитания. Фундаменты базилики Адриана частично использовали в субструкциях нового христианского храма.

Общая площадь комплекса в IV века была близка к 1,4 га. В нем выделяют следующие структуры, описанные еще Евсевием Кесарийским: Анастасис (Гроб Господень и окружающая его ротонда); Трипортик (внутренний двор, обведенный колоннадой с севера, востока и юга); так называемый Мартирий (базиликальная церковь); атриум (главный двор перед церковью, выходящий на главную улицу (кардо максимус)).

Вход в храмовый ансамбль находился с восточной стороны от кардо максимус, широкие ступени (изображены на мозаичной карте из Мадабы) вели к 1-му атриуму, откуда через 3 входа, центральный и 2 боковых (обнаружены 2 проема), можно было попасть в Мартирий. К западу от него, перед Гробом Господним, был еще один открытый двор (2-й атриум), с 3 сторон окруженный колоннадой. В его юго-восточном углу возвышалась Голгофа (на ней позже был водружен символический крест, а вблизи воздвигнута часовня). Гроб Господень находился западнее, за 2-м атриумом. Первоначально гробница, видимо, представляла собой отделенную от склона скалу с вырубленной в ней пещеркой. Уже к концу правления имп. Константина гробница была окружена ротондой диаметром ок. 35 м с деревянной крышей в виде шатра (ее стена сохранилась как основание современной ротонды). Это сооружение с конца IV века часто называли по посвящению престола - Анастасис (греческое ἀνάστασις - Воскресение).

I. Мартирий. Фундаменты этого базиликального сооружения, архитектурно оформившего места, свидетельствующие о Страданиях Христа, Его Крестной Смерти и Воскресении (название «Мартирий» от греческого τό μαρτύριον - свидетельство, доказательство), обнаружены в церкви святой Елены (армянской часовне святого Вардана), к востоку от Голгофы, в алтаре современного греческого кафоликона (основание апсиды). Они уходят глубоко, опираясь на скалу и засыпку карьера, в некоторых местах пересекая древние стены римского периода. Открытая часть апсиды базилики позволила определить, что ее ось проходит немного южнее оси ротонды. Благодаря этим раскопкам можно прояснить описания Евсевия и детально реконструировать Мартирий.

5-нефная базилика (размер в плане 58,5×40,5 м) в отличие от общепринятой позже в христианстве ориентации храмов на восток была направлена на запад, к Гробу Господню с небольшим отклонением на юг. Центральный неф (ширина нефа, определенная боковыми стенами церкви святой Елены, 13,3 м) был перекрыт свинцовой кровлей по деревянным балкам, освещался рядом высоких клересторий (окон) и через двойные боковые нефы, колонны к-рых поддерживали верхнюю галерею (хоры). Во всех 4 рядах опор, согласно Евсевию, использовались колонны разного типа. Стилобатная стена северной из центральных рядов колонн открыта в церкви святой Елены и в других местах. Южная стена - бывший стилобат колоннады, отделявшей средний неф от южного бокового (ее западное продолжение обнаружено на востоке скалы Голгофы наряду со стилобатной стеной колоннады, разделявшей южные боковые нефы). В стилобатах использованы камни из разобранного храма Венеры.

Над апсидой базилики помещался купол, над престолом в апсиде стоял киворий. Его окружали 12 колонок с серебряными капителями в виде чаш, подаренными императором Константином (согласно Иерусалимскому бревиарию 500 года, колонки были мраморными). Возможно, именно киворий виден на карте из Мадабы над зап. частью базилики, а не ротонда храма. Купол мог иметь барабан с боковыми окнами (на мозаике видны проемы с его восточной стороны).

Мартирий был возведен на насыпи, скрывшей неровности древнего каменного карьера. С кардо максимус к базилике нужно было подниматься по ступеням, а нижние части стен были видны со стороны двора. Общая высота субструкций здесь более 7 м над скальным основанием; по стене одной из них проходит сверху вниз дренажная труба; одна из стен в церкви святой Елены и часовне святого Вардана сохранилась на высоту 10,35 м над скальным основанием. Но эти кладки, обнаруженные при раскопках, относятся к субструкциям, лежавшим ниже пола базилики. Минимально возможная расчетная отметка для полов (около 756 м относительно уровня моря) более чем на 2,5 м выше уровня двора вокруг Гроба Господня и близка к верхней точке скалы Голгофы.

Венсан и Абель утверждали, что подземные храмы (святого Вардана и Обретения Креста) - части крипты древней базилики. Куаснон предположил, что существовал крытый ступенчатый проход вдоль южной стены вниз, в церкви Обретения Креста. По мнению Корбо, археологически ни одна из гипотез не подтверждена, напротив, пещера церкви Обретения Креста блокировалась с востока продолжением южной стены стилобата, а пространство церкви святой Елены в эпоху императора Константина было засыпано грунтом. Стена VI века в часовне святого Вардана поставлена для укрепления нависающего скального потолка, а над ней должна была пройти стена, отделявшая внешний атрий от базилики.

В 1970 году Армянский Патриархат принял решение исследовать пространство к востоку от апсиды церкви святой Елены (она же армянская церковь святого Григория Просветителя), чтобы установить, есть ли за ней заложенное в прошлом помещение, или там только скала. Церковь расположена ниже уровня пола на восточном краю комплекса, из нее вниз, на восток, ведут ступени к вырубленной в скале пещере, где находится церковь Обретения Креста. Было обнаружено пространство, доступ в которое был закрыт еще в античности (эта новая часть церкви Обретения Креста получила название часовни святого Вардана или Армянских мучеников). Здесь фрагменты Мартирия сохранились лучше всего: в кладке использованы, камни зданий эпохи имп. Адриана (строители IV века сооружали стены не на фундаментах эпохи Адриана) и тщательно вытесанные квадры периода Второго храма.

На одном из гладких каменных блоков было обнаружено изображение торгового судна римского периода с надписью, прочитанной как «Domine Ivimus». Предполагается, что она восходит к древнелат. тексту псалма (Пс 121. 1) «In domum Domini ivimus» («Пойдем в дом Господень») и сделана паломниками с Запада, посетившими святыню, когда фундаменты базилики только возводились, хотя как прочтение надписи, так и ее трактовка оспариваются (Ш. Гибсон, Дж. Тейлор). На комплекс базилики переносились иногда атрибуты ветхозаветного храма: по свидетельству западной паломницы Эгерии (конец IV века), здесь уже в IV веке хранили «кольцо Соломона», помогавшее ему при строительстве Первого храма; двор Мартирия иногда называли местом «изгнания торгующих из храма».

