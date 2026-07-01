ГРО АНТУАН ЖАН

ГРО (Gros) АНТУАН ЖАН - французский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в Па­ри­же - у сво­его от­ца, ху­дож­ника- ми­ниа­тю­ри­ста Жа­на Ан­туа­на Гро (1732-1786); у Ж.Л. Да­ви­да (с 1785) и в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1787-1792). В ран­них кар­ти­нах Гро на тра­диционные сю­же­ты из древ­ней ис­то­рии («Ан­ти­ох и Елеа­зар», 1792 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Сен-Ло) за­мет­но влия­ние П.П. Ру­бен­са. В 1793-1800 годы Гро жил в Ита­лии (со­хра­ни­лись за­ри­сов­ки ан­ти­ков, а так­же с про­из­ве­де­ний Ма­зач­чо, Я. Пон­тор­мо, Ру­бен­са и других), пи­сал порт­ре­ты. С твор­че­ст­вом Гро свя­за­ны от­ход от прин­ци­пов клас­си­циз­ма и на­ча­ло эпо­хи ро­ман­тиз­ма во французской жи­во­пи­си. Ху­дожественной ма­не­ре Гро свой­ст­вен­ны об­ра­ще­ние к современной те­ме, ди­на­мизм ком­по­зи­ции, эмо­цио­наль­ность, жи­во­пис­ная трак­тов­ка фор­мы, дра­ма­тические кон­тра­сты све­та и те­ни. В 1796 году по за­ка­зу Жо­зе­фи­ны Бо­гар­не на­чал пи­сать в Ми­ла­не кар­ти­ну «На­по­ле­он Бо­на­парт на Ар­коль­ском мос­ту» (1796-1801 годы, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов) - од­но из пер­вых во­пло­ще­ний в изо­бра­зительном искусстве об­раза ро­ман­тического ге­роя. Мас­тер был вдох­но­вен­ным ле­то­пис­цем на­по­ле­о­нов­ской эпо­хи, за­пе­чат­лел мно­гие её со­бы­тия: «Бит­ва при На­за­ре­те» (эс­киз, 1801 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нант), «Бо­на­парт по­се­ща­ет гос­пи­таль за­чум­лён­ных в Яф­фе 11 мар­та 1799 го­да» (1804, Лувр, Па­риж), «На­по­ле­он в бит­ве при Эй­лау, фев­раль 1807 го­да» (1808, Лувр), «Бит­ва при Ва­гра­ме» (1810, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов) и другие. Пи­сал так­же порт­ре­ты На­по­ле­о­на (се­рия «Пер­вый кон­сул», 1802-1803) и его ге­не­ра­лов (И. Мю­ра­та, 1812, Лувр, и другие), ис­то­рические ком­по­зи­ции («Са­фо на Лев­кад­ской го­ре», около 1800 года, Му­зей жи­во­пи­си, Байё; «Фран­циск I при­ни­ма­ет Кар­ла V в аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни в 1540 го­ду», 1811 год, Лувр). В пе­ри­од Рес­тав­ра­ции про­дол­жал соз­да­вать ис­то­рические кар­ти­ны («Отъ­езд Лю­до­ви­ка XVIII из двор­ца Тю­иль­ри в ночь с 19 на 20 мар­та 1815 го­да», 1816 год, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов), всё ча­ще об­ра­щал­ся к ми­фо­ло­гическим сю­же­там, трак­туя их в клас­сици­стической ма­не­ре («Ге­ракл и Дио­мед», 1835 год, Му­зей ав­гу­стин­цев, Ту­лу­за, и другие). Из­бран чле­ном Ин-та Фран­ции (1815), по­лу­чил ба­рон­ское зва­ние за рос­пись ку­по­ла пла­фо­на Пан­те­о­на в Па­ри­же (1811-1824) и ор­ден По­чёт­но­го ле­гио­на (1828), пре­по­да­вал в Шко­ле изящ­ных ис­кусств. В со­стоя­нии глу­бо­ко­го ду­хов­но­го кри­зи­са по­кон­чил с со­бой.

Иллюстрации:

А. Ж. Гро. «На­по­ле­он Бо­на­парт на Ар­коль­ском мос­ту». Ав­тор­ское по­вто­ре­ние кар­ти­ны 1796–1801. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.