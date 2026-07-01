ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - украинский и французский жи­во­пи­сец , гра­фик, тео­ре­тик ис­кус­ст­ва.

Учил­ся на фи­ло­ло­гических факультетах Санкт-Пе­тербургского и Ки­ев­ско­го университетов (с 1905), на от­де­ле­нии био­ло­гии Московского университета (до 1912); од­но­вре­мен­но (с 1905) за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью в мас­тер­ской С.И. Све­то­слав­ско­го в Кие­ве и в московских сту­ди­ях К.Ф. Юо­на и И.И. Маш­ко­ва (1910-1911). В 1911 году по­се­тил Па­риж, ис­пы­тал влия­ние французского ку­биз­ма. В 1912 году со­вер­шил по­езд­ку по Рос­сии, изу­чая древнерусское искусство; в 1913-1914 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии. Уча­ст­во­вал в вы­став­ках Но­во­го общества ху­дож­ни­ков (1910), об­ществ «Буб­но­вый ва­лет» (1912), «Мир ис­кус­ст­ва» (1917), «Сво­бод­ное твор­че­ст­во» (1918) и других. За­ни­мал­ся тео­ре­тическими ис­сле­до­ва­ния­ми в об­лас­ти жи­во­пи­си; не раз­де­ляя край­них аван­гар­ди­ст­ских взгля­дов на искусство, все­гда ос­та­вал­ся в рам­ках фи­гу­ра­тив­но­го твор­че­ст­ва. Его кар­ти­ны 1910-х годов де­мон­ст­ри­ру­ют уме­лое пре­тво­ре­ние приё­мов различных жи­во­пис­ных сис­тем (в том числе русские ико­ны , украинского луб­ка, итальянской фре­ско­вой жи­во­пи­си) в еди­ную де­ко­ра­тив­но-обоб­щён­ную ком­по­зи­цию: «Мас­тер­ская ху­дож­ни­ка» (1914, КГ, Ас­т­ра­хань), «Пей­заж с до­ма­ми» (1917, ГРМ), «Се­рый мост» (1918, ГТГ), «Жен­ский порт­рет» (1918, ГРМ). В 1918 году вхо­дил во Все­российскую кол­ле­гию по де­лам му­зе­ев и ох­ра­ны па­мят­ни­ков ста­ри­ны. Пре­по­да­вал в ГСХМ (1919). В 1919 году совместно с А.В. Шев­чен­ко и свои­ми уче­ни­ка­ми ор­га­ни­зо­вал вы­став­ку «Цве­то­ди­на­мос и тек­то­ни­че­ский при­ми­ти­визм», ко­то­рая со­про­во­ж­да­лась из­да­ни­ем од­но­имённого ма­ни­фе­ста. В 1919 году эмиг­ри­ро­вал; в Стам­бу­ле пи­сал ви­ды Ста­ро­го го­ро­да и ви­зантийских па­мят­ни­ков. В 1921 и 1923 годы по­се­тил Гре­цию, где соз­да­вал пей­за­жи. Жил в Па­ри­же, где стал пол­но­прав­ным пред­ста­ви­те­лем па­риж­ской шко­лы жи­во­пи­си, так­же в Кань-сюр-Мер (1927-1942) и других го­ро­дах на юге Фран­ции. В 1958 году при Американском ук­ра­ин­ском институте в Нью-Йор­ке соз­дан Фонд Грищенко (ар­хив и свыше 70 ра­бот ху­дож­ни­ка).

Иллюстрации:

А. В. Гри­щен­ко. «Пей­заж» («Пе­тер­бург­ский этюд»). 1917. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей имени А. Н. Ра­ди­ще­ва (Са­ра­тов). Архив БРЭ.

Сочинения:

О свя­зях рус­ской жи­во­пи­си с Ви­зан­тией и За­па­дом. XIII–XX вв. Мыс­ли жи­во­пис­ца. М., 1913;

О груп­пе ху­дож­ни­ков «Буб­но­вый ва­лет» // Апол­лон. 1913. № 6;

Рус­ская ико­на как ис­кус­ст­во жи­во­пи­си // Во­про­сы жи­во­пи­си. М., 1917. Вып. 3;

Кри­зис ис­кус­ст­ва и со­вре­мен­ная жи­во­пись // Там же. М., 1917. Вып. 4;

Deux ans а̀ Constantinople, jour­nal d’un peintre. P., 1930;

Мої зуст­рi­чi i роз­мо­ви з фран­цузь­ки­ми мистця­ми. Нью-Йорк, 1965.