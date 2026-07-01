ГРИШАШВИЛИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИШАШВИЛИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ (Ма­му­лаи­шви­ли) - грузинский по­эт , ли­те­ра­ту­ро­вед , академик Академии наук Грузинской ССР (1947), народный по­эт Грузинской ССР (1959).

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. Учил­ся в Тби­лис­ской грузинской гим­на­зии для бла­го­род­ных де­тей (1897-1904). Соз­дал лю­би­тель­ский те­атр в Тби­ли­си, ко­то­рым ру­ко­во­дил в 1905-1906 годы. На­чал пе­ча­тать­ся с 1906 года. Ран­няя ин­тим­но-лю­бов­ная ли­рика Гришашвили (сборники «Бу­кет роз», 1906 год; «Фан­та­зия», 1907 год; «Зур­на», 1908 год; «По­це­луй меч­ты», 1911 год) от­ли­ча­ет­ся уме­лым ис­поль­зо­ва­ни­ем об­ра­зов и мет­ри­ки восточной по­эзии. Сти­хи 1920-1930-х годов со­став­ля­ют цикл по­этических за­ри­со­вок преж­не­го и но­во­го (со­циа­ли­стичесого) Тби­ли­си, кру­ше­ние ста­ро­го ми­ра опи­са­но в тра­гических то­нах (сти­хо­тво­ре­ния «Я и Ев­ро­па», 1922 год; «Про­ща­ние со ста­рым Тби­ли­си», 1925 год; «Ап­рель в Тби­ли­си», 1929 год, и другие). В позд­них сти­хах на­ря­ду с во­енной те­ма­ти­кой («Ро­ди­на и по­бе­да», 1941 год; «Бал­ла­да о бе­лом плат­ке», 1943 год, и другие) зву­чат гра­ж­дан­ские, пат­рио­тические мо­ти­вы (сборник «Из­бран­ное», 1949 год, Государственная премия СССР, 1950 год, и другие). Ав­тор ли­те­ра­ту­ро­ведческих и эт­но­гра­фических ра­бот («Са­ят-Но­ва», 1918 год; «Ли­те­ра­тур­ная бо­ге­ма ста­ро­го Тби­ли­си», 1927 год, русский перевод 1989 года, и другие), сти­хов для де­тей. Пе­ре­во­дил русскую, армянскую и азербайджанскую по­эзию.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 5 т. Тб., 1961-1965 (на грузинском языке);

Собрание сочинений: В 5 т. Тб., 1980-1985.