ГРИС ХУАН
ГРИС (Gris) ХУАН (Хосе Викториано Кармело Карлос Гонсалес Перес, González Pérez) - испанский и французский живописец, рисовальщик.
В 1902-1904 годы обучался в мадридской Школе искусств и ремёсел, затем брал уроки живописи у Х.М. Карбонеро. В 1905-1911 годы рисовал для журналов («Renacimiento latino» в Мадриде, «Papitú » в Барселоне, «Le Charivari» в Париже и других) в традициях графики модерна. В 1906 году прибыл в Париж, где сблизился с П. Пикассо и Ж. Браком, Г. Аполлинером и другими; около 1911 года создал свои первые кубистические натюрморты («Гитара и цветы», 1912 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В них система аналитического кубизма модифицируется в соответствии с опытом работы Гриса в области декоративной графики: плоскостные формы очерчиваются правильными полукружиями, овалами и тому подобным; тени создают впечатление призмы, в гранях которой оптически смещается пространство, формы удваиваются или множатся. Картины Гриса отличаются холодной тональностью (серые, голубые, серебристые оттенки) и «металлические» блеском поверхности. Около 1913 года Грис переходит к синтетическому кубизму: в его полотнах появляются наклейки, надписи, цифры; цветовая гамма становится более плотной, насыщенной; абстрактные и фигуративные детали смыкаются в конструктивные построения («Курильщик», 1913 год, частное собрание, Нью-Йорк; «Ваза с фруктами и графин», 1914 год, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло). К этому времени Грис выработал метод решётчатых построений - элементы форм вписывались в ячейки предварительно расчерченной плоскости. Этот рациональный, «инженерный» подход впоследствии определил сближение Гриса с мастерами пуризма (с 1921). В картинах 1915-1916 годов усиливается цветовая насыщенность, усложняются пространственные отношения («Натюрморт перед открытым окном. Площадь Равиньян», 1915 год, Музей искусств, Филадельфия; «Фруктовая чаша, бокал и газета», 1916 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк, и другие). В поздней живописи Гриса значительное место занимает тема человеческой фигуры («Девушка с мандолиной (по К. Коро)», 1916 год, Художественный музей, Базель, и другие); в сериях «Арлекины» и «Пьеро» (1919 и 1921-1923) кубистические сломы форм уступают место широко скруглённым линиям, описывающим монументальные объёмы. Сближение с неоклассицизмом прослеживается и в натюрмортах с их лаконичными укрупнёнными формами («Канигу», 1921 год, галерея Олбрайт-Нокс, Буффало; «Голубой ковёр», 1925 год, Национальный музей современного искусства, Париж, и другие). Исполнял также офорты и литографии; оформил балет «Искушения пастушки» (на музыку М.П. де Монтеклера, 1924 год, Русский балет Дягилева). В своих лекциях и статьях Грис уделял большое внимание разработке теории кубизма.
Иллюстрации:
Х. Грис. «Натюрморт с вазой с фруктами и мандолиной». 1919. Галерея Байелер (Базель). Архив БРЭ.
Сочинения:
Letters / Ed. D. Cooper. L., 1956.