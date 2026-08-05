ГРИВСКИЙ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

ГРИВСКИЙ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - священник , регент, учитель пения , хоровой дирижер.

Родился в семье псаломщика, 4 сына которого, унаследовавшие от отца музыкальный слух и вокальные способности, учились в Псковской ДС. Старший из них, Никанор, во время учебы руководил хором семинаристов; его заметил преподаватель семинарии В.И. Белавин (будущий патриарх Тихон), и в 1898 году, став епископом Алеутским и Североамериканским, он назначил Гривского регентом кафедрального собора в Сан-Франциско. После возвращения в Россию место Никанора в этом соборе занял его брат Владимир, оставшийся в Америке. Младший сын псаломщика Павел с 1910 года был регентом посольской церкви в Тегеране.

Гривский после старшего брата управлял семинарским хором. По окончании семинарии в июле 1901 года ему поручили вести уроки пения на летних курсах для учителей церковных школ Псковской епархии, в августе назначили учителем светского и церковного пения Псковской учительской семинарии, а 29 сентября - учителем церковного пения духовного училища, где он преподавал 9 лет. 22 сентября 1903 года его приняли по вольному найму преподавателем церковного пения и в Псковскую ДС. Позднее в связи с необходимостью содержать большую семью Гривский давал уроки пения также в местном учительском институте, железнодорожной школе и Агаповской частной женской гимназии.

В ноябре 1903 года Гривский включили в состав Совета для испытания лиц, ищущих места диаконов или псаломщиков, но не окончивших семинарию. Епископ Арсений (Стадницкий) привлек его к созданию епархиальной псаломщической школы. В марте 1905 года Гривский составил докладную записку к проекту ее организации, а к маю - устав школы и программы по основным предметам. Его включили в совет школы, обязали присутствовать на вступительных и выпускных экзаменах, а 18 июля 1916 года назначили председателем совета.

Как секретарь Псковского общества хорового пения Гривский на общем собрании 4 октября 1901 года огласил подготовленный им очерк истории общества, существовавшего с 1883 года, и годовой отчет. Его избрали председателем совета общества и руководителем хора. С декабря хор возобновил выступления на исполнительских вечерах общества, выезжал в соседние города Верро (ныне Выру, Эстония) и Остров. Все дореволюционные годы Гривский оставался активным деятелем общества, хотя спустя 4 года в связи с перегруженностью работой отказался от поста председателя совета.

В августе 1904 года съезд учителей пения духовных учебных заведений губернии по предложению Гривский принял решение создать центральную епархиальную певческую библиотеку, в которой он безвозмездно стал работать. В течение 10 лет также бескорыстно Гривский заведовал библиотекой Псковского дома трудолюбия; хор певческого общества под его управлением выступал там на чтениях для народа. На сцене Народного дома имени Пушкина, открытого в Пскове, Гривский 12 апреля 1907 года дирижировал сводным хором, составленным из 155 учеников местных духовных учебных заведений; 16 декабря того же года поставил оперные хоровые номера; 21 февраля 1910 года Гривский руководил смешанным хором из 170 певцов, исполнивших русской песни в народных костюмах.

Побывав летом 1910 года в Ревеле (ныне Таллин) на эстонском празднике песни, Гривский решил перенести этот опыт на русскую почву. 19 декабря в докладе о художественной деятельности общества хорового пения он предложил ознаменовать полувековой юбилей освобождения крестьян русским народным певческим праздником и сразу активно взялся за его подготовку. Праздник состоялся в Пскове 14-16 мая 1911 года и стал первым в дореволюционной России. Вместе с известными хоровыми деятелями (А.А. Архангельским, М.М. Ивановым, И.Я. Тёрновым, М.А. Гольтисоном и новым председателем Псковского общества хорового пения И.И. Тульчиевым) дирижировал сводным хором из 1437 певцов.

