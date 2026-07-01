ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - украинский и французский живописец, график, теоретик искусства.
Учился на филологических факультетах Санкт-Петербургского и Киевского университетов (с 1905), на отделении биологии Московского университета (до 1912); одновременно (с 1905) занимался живописью в мастерской С.И. Светославского в Киеве и в московских студиях К.Ф. Юона и И.И. Машкова (1910-1911). В 1911 году посетил Париж, испытал влияние французского кубизма. В 1912 году совершил поездку по России, изучая древнерусское искусство; в 1913-1914 годы путешествовал по Италии. Участвовал в выставках Нового общества художников (1910), обществ «Бубновый валет» (1912), «Мир искусства» (1917), «Свободное творчество» (1918) и других. Занимался теоретическими исследованиями в области живописи; не разделяя крайних авангардистских взглядов на искусство, всегда оставался в рамках фигуративного творчества. Его картины 1910-х годов демонстрируют умелое претворение приёмов различных живописных систем (в том числе русские иконы, украинского лубка, итальянской фресковой живописи) в единую декоративно-обобщённую композицию: «Мастерская художника» (1914, КГ, Астрахань), «Пейзаж с домами» (1917, ГРМ), «Серый мост» (1918, ГТГ), «Женский портрет» (1918, ГРМ). В 1918 году входил во Всероссийскую коллегию по делам музеев и охраны памятников старины. Преподавал в ГСХМ (1919). В 1919 году совместно с А.В. Шевченко и своими учениками организовал выставку «Цветодинамос и тектонический примитивизм», которая сопровождалась изданием одноимённого манифеста. В 1919 году эмигрировал; в Стамбуле писал виды Старого города и византийских памятников. В 1921 и 1923 годы посетил Грецию, где создавал пейзажи. Жил в Париже, где стал полноправным представителем парижской школы живописи, также в Кань-сюр-Мер (1927-1942) и других городах на юге Франции. В 1958 году при Американском украинском институте в Нью-Йорке создан Фонд Грищенко (архив и свыше 70 работ художника).
Иллюстрации:
А. В. Грищенко. «Пейзаж» («Петербургский этюд»). 1917. Художественный музей имени А. Н. Радищева (Саратов). Архив БРЭ.
Сочинения:
О связях русской живописи с Византией и Западом. XIII–XX вв. Мысли живописца. М., 1913;
О группе художников «Бубновый валет» // Аполлон. 1913. № 6;
Русская икона как искусство живописи // Вопросы живописи. М., 1917. Вып. 3;
Кризис искусства и современная живопись // Там же. М., 1917. Вып. 4;
Deux ans а̀ Constantinople, journal d’un peintre. P., 1930;
Мої зустрiчi i розмови з французькими мистцями. Нью-Йорк, 1965.