II. Ротонда Воскресения Христова (Анастасис). О ротонде не упоминают ни святитель Кирилл Иерусалимский, ни Евсевий, ни Бурдигальский итинерарий; возможно, к моменту освящения Мартирия она не существовала и появилась только на 2-м этапе работ (337-361, император Констанций II). Кондаков относил время строительства к первым 50 годам осуществления программы императора Константина. Куаснон выделял 2 строительных этапа: на 1-й стадии гробница была мавзолеем посреди открытого двора, окруженного колоннами, работы по сооружению ротонды были завершены только к середине IV века. С этим не согласился Корбо, полагавший, что Анастасис сразу был задуман как крытая постройка и завершен в эпоху императора Константина. Единое мнение ученых существует только относительно плана ротонды, но в вопросе о реконструкции ее верхней части в IV веке мнения ученых расходятся. По данным археологии, Анастасис изначально был сооружением, конструкция к-рого опиралась на круг из колонн и 3 пар пилонов. Считается, что завершение здания было купольным, хотя ни письменные, ни археологические источники этого не подтверждают. Изображение на карте из Мадабы, не позволяющее точно определить вид постройки (ротонда? киворий?), дает представление только о том, что ротонда не была высокой и имела уплощенную кровлю, как в баптистериях Равенны.

Стена ротонды из тесаного камня опирается на скалу и сохранилась на высоту более 11 м (что выше уровня пола галереи). Внутри она в плане круглая, снаружи - многоугольная, но выше частей IV века достройка XI века, которую отделяют от первоначальной несколько рядов кирпичной кладки, округла и снаружи. Внутри вдоль стены - концентрический круг из 12 колонн, окружающих гробницу, которая стоит не точно в его центре, а сдвинута к западу, на пересечение осей, проходящих через 3 апсиды (основание с запада вырублено в скале уже при возведении ротонды).

2 колонны (высота каждой 3,5-3,6 м) ротонды ранее принадлежали одному стволу, разрезанному, по мнению Куаснона, только в XI веке, при восстановлении храма, то есть первоначальные опоры ротонды, включая базу и капитель, возвышались примерно на 10,5 м (что отвечает сохранившейся высоте стены ротонды), над амбулаторием не было галерей. Крышу несли легкие деревянные балки, а центральный объем над Гробом Господним, поднятый на значительную высоту, был увенчан куполом. Эта реконструкция в основных чертах восходит к римским мавзолеям. Корбо полагал, что колонна была изначально, еще во время императора Константина, разрезана на 2 части и 6 таких колонн когда-то украшали фасад языческого храма. В соответствии с этим мнением высота колонн эпохи императора Константина, как и сегодня, составляла 3,5 м, а галерея, подобная современной, имела деревянные перекрытия. Однако фрагментов предполагаемой галереи IV века не найдено.

При раскопках внутри ротонды на линии от южной до северной апсиды обнаружили остатки стены, служившей, возможно, основанием алтарной преграды. Главный вход располагался на восточном фасаде; боковых входов было 4, по 2 с каждой стороны. В северо-западном углу ротонды открыты кладовые для хранения, цистерна и 2 масличных пресса (снабжение маслом было важнейшей потребностью храма, особенно для освещения ночью).

III. Голгофа. Точные сведения об этой скале и следы ее почитания как места Крестной Смерти Иисуса Христа сохранились только от V-VI века (о локализации места Распятия смотреть в статье Голгофа). В VI веке на Голгофе показывали сложенный из камней «алтарь Авраама». В VI-VII века наглядно оформились представления о существовании под скалой Голгофы «пещеры Адама», археологически мало изученной. Небольшое углубление в скале, в котором видят «могилу Адама», при строительстве императора Адриана было закрыто опорной стеной и не могло почитаться. В IV веке строители сломали стену примерно на 70 см ниже современного пола пещеры, но никак ее не оформили (в нее выходила изнанка кладки). Очевидно, обустройство «пещеры Адама» принадлежит патриарху Иерусалимскому святителю Модесту (местоблюститель в 614-628 годы, патриарх в 630-634 годы), архитектурно оформившему скалу Голгофы (после 614). При крестоносцах церковь расширили с востока, использовав как усыпальницу латинских королей (подробнее смотреть в статье Голгофа).

IV. Баптистерий упоминают Бурдигальский итинерарий, святитель Кирилл Иерусалимский, Эгерия и другие. Бурдигальский итинерарий отметил «цистерну замечательной красоты и величины и, кроме того, ванну, где крестят детей». Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, что баптистерий имел внешний зал для катихуменов, которые шли оттуда в бассейн, а Эгерия - что детей после крещения вели прямо в ротонду (следовательно, они были связаны напрямую). Куаснон также помещает крещальню юго-западнее ротонды, на месте 3 греческих часовен XI века, которые мало исследованы (считают, что их фундаменты сохранили фрагменты прежде находившихся здесь рим. терм с характерным 3-частным делением). Корбо, указывая на ряд находок (среди них - купель), предложил искать баптистерий к северу от ротонды, перед Патриархатом. Венсан и Абель считали, что баптистерий находился под 3 средневековыми капеллами на западной стороне храма. А. Боас полагал более вероятным, что он находился с южной стороны комплекса (карта из Мадабы показывает здесь квадратное здание с щипцовой кровлей и 2 дверями, ведущими на открытую площадку с востока - вероятно, это баптистерий) или дальше к западу, там, где под южным атриумом храма открыты остатки стен и мощения эпохи императора Константина или большая цистерна под монастырем святого Авраама (Куаснон позже допускал, что это могут быть остатки бани императора Адриана, обращенные в баптистерий).

V. Ризница храма, где хранились реликвии (Животворящий Крест, «титул», то есть надкрестная дощечка с надписью: «Царь Иудейский» на 3 языках, копье и губа, чаша Тайной вечери, святыни, связанные с Богородицей), помещалась сначала в атриуме базилики, слева от входа («Паломник Пьяченцы в Святую землю» (570) и Иерусалимский бревиарий (530) описывают ее местонахождение слева от входящего в базилику с востока). Пройдя портал, паломники видели перед собой хранилище Креста и лишь затем входили в базилику.

К концу VII века реликвии хранили между ротондой и Мартирием (в него, видимо, были перенесены службы, ранее совершавшиеся во внешнем атриуме). Около 614 года святитель Софроний Иерусалимский упоминает хранилище с многими святынями (губа, трость, копье) в верхнем ярусе, из которого можно было видеть поющий хор в нижней части базилики. Монах Епифаний описал это же хранилище над дверями, ведущими в базилику с запада, то есть в ее апсидной части. Видимо, именно ее Адамнан в конце VII века поместил между церковью Голгофы и Мартирием. Храм вокруг Голгофы построен около 614 года, таким образом, верхняя комната, пристроенная к базилике, воспринималась как лежащая между базиликой и церковью Голгофы.

VI. Трипортик (название Корбо), большой открытый внутренний двор западнее Мартирия, согласно Евсевию, был окружен с 3 сторон колоннадой. Голгофа помещалась в его юго-восточном углу, а эдикула - в западной части. Двор разгораживала стена, имевшая 8 дверных проемов (возникла до 381) - видимо, это так называемые двери Анастасиса, открывавшиеся ежедневно с криком петуха. Пол ротонды был немного выше мощения двора эпохи императора Константина, в ротонду из трипортика вели 3 ступени.

VII. Внешний атриум. Евсевий Кесарийский описал колоннаду во внешнем атриуме, но ее следов пока не обнаружено.

В комплекс храма входили и другие сооружения. 2-этажные здания к северу от Анастасиса и внутреннего двора Куаснон определил как монастырские кельи, а Корбо - как резиденцию патриарха.

