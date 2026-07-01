ГРИВЕЦ ФРАН

ГРИВЕЦ ФРАН - словенский историк-славист, католический богослов, специалист по истории Восточных Церквей.

Окончил гимназию и иезуитский коллегиум в Любляне. Рукоположен в католического священника . Изучал богословие в университете города Инсбрук (Австрия) под руководством литургиста и византолога Н. Ниллеса, а также в Ягеллонском университете в Кракове. В 1905 году защитил докоторскую диссертацию в Инсбруке. С 1902 года преподавал теологию в Люблянском иезуитском коллегиуме, служил на приходе села Доб близ Любляны. С 1906 года префект коллегиума, доцент богословского факультета (1907), профессор богословия (1916). В 1919 году читал курс по восточному богословию в университете Загреба, с 1920 года, после преобразования коллегиума в Любляне в университет,- на богословском факультете (богословие, литургику, историю Восточных Церквей). Редактор журнала «Slavorum litterae theologicae» (Pragae. 1905-1910, № 1-6). Прелат (1924), протонотарий (1962). Доктор honoris causa богословского факультета Пражского университета (1948). В 1952 году вышел на пенсию, до конца жизни преподавал старославянский язык.

Кирилло-мефодиевская проблематика была одной из основных тем его научных исследований. Впервые тезисы своей концепции он представил на встрече богословов и католических священников в Велеграде (современное Старе-Место, Чехия; 1903 год), затем регулярно выступал с сообщениями и докладами на Велеградских богословских (1907-1936) и международных конгрессах в Любляне (1926), Праге (1929), опубликовал более 160 работ на эту тему.

Гривец считал, что Житие святого равноапостольного Кирилла (Константина) было написано во время Моравской миссии учителей словенских неизвестным их учеником-славянином (при участии святого равноапостольного Мефодия), родившимся в Византии; Житие Мефодия - во 2-й половине 885 года, перед изгнанием его учеников из Великой Моравии, при участии Константина, епископа Преславского. Сопоставив части Жития Мефодия, Гривец заметил, что введение (Глава 1) выделяется по стилю, изложению и типу цитирования (здесь цитаты совпадают со старославянским текстом Библии, а в других частях передаются свободно, вероятно по памяти). Гривец пришел к выводу, что введение является «исповеданием веры», которое написал святой равноапостольный Мефодий и которое он представлял в 869-870 годы при назначении его архиепископом Паннонским и в 880 году в связи с обвинением, выдвинутым немецким духовенством. Использование «исповедания веры» в качестве введения и употребление терминов «апостолик» и «святой отец» в Житии святого равноапостольного Мефодия Гривец считал доказательствами признания братьями-просветителями правоты папы в противостоянии Византии и Рима. Гривец вместе с Ф. Томшичем перевел жития на словенский язык, снабдил их обширными историческими, литературными и текстологическими комментариями (Constantinus et Methodius Thessalonicenses: fontes. Zagreb, 1960). В качестве основного текста им был использован Хиландарский список 1626 года книгописца Аверкия, а для итальянской легенды - варианты из ранее неизвестного пражского списка XIV века, изданного в 1955 году в «Analecta Bollandiana».

Среди исторических исследований Гривеца, посвященных кирилло-мефодиевской эпохе, выделяется монография «Slovenski knez Kocelj» (Ljubljna, 1938). Автор подчеркивал, что князь Коцел был приверженцем первоучителей и способствовал их миссии. В этой же книге Гривец исследовал переписку паннонского князя с папой Иоанном VIII по вопросу заключения христ ианского брака. В ряде статей 1951-1957 годов в «Orientalia christiana periodika», и в дискуссиях с Ф. Дворником, В. Грюмелем, И.И. Шевченко Гривец, опираясь на свои исследования, высказывал сомнения по поводу существования дружбы между Константинопольским патриархом Фотием и солунскими братьями («amicitia dubia»). Во всех публикациях Гривец настойчиво проводил идею, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий не были преданными «агентами» Византии, а являлись посредниками и связующим звеном между Восточной и Западной Церквами. Он настаивал, что нельзя сводить евангелическую деятельность братьев к созданию «еще одного языка и включению его в литургию». Главная их цель была намного шире: согласовать вселенскую природу Церкви с индивидуальными чертами различных форм внешнего ее выражения и разнообразием церковных обрядов. Поэтому Гривец утверждал, что славянские народы, наследуя традицию святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, должны заботиться о мирном сосуществовании православного Востока и католического Запада. Конкретное осуществление «славянской взаимности» он видел в сфере богословского и культурного сотрудничества, отводя основную роль РПЦ. Центром интеграции сокровищ славянской традиции и культуры Гривец предложил избрать Велеград, неоднократно называя его «славянским Вифлеемом».

Много внимания Гривец уделил Храбру Черноризцу и его сочинениям «О письменах». Гривец придерживался мнения, что автор защищал глаголицу, а не кириллицу и что это был ученик святого равноапостольного Мефодия Наум Охридский. Когда Мефодий находился в немецкой тюрьме, Наум продолжал его дело в Паннонии, а затем перебрался в Охрид. Особенно Гривец подчеркивал тот факт, что Храбр Черноризец единственный раз упоминал по-старославянски имя словенского князя Коцела и название его страны.

Гривец был согласен с мнением ряда исследователей (М. Вайнгарт, А. Мазон, Й. Вайс и других) в том, что наиболее важные результаты кирилло-мефодиевской миссии были именно в Болгарии, а не Великой Моравии и Паннонии и что глаголица задержалась в Охриде и была там усовершенствована.

Гривец - автор экклезиологических работ «Cerkev» (Ljubljana, 1924), «Kristus v Cerkvi» (Olomouc, 1936) и многих других.

Сочинения:

Кодов Х., Иванчев Б. Гривец, Франц // КМЕ. Т. 1. С. 537-541.