ГРИШАШВИЛИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРИШАШВИЛИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ (Мамулаишвили) - грузинский поэт, литературовед, академик Академии наук Грузинской ССР (1947), народный поэт Грузинской ССР (1959).
Родился в семье ремесленника. Учился в Тбилисской грузинской гимназии для благородных детей (1897-1904). Создал любительский театр в Тбилиси, которым руководил в 1905-1906 годы. Начал печататься с 1906 года. Ранняя интимно-любовная лирика Гришашвили (сборники «Букет роз», 1906 год; «Фантазия», 1907 год; «Зурна», 1908 год; «Поцелуй мечты», 1911 год) отличается умелым использованием образов и метрики восточной поэзии. Стихи 1920-1930-х годов составляют цикл поэтических зарисовок прежнего и нового (социалистичесого) Тбилиси, крушение старого мира описано в трагических тонах (стихотворения «Я и Европа», 1922 год; «Прощание со старым Тбилиси», 1925 год; «Апрель в Тбилиси», 1929 год, и другие). В поздних стихах наряду с военной тематикой («Родина и победа», 1941 год; «Баллада о белом платке», 1943 год, и другие) звучат гражданские, патриотические мотивы (сборник «Избранное», 1949 год, Государственная премия СССР, 1950 год, и другие). Автор литературоведческих и этнографических работ («Саят-Нова», 1918 год; «Литературная богема старого Тбилиси», 1927 год, русский перевод 1989 года, и другие), стихов для детей. Переводил русскую, армянскую и азербайджанскую поэзию.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 5 т. Тб., 1961-1965 (на грузинском языке);
Собрание сочинений: В 5 т. Тб., 1980-1985.