614-1009 годы, 1009-1050-е годы XI века.

В 614 году первый храм был разрушен при нашествии на Палестину войск персидского шаха Хосрова; дальнейшая судьба комплекса прослеживается скорее по письменным, нежели по натурным, материалам. Уже в 615 году святитель Модест при помощи святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, восстановил части здания над пещерой Гроба Господня и на Голгофе. Были усилены опоры кровли, и сгоревшие деревянные перекрытия были заменены сводчатыми. При захвате Иерусалима мусульманами (638) кровля, видимо, не пострадала. Около 670 года паломник епископ из Галлии Аркульф описал Анастасис как круглую церковь с 3 стенами; на средневековых картах их изображают именно как 3 концентрические окружности, но их следы археологически не выявлены. Вместо одного большого храма было сооружено 4 маленьких, к-рые существовали почти 400 лет, но материалы этого периода археологии известны плохо.

Мартирий простоял до 1009 года, когда халиф аль-Хаким, конфисковав литургические сосуды, светильники и другие ценности, приказал разрушить базилику, скалу Голгофы и гробницу. Древняя базилика в отличие от Голгофы и ротонды более не восстанавливалась. Гробница с этого момента уже не была монолитной скалой с высеченной в ней пещерой, а превратилась в архитектурную конструкцию (подробно смотреть в статье Гроб Господень).

Основной этап реставрации храма связан с византийскими императорами: восстановление Гроба Господня храма оговаривалось в мирном договоре 1035-1038 годов между Византией и халифатом Фатимидов. Согласно хронисту архиепископу Вильгельму Тирскому (30-е годы XII века - около 1186), главные средства поступили от Константина IX Мономаха (1042-1055). Работы завершились к 1048 году. Византийские источники (Иоанн Скилица) отмечают, что уже император Роман III Аргир (1028-1034) стремился взять восстановление храма под свой контроль. Писатель-мелькит Яхья ибн Саид из Антиохии († около 1066), описывая переговоры Романа III с аз-Захиром о заключении мира, также указывал, что первым условием было восстановление императором храма. Отложенный со смертью Романа (1034) и аз-Захира (1036) договор вступил в силу в 1037 году, при Михаиле IV Пафлагонце (1034-1041). Сирийские и арабские источники сообщают о посылке из Византии рабочих и огромных количеств серебра и золота для реставрации. Завершение реконструкции к 1047 году подтверждается Насиром Хосровом, который видел храм весной 1047 года во всей красе: «Огромное здание... способное вместить до 8 тысяч человек... построенное искусно и украшенное разноцветным мрамором, орнаментами и скульптурой, внутри... везде украшенное византийскими тканями, шитыми золотом с картинами... Там есть также картины, изображающие Пророков». Р. Остерхут, изучая Гроба Господня храм, отметил, что здесь работали мастера из Константинополя, которые могли работать и над созданием мозаик, скульптуры, восстанавливать перекрытия ротонды Гроба Господня храма.

1099-1149 годы.

Связаны со строительной деятельностью крестоносцев и являются временем наиболее существенных изменений в архитектуре храма. В этот период сложилась основа его современного облика. В июле 1099 года, когда крестоносцы вошли в Иерусалим, храм состоял из ротонды с конической крышей со световым отверстием-окулусом, с апсидами на северной, южной и западной сторонах и с новой капеллой к востоку. Восточнее находился атриум с 3 дополнительными капеллами и с Голгофой в его юго-восточном углу. Южнее ротонды располагались 3 новые капеллы, вход вел уже не с востока, как в византийский период, а с юга, через двор и портик.

Западные архитекторы приступили к перестройке не сразу: в 1106-1107 годы игумен Даниил в «Хождении...» описал храм как круглый, а Голгофу как отдельное здание с мозаикой. В 30-х годах XII века Рорго Фретеллус также писал о круглой церкви с 4 входами, но отметил, что строительство нового храма идет «на восход солнца», там, где императрица Елена обрела Животворящий Крест. Раздельное обозначение святынь показано на ранних картах крестоносцев, и только карта из Камбре (не ранее середины 60-х годов XII века) дает вид законченного храма с башней колокольни.

Поскольку храм являлся центром паломничества, франки собрали в его проекте лучшее из накопленного в области устройства паломнических церквей в Европе XI-XII веков, особенно на путях из Франции к Сантьяго-де-Компостела. Соборы этой паломнической трассы (Сен-Мартен в Туре, Сен-Марсьяль в Лиможе, Сент-Фуа в аббатстве Конк, Сен-Сернен в Тулузе) существенно отличались от обычных городских соборов романской эпохи. Они имели широкие боковые нефы, столь же широкий трансепт, амбулаторий с радиальными капеллами вокруг апсиды, дополнительные капеллы по восточной стене трансепта - это позволяло большому потоку паломников легко передвигаться в храме, давало свободный доступ в капеллы трансепта и амбулатория для служения месс и для поклонения святыням.

Строить собор стандартного плана в Иерусалиме было нельзя, так как он должен был объять многочисленные святого места. Первым был Гроб Господень и его ротонда; от нее до других святынь, помещавшихся к востоку, оставалось мало пространства. В результате архитекторы изменили размер нефов, построив к востоку от ротонды купольный хор. Он имел 2 травеи с трансептным пересечением на купольной западной травее; восточная травея вмещала главный алтарь (как и на западе); амбулаторий обогнул восточный алтарь и получил 3 радиальные капеллы (святого Лонгина Сотника, Разделения риз и Тернового венца). Главный вход вел теперь с южной стороны почти прямо в трансепт.

Существенные изменения были внесены при крестоносцах и в оформление главных святынь храма, Кувуклии и скалы Голгофы (значение к-рой в средние века возросло в связи с представлением о том, что скала была также местом Жертвоприношения Авраама).

Новое оформление Голгофы дошло до настоящего времени достаточно полно, не сохранились мозаики (сохранился только фрагмент), посвятительная надпись на фасаде 1149 года, первоначальный вход в церковь по внешнему лестничному маршу и через «капеллу франков», построенную с восточной стороны фасада (закрыт, видимо, при Салах-ад-Дине). Позже была добавлена лестница с 2 маршами с запада, позволяющая направлять поток паломников, поднимавшихся в церковь и спускавшихся из нее.

При крестоносцах были оформлены также часовни Христовой темницы, Цепей и Явления ученикам.

В восточной половине южного крыла трансепта построили 2-этажную капеллу с 4 травеями с крестовыми сводами для соединения Гроба Господня с Голгофой в одной церкви. Под Голгофой, в часовне Адама, можно было теперь видеть расщелину в скале. Здесь же крестоносцы устроили места погребений для своих королей, тем самым включив их в библейско-христианскую традицию и легализовав их власть над Святой землей. Эти погребения всегда привлекали пилигримов, но плохая сохранность заставила разобрать их после пожара 1808 года. Одна из гробниц, Балдуина V, сохраняется в реставрированном виде в Музее Греческой Православной Патриархии Иерусалима.

