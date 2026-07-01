ГРИШКОВСКИЙ ИВАН ИОАКИМОВИЧ (ВАСИЛЬЕВИЧ)

Гришковский Иван Иоакимович (ВасИ́льевич) (03.12.1862–?) – Окончил гимназию (1880) и Тифлисское пех. юнкерское училище (1882). Подпор. (с 01.01.1882). Пор. (с 15.05.1891). Шт.-кап. (с 06.05.1900). Кап. (с 06.05.1901). Подполк. (с 26.02.1909). Полк. (с 12.08.1915 со ст. с 06.12.1914). Ген.-майор (с 30.08.1919 с увольнением от службы; утв. Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 04.10.1919 со ст. с 30.08.1919). Служба: В 83 Самурском пп (с 01.01.1882). Уч. русско-японской войны, ранен и контужен. В 17 Вост.-Сиб. сп (на 01.01.1910). В распор. командира 4 Башк. пп (с 15.08.1918). В резерве чинов при штабе Оренбургского военного округа (1919). Уволен от службы по домашним обстоятельствам ген.-майором с мундиром и пенсией (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 30.08.1919). Награды: Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость» (1904), Св. Стан. 3-й ст. м. и б. (1905), Св. Анны 3-й ст. (1909), Св. Вл. 4-й ст. б. с надп. «25 лет» (1912), Св. Стан. 2-й ст. (12.04.1913).