Гривский представлял псковичей на I Всероссийском съезде регентов церковных хоров и деятелей по церковному пению в июне 1908 года (доклад «О преподавании пения в учебных заведениях»), на II Всероссийском съезде хоровых деятелей в июне 1909 года («Обзор музыкально-педагогической литературы»), на III Съезде в июле 1910 года был избран заместителем председателя президиума и выступил с критикой доклада «Музыкальное искусство и христианская религия», летом 1914 года вновь избран в президиум Пятого съезда хоровых деятелей и выступил с предложением добиваться открытия в России 12 музыкальных народных училищ на средства Попечительств о народной трезвости. Его статьи о церковном пении и музыкальном образовании в духовной школе печатались в «Псковских епархиальных ведомостях».

30 сентября 1913 года епископ Псковский и Изборский Евсевий (Гроздов) рукоположил Гривского во иерея псковского храма Вознесения с приписными к нему Анастасиевской и Сергиевской церквами, оставив за ним преподавание в ДС. Гривский продолжил дирижировать и хором певческого общества.

После революции Гривский служил в подотделе внешкольного образования Псковского гороно. 12 января 1919 года на съезде учителей Псковского уезда прочитал доклад «О музыкальном образовании». Местный журнал «Единая школа» напечатал его статью на эту тему, а журнал «Вольное искусство. Вольный Псков» - заметку «О народной песне». Летом 1919 года он выехал в город Печоры (эстонское Петсери) Псковской губернии, после чего не смог вернуться в Псков, потому что Печоры вошли в состав Эстонии. Некоторое время он был регентом таллинского Александро-Невского собора, затем состоял священником Троицкой церкви в погосте Залесье, а в 1922 году организовал Залесское культурно-просветительское общество, руководил его певческими и музыкальными кружками, давал уроки пения в школах, в 1925 и 1927 годы руководил курсами пения, организованными Русским учительским союзом. Его статья «Певческие праздники» в газете «День русского просвещения» от 3 июня 1928 года стала толчком к их возрождению. В конце 1927 года переехал в Ригу. Гривский участвовал в работе комитета по подготовке этих праздников, состоявшихся в Нарве (1935) и в Петсери (1937). С возобновлением в 1929 году русского певческого общества «Баян» был избран в его правление, руководил хором и возглавлял курсы грамоты с регентским отделением, а также был регентом приходского хора рижской кладбищенской православной Покровской церкви Русский певческий праздник в Печорах 1 июля 1939 года начался с чествования Гривского.

Иллюстрации:

М. Ф. Гривский. Фотография. кон. XIX - нач. XX в.

Архив:

ГА Псковской обл. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1241. Л. 131. Соч.: 1-й Всероссийский съезд регентов церк. хоров и деятелей на поприще церк. пения // Псковские ЕВ. 1908. № 16;

Нужды церк. пения в нашей епархии // Там же. 1909. № 1;

Средства к улучшению церковного пения в нашей епархии // Там же. № 2;

Духовное и церк. пение // Там же. № 6, 9, 11;

Годичный акт в Псковской епарх. Арсениевской псаломщической школе // Там же. № 15;

Муз. образование в духовной школе // Там же. 1910. № 2;

Организация скрипичного класса в духовных училищах // Там же. № 3;

О недостатках совр. церк. пения // Гусельки яровчатые. 1914. № 7-11;

Задачи муз. образования // Единая школа. 1919. № 5; О народной песне // Вольное искусство. Вольный Псков. 1919. № 6;

Певческие праздники // День рус. просвещения. 1928. 3 июня;

Школьный хор: Муз. хрестоматия из рус. нар. песен. Рига, 1928;

Рус. хоровое пение // Рус. песня в Риге: К 75-летию рус. певч. об-ва «Баян» в Риге: Сб. ст. / Ред.: А. Перов. Рига, 1939.

Издания:

Школьный хор: Муз. хрестоматия из рус. нар. песен. Ч. 2. [Б. м.], 1943.