Храм был освящен 15 июля 1149 года, в 50-ю годовщину взятия Иерусалима. Все его святые места были собраны под одну кровлю. С юга, на месте позднего византийского дворика и аркады, ведших в храм, крестоносцы возвели 2-портальный фасад, главные двери которого стали известны как Врата Распятия. К западу от входа в храм была воздвигнута 5-ярусная колокольня с полигональным куполом; ею закрыли окна и декоративный фриз фасада западнее портала (Ш.М. де Вогюэ датировал фасад 1140-1160 годов, колокольню 1160-1180 годов, однако Мухаммад аль-Идриси упоминает ее раньше, в 1154 году). В богатом декоре фасада и колокольни использованы западные (романские) и восточные элементы.

Другой портал соединил с запада ротонду с улицей (со стороны Патриархата), многие упоминают его как дополнительный вход; в настоящее время он заложен, но, видимо, имел тот же декор, что и главный. Он мог вести только в верхний ярус (уровень улицы гораздо выше уровня двора и 1-го этажа храма). Упоминают и 3-й вход (двери Святой Марии) с севера, от которого надо было спуститься на 30 ступеней вниз.

Движение паломников по храму от часовни к часовне было хорошо организовано. Из амбулатория между восточной и южной часовнями широкий марш лестницы вел в церковь святой Елены - купольную, квадратную, с 2 апсидами в восточном конце и с дальнейшим спуском на том месте, где должна быть 3-я (южная) апсида. По лестнице (вдоль ее стен сохранилось огромное количество граффити в виде крестов, выбитых на камнях) спускались в цистерну, или пещеру, известную как церковь Обретения Креста, где императрицей Еленой был найден Животворящий Крест и, по некоторым источникам, Терновый венец, гвозди и молоток Распятия. Сюда как бы передвинута та южная апсида, которая прорезана спуском (хотя оформление и положение ее иное, чем у апсиды на уровне церкви святой Елены). За церковь святой Елены размещался клуатр каноников Гроба Господня.

XIII-XVIII века.

Заняв Иерусалим, султан Салах-ад-Дин не стал разрушать храм, но закрыл его на время. Он заменил латинским клир греческим; перестроил входы, сократив доступ в храм паломников (закрыл восточный портал главного входа, вход через «капеллу франков»; западный вход с улицы Патриархов на галерею ротонды); уменьшил высоту колокольни (и, возможно, снял колокола). В дальнейшем здание, несмотря на значительные пожертвования (например, в 1555 году папы Юлия III и императора Карла V с разрешения султана Сулеймана), приходило в упадок.

1800-е годы - настоящее время

От нижних уровней была переложена эдикула; в новом стиле, близком к оттоманскому барокко, перестроили часовню Ангела, свод погребальной камеры, внешние стены и купол. Коптская часовня была уничтожена греками, но по повелению султана восстановлена к 1818 году. В 1868 году переделан купол ротонды и закрыт его окулос. В 1-й половине ХХ века храм находился в плохом состоянии, которое усугубили землетрясение (1927) и пожары (1937 год; 1948-1949 годы, в первую израильско-арабскую войну пострадал также от снаряда израильской армии, и погибла часть свинцовой кровли).

В марте 1947 года инженеры правительства британского мандата укрепили эдикулу, стянув ее снаружи стальной арматурой. После пожара 1949 года правительство Иордании договорилось с представителями 3 христ. конфессий (Греческой Православной, Римско-католической и Армянской), контролировавших святыню, о необходимости проведения реставрации и раскопок. В 1952 году была созвана 1-я из предварительных 3-сторонних комиссий по выработке проекта ремонта храма. В 1960 году начались археологические работы, с 1968 по 1980 год - восстановительные. По завершении основного объема ремонтных работ, в 1977 году, приступили к реконструкции купола, который представляет собой систему стальных арок, скрытых тонким слоем армированного бетона, снаружи - свинцовое покрытие; окулос застеклен.

Места поклонения, приделы и престолы

Название «храм Гроба Господня», ставшее общепринятым в описаниях Иерусалима, является западноевроп. по происхождению (от латинского sepulcrum - могила, гробница). Православные греки и арабы и ныне называют храм первоначальным его именем «Анастасис» - «Воскресение».

С точки зрения церковной юрисдикции храм находится в совместном владении и под совместным управлением нескольких христианских конфессий. Во избежание недоразумений заинтересованные стороны в распределении собственности и порядке служб соблюдают исторически сложившийся status quo, определяемый хатт-и-шерифом 1757 года, подтвержденным фирманами 1852 и 1858 годов. Правовые, имущественные и территориальные границы, закрепленные за каждой из конфессий, строго оговорены (ни одна икона, ни одна лампада не могут быть добавлены или убраны без общего согласия). «Стражами и хранителями дверей храма» является с 1246 года мусульманское семейство Нусейбе.

Православная Иерусалимская Церковь помимо совместных прав на Кувуклию (литургию на Гробе Господнем в строго определенной последовательности совершают в 1 час ночи православные, в 4 часа утра - армяне, затем - католики) внутри храма владеет верхним ярусом галерей ротонды, соборной церкви Воскресения (кафоликоном), северным приделом Голгофы, приделами Богородицы Скорбящей и Уз Христовых в северных аркадах, cвятая Лонгина Сотника и Тернового венца в амбулатории за алтарем кафоликона, подземной часовней Обретения Креста (совместно с католиками) и приделом Адамовой главы под Голгофой. Католические Церкви в лице Кустодии Святой земли принадлежат: северная половина 2-го яруса ротонды, церковь Явления Воскресшего Господа Пресвятой Деве Марии, престол cвятой Марии Магдалины, северная галерея (Аркады Девы), подземная часовня Обретения Креста (совместно с православными) и южный придел Голгофы. Во владении Армянской Церкви находятся 8 южных из 16 колонн ротонды, южная половина 2-го яруса ротонды (с храмом Второй Голгофы), место Трех Марий у входа на галерею и престол святых Жен-мироносиц в юго-восточной части ротонды, придел святых Никодима и Иосифа Аримафейского к западу от Кувуклии и придел Разделения риз в амбулатории, подземные церкви святителя Григория Просветителя (греческое название церкви cвятой Елены) и часовня cвятого Вардана в восточной части комплекса. Копты владеют небольшой часовней, пристроенной к западной части Кувуклии. Эфиопам принадлежит церковь Четырех священных животных (за Голгофой) и монастырь на кровле церкви святой Елены (еще в начале XIX века им принадлежала сама церковь святой Елены, отошедшая армянам). Сиро-яковиты имеют лишь право служить по воскресным и праздничным дням в приделе святого Никодима, считающемся в настоящее время собственностью армян. Камень помазания находится в общем владении.

Фасад храма со стороны входа (южная сторона) - типичное произведение романской архитектуры XII века. В сдвоенных люнетах портала находились первоначально мраморные барельефы, изображавшие «Вход Господень в Иерусалим» и «Погребение Спасителя» (переданы на хранение в Музей Рокфеллера в Иерусалиме). Справа перед входом в храм (правая дверь заложена при Салах-ад-Дине) - деревянный люк, прикрывающий гробницу рыцаря Филиппа д'Обинье, сопровождавшего германского императора Фридриха II при въезде в Иерусалим в 1229 году.

