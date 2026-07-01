ГРО АНТУАН ЖАН
ГРО (Gros) АНТУАН ЖАН - французский живописец и график.
Учился в Париже - у своего отца, художника-миниатюриста Жана Антуана Гро (1732-1786); у Ж.Л. Давида (с 1785) и в Королевской академии живописи и скульптуры (1787-1792). В ранних картинах Гро на традиционные сюжеты из древней истории («Антиох и Елеазар», 1792 год, Музей изящных искусств, Сен-Ло) заметно влияние П.П. Рубенса. В 1793-1800 годы Гро жил в Италии (сохранились зарисовки антиков, а также с произведений Мазаччо, Я. Понтормо, Рубенса и других), писал портреты. С творчеством Гро связаны отход от принципов классицизма и начало эпохи романтизма во французской живописи. Художественной манере Гро свойственны обращение к современной теме, динамизм композиции, эмоциональность, живописная трактовка формы, драматические контрасты света и тени. В 1796 году по заказу Жозефины Богарне начал писать в Милане картину «Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту» (1796-1801 годы, Национальный музей Версаля и Трианонов) - одно из первых воплощений в изобразительном искусстве образа романтического героя. Мастер был вдохновенным летописцем наполеоновской эпохи, запечатлел многие её события: «Битва при Назарете» (эскиз, 1801 год, Музей изящных искусств, Нант), «Бонапарт посещает госпиталь зачумлённых в Яффе 11 марта 1799 года» (1804, Лувр, Париж), «Наполеон в битве при Эйлау, февраль 1807 года» (1808, Лувр), «Битва при Ваграме» (1810, Национальный музей Версаля и Трианонов) и другие. Писал также портреты Наполеона (серия «Первый консул», 1802-1803) и его генералов (И. Мюрата, 1812, Лувр, и другие), исторические композиции («Сафо на Левкадской горе», около 1800 года, Музей живописи, Байё; «Франциск I принимает Карла V в аббатстве Сен-Дени в 1540 году», 1811 год, Лувр). В период Реставрации продолжал создавать исторические картины («Отъезд Людовика XVIII из дворца Тюильри в ночь с 19 на 20 марта 1815 года», 1816 год, Национальный музей Версаля и Трианонов), всё чаще обращался к мифологическим сюжетам, трактуя их в классицистической манере («Геракл и Диомед», 1835 год, Музей августинцев, Тулуза, и другие). Избран членом Ин-та Франции (1815), получил баронское звание за роспись купола плафона Пантеона в Париже (1811-1824) и орден Почётного легиона (1828), преподавал в Школе изящных искусств. В состоянии глубокого духовного кризиса покончил с собой.
Иллюстрации:
А. Ж. Гро. «Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту». Авторское повторение картины 1796–1801. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.