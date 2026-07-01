ГРИЗАЙЛЬ
ГРИЗАЙЛЬ - разновидность монохромной живописи, имитирующая скульптурный рельеф и архитектурные детали.
Гризайль зародилась в античности (скиаграфия - «живопись теней», с конца V века до нашей эры), развивалась в искусстве Нового времени - от Возрождения до неоклассицизма XX века. Гризайль широко применялся в архитектуре для декоративных росписей, панно и плафонов - росписи парадного зала библиотеки петербургской АХ, выполненные Е.Е. Лансере (1915), а также в станковой живописи - «Барельеф Бушардона "Осень" с фонтана на улице Гренель в Париже» Ж.Б.С. Шардена (1770, ГМИИ, Москва).
Иногда термин «Гризайль» употребляется для обозначения монохромной живописи в целом. В отличие от собственно Гризайль, в монохромной живописи выполнялись также подмалёвки, эскизы и картоны, иногда законченные произведения: фигуры Адама, Евы и других на внешних створках «Гентского алтаря» Я. ван Эйка (около 1430-1432 или 1423-1432 годов, собор Святого Бавона, Гент); портрет Ф.А. Васильева работы И.Н. Крамского (1871, ГТГ); «Чёрный крест» К.С. Малевича (конец 1920-х годов, ГРМ); «Герника» П. Пикассо (1937 год, Касон-дель-Буэн-Ретиро, Мадрид). Монохромная живопись используется также в учебных целях, как упражнение на передачу светотени, предполагающее выполнение задач рисунка в технике живописи.
Иллюстрация:
Гризайль. Ян ван Эйк. «Иоанн Креститель». Внешняя створка «Гентского алтаря». 1430–32 или 1423–32. Собор Святого Бавона (Гент). Архив БРЭ.