Колонна Святого Огня - одна из мраморных коринфских колонн, оформляющих портал слева, расколотая почти наполовину. Согласно греческому преданию, изданному по рукописи из Иерусалимской Патриаршей библиотеки А.И. Пападопуло-Керамевсом, в Великую субботу 1634 года в связи с возникшими спорами о пасхалии (греки праздновали в тот год Пасху 6 апреля, на неделю раньше, чем армяне) турецкие власти по настоянию армянского эпитропа (наместника), заперли храм, не допустив православных на службу Святого Огня. По молитве православных верующих, собравшихся у закрытых дверей во главе с митрополитом Вифлеемским Парфением и архиепископом Газским Афанасием (патриарха Феофана IV не было в Иерусалиме), из налетевшей грозовой тучи ударила молния и из трещины расколовшейся колонны явился Святой Огонь (Рассказ о чуде, совершившемся со Святым Светом в 1634 году // ППС. 1894. Т. 13. Вып. 2(38). С. 19-23; о др. версиях предания, с различными датировками и дополнительными подробностями, содержащихся в рассказах инока Серапиона (1830) и иеромонах Парфения (Агеева; 1845), см.: Румановская. С. 49-50, 73-74).

В правом, северо-восточном углу двора наружная лестница ведет к небольшой часовне, служившей вестибюлем Голгофского придела. Ныне она называется часовней Богоматери Скорбящей или «часовней франков», иногда в литературе упоминается как часовня Совлечения риз в воспоминание о том, как римские солдаты делили между собой одежды Распятого. Под католическим приделом, на 1-м этаже, отдельный вход ведет в греческий парекклисион преподобной Марии Египетской.

Внутри храма, напротив входа, лежит Камень помазания, покрытый красной мраморной полированной плитой (толщина 30 см), на боковых сторонах которой по периметру вырезан греческий текст тропаря святому Иосифу Аримафейскому («Благообразный Иосиф»). Соответствующий евангельский текст (Ин 19. 38-40) написан по-греческому на мраморной доске, висящей справа. Снятие с Креста, умащение тела благовониями и положение во гроб изображены на большом мозаичном панно, стилизованном под византийский образец, на стене, непосредственно за Камнем помазания (мозаика выполнена по благословению Патриарха Диодора в 1990 году В. Цоцонисом). Над Камнем - 8 лампад (4 - греческих, 2 - армянских, 1 - латинская, 1 - коптская).

Свидетельств о том, на каком именно месте тело Господа было приготовлено к погребению, до нас не дошло. Но уже с V века в последовании Великой пятницы выделяется чин Погребения плащаницы. В храме он совершается следующим образом: покрытую лепестками роз плащаницу 6 архиереев переносят с Голгофы на Камень помазания; после литии у Камня плащаницу торжественно с троекратной литанией вокруг Кувуклии переносят и полагают на Тридневное ложе, затем уносят в алтарь кафоликона.

От Камня помазания паломники проходят влево, под своды ротонды, к часовне Гроба Господня, или Кувуклии. Вход в Кувуклию фланкируют невысокие мраморные преграды со скамьями, за которыми стоят высокие канделябры, принадлежащие католикам. Над дверью в 4 ряда висят лампады, число которых определяется условиями status quo: 13 православных, 13 латинских, столько же армянских. Одно из украшений Кувуклии - русская резная серебряная сень 1-й половина XIX века с 12 иконами святых апостолов, выполненными в технике ростовской финифти. В 2004 году, по заказу Иерусалимской Патриархии, старинные финифти заменены новыми (изготовлены по современной технологии ростовской фирмой А. Рудника).

Кувуклия (8,3×5,9 м) состоит из 2 частей: западной, 6-угольной в плане (2,07×1,93 м), где заключается Гроб Господень, и восточной (3,4×3,9 м.), где расположен придел Ангела. Пьедестал с частью священного камня, отваленного ангелом, находится посреди часовни и служит престолом при совершении архиерейской православной литургии на Гробе Господнем (жертвенником в этом случае становится само Тридневное ложе). В часовне 15 лампад в 3 ряда - по числу основных исповеданий. В северной и южной стене - овальные оконца для передачи Святого Огня в Великую субботу (южное - для армян, северное - для православных). Вход из придела Ангела в пещеру Гроба Господня украшен мраморным порталом. Слева при входе изображены жены-мироносицы, справа - простирающий к ним руку архангел Гавриил (по надписи), вверху портала - мраморный полог с надписью по-гречески, воспроизводящей слова ангела: «Что ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, Он воскрес».

Пещера Гроба Господня - небольшая камера, почти наполовину занятая справа каменным ложем, покрытым мраморной плитой-трансенной. Плита появилась в Кувуклии в 1555 году. Максим Симеос, последним видевший в 1810 году каменное ложе Спасителя без закрывающей его плиты, свидетельствовал, что оно было сильно повреждено неразумной ревностью бесчисленных «боголюбцев», норовивших отломить, откусить, любой ценой унести с собой частицу святыни. В западной части плиты от усердия богомольцев образовалось заметное углубление. На мраморной полке, идущей по сторонам Тридневного ложа, помещены 3 иконы Воскресения - от каждого из христианских исповеданий. Ктиторская надпись над дверью называет создателя Кувуклии - греческий архитектор Н. Комниноса, замученного турками в Константинополе в период Морейского восстания на Пасху 1821 года.

В западной части к кувуклии пристроена часовня Главы, принадлежащая Коптской Церкви. По преданию, здесь («у главы») сидел второй ангел (Ин 20. 12). По армянским источникам, часовня сооружена царем Киликийской Армении Этумом II в 1300 году. Впоследствии армяне отдали этот придел коптам, получив взамен один из монастырей в Египте. Коптские монахи приводят легенду о том, что при перестройке кувуклии в 1810 году ниша Святого ложа была усечена в западной части, так что место, где покоилась глава Спасителя, оказалось в часовне коптов. С византийских времен на этом месте существовал небольшой престол. Крестоносцы называли часовню «кавет» (на нормандском диалекте «голова»), поскольку она находилась в головной части Кувуклии. В 1810 году греки реконструировали Кувуклию без коптской часовни, восстановленной 30 годами позже по указанию правившего тогда Палестиной Ибрагим-паши, сына египетского хедива Мухаммада Али.

Множество приделов расположено вокруг кувуклии в ротонде, делящейся по вертикали на 3 яруса. 2 верхних яруса опираются на 6 квадратных в плане столбов и 10 коринфских колонн. В 1810 году в целях укрепления конструкции западной столбы и колонны были соединены стеной и внешнее кольцо ротонды оказалось поделено перегородками на отдельные небольшие комнаты и хранилища. Нижний ярус ротонды имеет 3 апсиды с южной, западной и северной сторон. Южная часть принадлежит армянам. Перед лестницей на галерею помещен мраморный киворий на 4 колоннах с 6-гранным куполом над круглой мраморной плитой, отмечающей место, где стояла, по преданию Армянской Церкви, Пресвятая Дева в момент Распятия. Предполагают, что в визант. период часовня Пресвятой Девы (или Трех Марий), уничтоженная при перестройке храма крестоносцами, находилась на месте современного Камня помазания.

