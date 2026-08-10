ГРИВНА
ГРИВНА:
1) Металлическое шейное (от «грива») украшение в виде обруча. В ряде культур, наряду с пекторалями, медальонами, некоторыми ожерельями и другим, гривны имели особое значение, что объяснимо представлениями о местоположении души у горла и верхней части груди, ролью верхней части туловища в семантике костюма и другое. Известны с бронзового века. У кельтов первоначально гривны (torques) из золота, богато украшенные, входили в облачение знати, затем более скромные гривны получили распространение у воинов, в поздние периоды кельтской культуры гривны встречаются лишь на изображениях (в том числе на монетах), в кладах и святилищах, что связывают с приобретением ими сакрально-магических функций. У римлян гривны, вероятно, заимствованные от кельтов, служили знаком воинской доблести, в эпоху империи их носили некоторые элитные, часто германские, подразделения. Параллельно традиция использования гривен как знаков достоинства получила развитие у иранских, в том числе степных народов, а также у народов, испытавших их влияние. В некоторых культурах лесной зоны Восточной Европы 1-го - начала 2-го тысячелетия нашей эры гривны (в том числе по несколько у 1 человека) стали частью традиционного убора. В эпоху Великого переселения народов и в Средневековье сохранялась и функция гривны как знака особого положения в обществе. Железные гривны с подвесками-амулетами в виде так называемых молоточков Тора, распространённые в Скандинавии и Восточной Европе викингов эпохи, были обрядовыми предметами. До настоящего времени гривны известны в ряде культур Африки.
2) Денежная единица средневековой Руси для крупных платёжных операций. Основной период бытования приходится на «безмонетный период» (X-XV века), с середины XIV века сосуществовали с русскими удельными монетами. Изначально гривны не имели установленных веса и формы, в их качестве выступали различные слитки серебра, обрубки шейных гривен (отсюда название) и другое. С XI века складываются весовые нормы для гривен и формируется их внешний вид. Выделяют типы гривен, названные по местам их первоначального обнаружения или области распространения: «новгородские» - бруски подтреугольного сечения (около 200 г); «киевские» - плоские шестиугольной формы (около 170 г); «черниговские» - плоские с расплющенными концами (около 198 г); «литовские» - полуовального сечения, часто с глубокими нарубками на выпуклой поверхности (около 104 г). Преимущественно в Поволжье встречаются ладьевидные серебряные слитки (около 200 г), которые предположительно связывают с денежным обращением Золотой Орды. Разрубленная пополам новгородская гривна составляла «полтину». С XIII века за серебряными слитками постепенно начало закрепляться название рубль.
3) Денежная единица Украины с 2.9.1996 года (гривня), равна 100 копейкам.