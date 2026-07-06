ГРИС ХУАН

ГРИС (Gris) ХУАН (Хо­се Вик­то­риа­но Кар­ме­ло Кар­лос Гон­са­лес Пе­рес, González Pérez) - испанский и французский жи­во­пи­сец , ри­со­валь­щик.

В 1902-1904 годы обу­чал­ся в мад­рид­ской Шко­ле ис­кусств и ре­мё­сел, за­тем брал уро­ки жи­во­пи­си у Х.М. Кар­бо­не­ро. В 1905-1911 годы ри­со­вал для жур­на­лов («Renacimiento la­tino» в Мад­ри­де, «Pa­pi­tú » в Бар­се­ло­не, «Le Charivari» в Па­ри­же и других) в тра­ди­ци­ях гра­фи­ки мо­дер­на . В 1906 году при­был в Па­риж, где сбли­зил­ся с П. Пи­кас­со и Ж. Бра­ком, Г. Апол­ли­не­ром и другими; около 1911 года соз­дал свои пер­вые ку­би­стические на­тюр­мор­ты («Ги­та­ра и цве­ты», 1912 год, Му­зей современного искусства, Нью-­Йорк). В них сис­те­ма ана­ли­тического ку­биз­ма мо­дифи­ци­ру­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с опы­том ра­бо­ты Гриса в об­лас­ти де­ко­ра­тив­ной гра­фи­ки: пло­ско­ст­ные фор­мы очер­чи­ва­ют­ся пра­виль­ны­ми по­лу­кру­жия­ми, ова­ла­ми и тому подобным; те­ни соз­да­ют впе­чат­ле­ние приз­мы, в гра­нях ко­то­рой оп­ти­че­ски сме­ща­ет­ся про­стран­ст­во, фор­мы уд­ваи­ва­ют­ся или мно­жат­ся. Кар­ти­ны Гриса от­ли­ча­ют­ся хо­лод­ной то­наль­но­стью (се­рые, го­лу­бые, се­реб­ри­стые от­тен­ки) и «ме­тал­лические» блес­ком по­верх­но­сти. Около 1913 года Грис пе­ре­хо­дит к син­те­тическому ку­биз­му: в его по­лот­нах по­яв­ля­ют­ся на­клей­ки, над­пи­си, циф­ры; цве­то­вая гам­ма ста­но­вит­ся бо­лее плот­ной, на­сы­щен­ной; аб­ст­ракт­ные и фи­гу­ра­тив­ные де­та­ли смы­ка­ют­ся в кон­ст­рук­тив­ные по­строе­ния («Ку­риль­щик», 1913 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк; «Ва­за с фрук­та­ми и гра­фин», 1914 год, Му­зей Крёл­лер-Мюл­лер, От­тер­ло). К это­му вре­ме­ни Грис вы­ра­бо­тал ме­тод ре­шёт­ча­тых по­строе­ний - эле­мен­ты форм впи­сы­ва­лись в ячей­ки пред­ва­ри­тель­но рас­чер­чен­ной плос­ко­сти. Этот ра­цио­наль­ный, «ин­же­нер­ный» под­ход впо­след­ст­вии оп­ре­де­лил сбли­же­ние Гриса с мас­те­ра­ми пу­риз­ма (с 1921). В кар­ти­нах 1915-1916 годов уси­ли­вает­ся цве­то­вая на­сы­щен­ность, ус­лож­ня­ют­ся про­стран­ст­вен­ные от­но­ше­ния («На­тюр­морт пе­ред от­кры­тым ок­ном. Пло­щадь Ра­винь­ян», 1915 год, Му­зей искусств, Фи­ла­дель­фия; «Фрук­то­вая ча­ша, бо­кал и га­зе­та», 1916 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк, и другие). В позд­ней жи­во­пи­си Гриса зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ет те­ма че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры («Де­вуш­ка с ман­до­ли­ной (по К. Ко­ро)», 1916 год, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель, и другие); в се­ри­ях «Ар­ле­ки­ны» и «Пье­ро» (1919 и 1921-1923) ку­би­стические сло­мы форм ус­ту­па­ют ме­сто ши­ро­ко скруг­лён­ным ли­ни­ям, опи­сы­ваю­щим мо­ну­мен­таль­ные объ­ё­мы. Сбли­же­ние с не­о­клас­си­циз­мом про­сле­жи­ва­ет­ся и в на­тюр­мор­тах с их ла­ко­нич­ны­ми ук­руп­нён­ны­ми фор­ма­ми («Ка­ни­гу», 1921 год, га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло; «Го­лу­бой ко­вёр», 1925 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж, и другие). Ис­пол­нял так­же офор­ты и ли­то­гра­фии; офор­мил ба­лет «Ис­ку­ше­ния пас­туш­ки» (на музыку М.П. де Мон­тек­ле­ра, 1924 год, Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва). В сво­их лек­ци­ях и стать­ях Грис уде­лял боль­шое вни­ма­ние раз­ра­бот­ке тео­рии ку­биз­ма.

Иллюстрации:

Х. Грис. «На­тюр­морт с ва­зой с фрук­та­ми и ман­до­ли­ной». 1919. Га­ле­рея Бай­е­лер (Ба­зель). Архив БРЭ.

Сочинения:

Letters / Ed. D. Cooper. L., 1956.