Средний ярус ротонды, представляющий собой балконную галерею с аркадами, разделенную 16 колоннами, примыкающими к Арке Мономаха, поделен между армянскими и католическими общинами. Галереи северной стороны принадлежат католикам, южной - армянам (на армянской стороне на галереях расположены 2 церкви). 3-й, верхний ярус с ложными арками принадлежит православным грекам. Выше, над широким архитравом, расположена так называемая малая галерея из 16 арок, под каждой из которых - 5 лампад, как бы врезанных в полусферу купола.

На галерее находится армянская церковь, именуемая Второй Голгофой (по уровню пола она почти совпадает с подлинной Голгофой). Церковь построена по благословению Армянского патриарха Мартироса в 1439 году, после того как армяне лишились права на владение Голгофой. Главной святыней храма является фрагмент колонны, который армянское предание связывает с Колонной бичевания (Ин 19. 1-3). Второй престол храма посвящен святителю Макарию, патриарху Иерусалимскому, при котором совершилось обретение и воздвижение Креста Господня.

В западной апсиде, напротив часовни коптов, расположен армянский придел святого Никодима, принадлежавший ранее Сирийской (Сиро-Яковитской) Церкви. Небольшой проход в юго-западной стене ведет к 2 гробницам (тип древнееврейского ниш-кокким) праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Северная часть ротонды принадлежит католической Церкви. Вблизи Кувуклии расположен престол святой Марии Магдалины. Над ним, на восточной стороне столба,- современный литой рельефный образ с изображением встречи святой Марии Магдалины с Воскресшим Спасителем.

Католикам принадлежит также церковь Явления Воскресшего Господа Пресвятой Деве Марии. Главной святыней этого францисканского храма является находящийся справа от алтаря, в специальной нише, фрагмент порфировой Колонны бичевания (высота 0,75 м), к которой, по преданию, был привязан Христос, избиваемый римскими воинами по приказу Пилата (по греческой версии предания, Колонна бичевания находится в патриаршем храме великомученика Георгия Победоносца в Фанаре в Константинополе). Ранее эта церковь была частью единого ансамбля, здесь размещался открытый внутренний дворик Греческой Патриархии. Из западной части храма можно пройти во францисканский монастырь, пристроенный к северной части храмового комплекса. В этой же церкви почитается место, на котором, по преданию, воскресла умершая женщина от прикосновения к Животворящему Кресту Господню в день его обретения.

Справа от капеллы францисканцев массивная дубовая дверь ведет в католическую сакристию (ризницу), где главной достопримечательностью являются меч и шпора Готфрида - командующего армией крестоносцев, освободителя Иерусалима в 1099 году. Эти реликвии используются при традиционной церемонии посвящения латинским патриархом в рыцари Святого Гроба.

Невысоким, в одну ступеньку, подиумом Кувуклия соединена с Триумфальной аркой (или Аркой Мономаха, называемой так в память о восстанавливавшем в 1048 году храм византийском императоре Константине IX Мономахе) и открывающимся за ней храмом Воскресения. Перемычка под аркой содержит со стороны кафоликона надпись на греческом языке: «Радуйся, Сионе, святая Матерь Церквей Божиих!» В проходе арки устроены слева и справа небольшие балконы, обращенные в сторону Кувуклии, на которых до 1917 года размещались при торжественных богослужениях консулы и другие почетные представители главных православных держав - России и Греции.

Кафоликоном (храмом Воскресения Господня) в настоящее время называют «срединный» объем комплекса, выгороженный особыми, не доходящими до сводов стенами, сооруженными после пожара 1808 года (первоначально храмовый комплекс Гроба Господня состоял из неск. обособленных святилищ: ротонды, непосредственно содержащей Кувуклию, Голгофских (православных и католических) приделов и соборного храма Иерусалимской Православной Патриархии; базилика крестоносцев объединяла эти объекты уже в едином внутреннем пространстве). Греческая перестройка изменила композицию сооружения: кроме боковых стен появился высокий иконостас, но с литургической точки зрения было достигнуто единство храмового пространства, создана необходимая молитвенная атмосфера для православного богослужения.

Купол кафоликона, меньший из 2 куполов храма, расположен над западной его частью. Точно под куполом на специальной вазе-подставке помещена мраморная полусфера, обозначающая место, именуемое «мезомфалос» - «пуп Земли». Однако, если представление об Иерусалиме как о центре земли и домостроительства спасения (Пс 73. 12) на 1 тысячу лет старше христианства, то мраморный вазон появился в храме не ранее 1810 года. В куполе помещено мозаичное изображение благословляющего Пантократора в окружении Божией Матери, святого Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, 12 святителей. Между 8 окнами барабана, в нишах,- изображения серафимов и херувимов (мозаичные работы в куполе кафоликона завершены в 1994 году).

Кафоликон является кафедральным собором Иерусалимского Патриархата, что выражается наличием 2 тронных мест в его восточной части (троны Патриарха Иерусалимского у южного столба и его эпитропа, митрополита Петро-Аравийского, у северного). Над иконостасом - галерея с 3 выступающими в храм амвонами (маленькими балкончиками), откуда по древневизантийскому правилу диакон должен читать Евангелие. Вся восточная часть кафоликона, включая иконостас, солею с 4 ступенями, 6 колонн на ней, северные и южные входы в алтарь, представляет собой единый ансамбль из розового мрамора.

Кафоликон, как и ротонда, окружен просторными галереями, в которых размещаются несколько приделов. В северной галерее храма находится место, называемое Аркады Девы: огромные 4-гранные столбы, несущие высокие своды, перемежающиеся с колоннами, между которыми выделяется беломраморный фрагмент постройки императора Адриана. Предполагается, что из 7 колонн 4 центральные относятся к Трипортику Константина.

В восточном конце галереи расположена православная часовня, обозначенная на старинных планах как часовня Уз или Темница Христова, впервые упоминаемая в источниках на этом месте не ранее XV века. Это не археологическая реконструкция, но архитектурно оформленная «литургическая модель» подлинной Христовой Темницы. Перед входом в нее под престолом находится каменная плита с 2 отверстиями для ног, куда сажали приговоренных, сделанная по аналогии с кандальной каменной скамьей в Претории. Греки обычно называют это помещение часовней святых жен-мироносиц, а русские богомольцы с недавнего времени - часовней Богородицы Плачущей, по находящейся в ней иконе Богоматери «Умиление» (XIX век, с 1986 года почитается чудотворной). Первоначальное назначение этого помещения неизвестно; предположительно к времени Распятия здесь находилась древнееврейская гробница; по другой версии, сюда, в заброшенную пещеру, приходили cвятые жены-мироносицы.

В амбулатории, позади алтарной апсиды кафоликона, находятся еще 3 придела. Первый, православный, посвящен святому Лонгину Сотнику. На его мраморной балюстраде начертан стих из Евангелия: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и всё бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф 27. 54).

