ГРИЗАЙЛЬ

ГРИЗАЙЛЬ - раз­но­вид­ность мо­но­хром­ной жи­во­пи­си , ими­ти­рую­щая скульп­тур­ный рель­еф и ар­хитектурные де­та­ли.

Гризайль за­ро­ди­лась в ан­тич­но­сти (скиа­гра­фия - «жи­во­пись те­ней», с конца V века до нашей эры), раз­ви­ва­лась в искусстве Но­во­го вре­ме­ни - от Воз­ро­ж­де­ния до не­оклас­си­циз­ма XX века. Гризайль ши­ро­ко при­ме­нял­ся в ар­хи­тек­ту­ре для де­ко­ра­тив­ных рос­пи­сей, пан­но и пла­фо­нов - рос­пи­си па­рад­но­го за­ла библиотеки пе­тербургской АХ, вы­пол­нен­ные Е.Е. Лан­се­ре (1915), а так­же в стан­ко­вой жи­во­пи­си - «Ба­рель­еф Бу­шар­до­на "Осень" с фон­та­на на ули­це Гре­нель в Па­ри­же» Ж.Б.С. Шар­де­на (1770, ГМИИ, Мо­ск­ва).

Ино­гда тер­мин «Гризайль» упот­реб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния мо­но­хром­ной жи­во­пи­си в це­лом. В от­ли­чие от соб­ст­вен­но Гризайль, в мо­но­хром­ной жи­во­пи­си вы­пол­ня­лись так­же под­ма­лёв­ки, эс­ки­зы и кар­то­ны, ино­гда за­кон­чен­ные про­из­ве­де­ния: фи­гу­ры Ада­ма, Евы и других на внеш­них створ­ках «Гент­ско­го ал­та­ря» Я. ван Эй­ка (около 1430-1432 или 1423-1432 годов, со­бор Святого Ба­во­на, Гент); порт­рет Ф.А. Ва­силь­е­ва ра­бо­ты И.Н. Крам­ско­го (1871, ГТГ); «Чёр­ный крест» К.С. Ма­ле­ви­ча (конец 1920-х годов, ГРМ); «Гер­ни­ка» П. Пи­кас­со (1937 год, Ка­сон-дель-Бу­эн-Ре­ти­ро, Мад­рид). Мо­но­хром­ная жи­во­пись ис­поль­зу­ет­ся так­же в учеб­ных це­лях, как уп­раж­не­ние на пе­ре­да­чу све­то­те­ни, пред­по­ла­гаю­щее вы­пол­не­ние за­дач ри­сун­ка в тех­ни­ке жи­во­пи­си.

Иллюстрация :

Гри­зайль. Ян ван Эйк. «Иоанн Кре­сти­тель». Внешняя створ­ка «Гент­ско­го ал­та­ря». 1430–32 или 1423–32. Со­бор Свя­то­го Ба­во­на (Гент). Архив БРЭ.

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