Следующий, расположенный в галерее придел принадлежит Армянской Церкви и посвящен Разделению риз (Ин 19. 23-24); согласно преданию, именно на этом месте распинавшие Христа легионеры разделили Его одежды (на Голгофе существует католический престол того же посвящения).

Близ лестницы, уходящей вниз к церкви святой Елены, помещается придел Тернового венца. В центре придела, под престолом, под стеклом помещен фрагмент толстой, круглой колонны серого мрамора, именуемой Колонной поругания. По преданию (древнейшее свидетельство датируется 1384 годом), на этой колонне, высотой не более 30 см, сидел Спаситель в момент увенчания Его терновым венцом (Мф 27. 29). По свидетельству русских паломников середины XIX века, тут же «в стене за стеклом и за решеткой» сохранялась часть тернового венца (Леонид (Кавелин), архим. С. 86).

Подземная церковь святой Елены в настоящее время принадлежит армянам, которые приобрели ее, по одной версии, у грузинской православной общины, по другим - у эфиопов. Храм имеет 2 престола: северный алтарь посвящен Благоразумному разбойнику; главный, центральный,- царице святой Елене и ее современнику святому Григорию Просветителю. Согласно армянскому преданию, когда святитель Григорий после долгого молитвенного подвига пришел поклониться Гробу Господню, был удостоен схождения Cвятого Огня.

Небольшой крестово-купольный храм (20×13 м) первоначально являлся криптой базилики императора Константина. Купол в центре поддерживают 4 древние монолитные колонны, своды возведены не ранее XII века. Плоскость пола между колоннами покрыта мозаикой, сюжеты которой взяты из истории Армении.

Особой нишей и каменным седалищем отмечено в храме место за престолом, посвященным святой Елене, где царица сидела во время раскопок. В окне горят 3 неугасимые лампады.

Церковь cвятой Елены 13 ступенями соединена с католической церковью Обретения Креста, расположенной в самой нижней точке всего храмового комплекса. За каменным престолом возвышается на высоком постаменте большая бронзовая статуя cвятой Елены с обретенным ею Крестом в руках, подаренная австрийским эрцгерцогом Максимилианом.

В правом углу придела, под низко нависающей скалой, лежит небольшая мраморная плита с белым 8-конечным православным крестом на черном фоне, обозначающая место, где было обнаружено Честное Древо. Пещера Обретения, по словам А.А. Дмитриевского, «составляет ныне (начало XX века - Н. Л.) почти безраздельную собственность католиков, но еще в 1835 году здесь стоял греческий престол» (Дмитриевский. С. 591). В праздник Воздвижения греческим духовенством во главе с Патриархом совершалась торжественная литания, именуемая парусией: крестный ход выходил из южных дверей кафоликона и по амбулаторию проходил к лестнице храма Елены. Затем процессия спускалась в пещеру Обретения, где исполнялся тропарь праздника и совершался Патриархом чин Воздвижения Креста в 4 местах - по концам воображаемого Креста. Затем крестный ход направлялся к Кувуклии и, трижды обойдя ее, поднимался на Голгофу, где чин Воздвижения Креста повторялся (Там же. С. 589-592).

Слева от православной плиты на месте Обретения Креста из выемки в стене слышно, по словам паломников, «адское гудение». «В сущности это явление происходит оттого, что против этой выемки находится под храмом огромная, ныне пустая цистерна» (Леонид (Кавелин), архим. С. 91). В 1970 году по благословению Армянского Патриарха было исследовано пространство к северо-востоку от апсиды церкви святой Елены. Обнаружили помещение, доступ в которое был закрыт еще в древности. Эта вновь обретенная часть храма получила название часовня святого Вардана Зоравара (Полководца) или святых Армянских воинов-мучеников (проход в нее - из церкви святой Елены). В центре часовни расположен алтарь с хачкаром во имя 1036 года святых армянских мучеников, павших во время армяно-персидской войны в 451 году \tab

Важнейшее из мест поклонения - церковь Голгофы (смотреть статью Голгофа). Свой современный архитектурный облик Голгофа приобрела в результате ремонта храма в 1810 году In situ на святом месте пребывает лишь сама скала, которую строители и реставраторы разных эпох усекали, выравнивали, обтесывали; сегодня ее размеры составляют 4,5×11,5×9,25 м. На скалу ведут 2 лестницы: правая начинается сразу от дверей храма («латинский всход» ведет к католическому приделу), левая - со стороны кафоликона («греческий всход» ведет к главному православному приделу). 2 нефа, разделенные приземистыми массивными столпами с аркой между ними, образуют православные и католические приделы Голгофы (в византийское время они составляли единый храм). Православный престол, высотой 1 м, выполнен из розового мрамора; под престолом находится отверстие, в которое был водружен Крест Распятия. Поверхность скалы скрыта мраморным полом, лишь справа и слева от престола в застекленных проемах можно видеть серый камень самой Голгофы и трещину, прошедшую через всю скалу в результате землетрясения в момент смерти Спасителя (Мф 27. 51).

Южный придел церкви Голгофы - Пригвождение ко Кресту - принадлежит францисканцам. Он приобрел современный вид в результате реставрации в конце 30-х годов XX века по проекту А. Барлуцци, после землетрясения 1927 года. От мозаик времени крестоносцев сохранился лишь фрагмент композиции «Вознесение Христово» на своде центральной арки. Серебряный алтарь (мастер Д. Портиджани из монастыря Сан-Марко во Флоренции) пожертвован в храм в 1588 году великим герцогом Тосканским Фердинандо Медичи. Считается, что алтарь поставлен на месте, где прибивали ко Кресту руки и ноги Спасителя. Первоначально он предназначался для Камня помазания, чем объясняется его вытянутая форма, однако из-за трений между конфессиями францисканцы вынуждены были поставить его в приделе церкви Голгофы. Под аркой, отделяющей католическую часть Голгофы от православной, находится католический алтарь Stabat Mater (по первым словам молитвы итальянского поэта-францисканца XIV века Якопоне да Тоди). За престолом помещено скульптурное изображение Пресвятой Девы с мечом в груди в соответствии с предсказанием Симеона Богоприимца (Лк 2. 35) (скульптура пожертвована португ. кор. Марией I Браганца и доставлена в Иерусалим из Лиссабона в 1778). Под скалой Распятия расположен придел Адамовой главы (другое название - придел Мелхиседека, по преданию совершившего здесь погребение главы прародителя рода человеческого), откуда видна расселина в Голгофе шириной около 15 см. Из этого придела дверь справа ведет в кабинет-келью эпитропа храма (бывший придел святого Иоанна Предтечи), откуда можно пройти в греческую ризницу, где хранится крест-реликварий с частицей Животворящего Древа и множество частиц мощей святых.

Территория площади перед входом в храм почти целиком принадлежит греческой Иерусалимской Патриархии. В левом углу двора возвышается колокольня, построенная французским зодчим Журденом в 1160-1180 годы. Храмы в левой части двора, выходящие апсидами на западную сторону площади, имеют общий вход слева от портала храма, рядом с колокольней. Под колокольней расположена церковь святых Сорока мучеников, являющаяся усыпальницей Иерусалимских Патриархов. Крест, увенчивающий иконостас, поддерживают 2 резных декоративных дракона, символизируя освящение Голгофской Жертвой всего тварного мира.

Слева от церкви святых Сорока мучеников под открытым небом находится церковь святых Жен-мироносиц, без крыши, только иконостас имеет небольшой козырек, предохраняющий иконы и внутреннее убранство алтаря. Посреди храма небольшой беломраморный киворий указывает место явления Воскресшего Господа святой Марии Магдалине (Ин 20. 11-18).

Слева от церкви святых Жен-мироносиц, в западной части двора, помещается церковь святого Иакова, брата Господня, 1-го епископа Иерусалимского. Этот храм является приходским для православных арабов Иерусалима. В западной части храма, в притворе, находится чудотворная икона Божией Матери, помещенная, по преданию, на месте той, от которой был голос преподобной Марии Египетской.

Из общего вестибюля описанных храмов широкая каменная лестница ведет на 2-й этаж, где расположена патриаршая домовая церковь равноапостольных Константина и Елены. По устройству Святогробского братства вся Иерусалимская Патриархия представляет собой монастырь во имя этих святых. Епископы Иерусалимские (с 451 патриархи) как законные блюстители главного христианского храма жили в непосредственной близости от него. После прихода крестоносцев православный патриарх был изгнан из Иерусалима и его палаты заняли католики. Саладин, в свою очередь изгнавший крестоносцев, возвратил храм грекам и православным арабам, но патриаршие палаты остались за новыми завоевателями. Церковь равноапостольных Константина и Елены была восстановлена после векового запустения в 1579 году патриархом Софронием (обновлена в 1986). От убранства XVI века сохранились иконостас и царские врата, которые в настоящее время расположены в пещерной церкви святителя. Николая Чудотворца Лавры святого Саввы Освященного. За левым клиросом церкви находится окно внутрь храма, из которого видна Кувуклия. Одна из древних икон храма, Иорданская икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Ценность этой старинной иконы стала известна грекам после 1835 года, когда о ней рассказал русский паломник А.С. Норов, посетивший Святую землю и напомнивший, что свидетельство об этой иконе как о чудотворной содержится в «Хождении...» игум. Даниила.

Восточную сторону площади занимает греческий Авраамиев монастырь, главный храм которого, расположенный на 2-м этаже, имеет символическое значение горы Мориа, то есть места, где Авраам намеревался в знак покорности воле Божией принести в жертву сына Исаака. Подлинное место горы Мориа и жертвенного камня Авраама в современном Иерусалиме принадлежит мусульманам (мечеть Куббат эс-Сахра (Купол скалы)), поэтому православная Церковь символически обозначала в собственном литургическом пространстве важнейшее из ветхозаветных событий, явившееся прообразом Голгофской Жертвы Христа, приблизив его к месту жертвоприношения новозаветного Агнца. Условное место жертвоприношения Авраама обозначено мраморным кругом посреди церкви. Из церкви имеются проходы на Голгофу и в алтарь церкви Воскресения.

Другая монастырская церковь Двенадцати апостолов сохраняет память об одноименном монастыре, находившемся ранее позади Авраамиева и совпадавшем, по сообщениям некоторых источников, по местоположению с позднейшим клуатром крестоносцев (здесь помещаются теперь кельи эфиопов).

Часть нижнего этажа Авраамиева монастыря принадлежит грекам. Храм имеет 3 престола. Главный алтарь, по преданию, воздвигнут на месте, где стоял во время распятия Спасителя евангелист Иоанн (Ин 19, 25-28). На 2-м, правом престоле, посвященном Страстям Господним, хранится часть Колонны бичевания из дома первосвященника Каиафы. 3-й, расположенный слева престол посвящен жертвоприношению Авраама. К северу от монастырских дверей находится вход в армянской церкви апостола Иоанна Богослова.

В северо-восточном углу двора дверь между часовней cвятой Марии Египетской и церкви апостола Иоанна Богослова ведет к лестнице, на нижнем пролете которой расположена коптская церковь архангела Михаила, на верхнем - эфиопская церковь Четырех живых существ (Тетраморфа).

Храм эфиопов соединен с террасой (уровень пола первоначальной базилики императора Константина), посреди которой высится купол подземной церкви святой Елены. Здесь сохранились развалины внутренней галереи монастыря крестоносцев XII-XIII веков, заменившего в свою очередь древний Авраамиев монастырь, входивший в состав Святогробского комплекса. Среди руин помещаются миниатюрные кельи эфиопских монахов, вытесненных в буквальном смысле слова «на крышу» в 1660 году, после утраты принадлежавших им святых мест внутри храма. За площадкой с эфиопским монастырем расположены здания Коптской Патриархии, известные под названием Дейр-эс-Султан (Монастырь султана), поскольку были подарены коптской общине султаном Салах-ад-Дином. Соборный храм монастыря посвящен основателю христианского иночества преподобному Антонию Великому, другой храм - святой Елене. В глубине его удлиненного помещения скрывается узкая лестница, по ступеням которой можно спуститься к цистерне святой Елены - самой большой из цистерн, расположенных вокруг храма. По преданию, именно ею пользовались при строительстве зодчие, возводившие Гроба Господня храма.

В южной стороне площади, напротив входа в храм, расположено подворье Гефсиманского Успенского монастыря (Малая Гефсимания). В этой миниатюрной по размерам церкви, в последний раз перестроенной и отреставрированной в 1953 году, хранится плащаница Пресвятой Богородицы (у алтаря, в киоте Иерусалимской иконы Божией Матери). Плащаница представляет собой вырезанное на доске по контуру двустороннее изображение Богоматери размером около 1 м. Серебряно-вызолоченная риза «в венцах, сияющих драгоценными камнями» - дар графини А.А. Орловой-Чесменской. По иконографии , материалу и типу исполнения плащаница - произведение русско-иерусалимского церковного искусства XIX в., ее копии известны в российских храмах.

Иллюстрации:

Храм Гроба Господня. Вид с востока;

План храма Гроба Господня;

План храма Гроба Господня. IV–V вв. Реконструкция;

Ампулы из храма Гроба Господня. Кон. VI — нач. VII в. (Музей земли Вюртемберг, Штутгарт);

Храм Гроба Господня в VI в. Реконструкция;

План храма Гроба Господня после перестройки в XI в. Реконструкция;

План храма Гроба Господня после перестройки в XII в. Реконструкция;

Вид храма Гроба Господня в 1596 г. Копия рис. Б. Амико из кн.: Странствования Василия Григоровича-Барского по Святым местам Востока с 1723 по 1747 г. (СПб., 1885–1887);

Часовня Гроба Господня (Кувуклия);

Тридневное Ложе;

Гробница прав. Иосифа Аримафейского;

Католич. алтарь придела Обретения Креста;

Купол подземной ц. св. Елены. На 2-м пла-не — апсида и купол кафоликона.