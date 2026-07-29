ГРИППЕНБЕРГ ОСКАР ФЕРДИНАНД КАЗИМИРОВИЧ

Из потомственных дворян Великого княжества Финляндского, лютеранин. Окончил частное учебное заведение. 6.5.1854 поступил унтер-офицером в запасную роту Финляндского гренадерского стрелкового батальона. Участник Крымской войны. 22.10.1854 получил звание портупей-прапорщика. 8.12.1854 переведен в действующий состав батальона. Выдержал экзамен на производство в офицеры при штабе войск, в Финляндии расположенных. 2.11.1855 произведен в прапорщики с переводом во 2-й резервный стрелковый батальон. 6.12.1856 по расформировании 2-го резервного стрелкового батальона поступил в 12-й стрелковый батальон. 5.5.1858 произведен в подпоручики. 15.4.1859 произведен в поручики. 7.1.1860 переведен в 3-й стрелковый батальон. Участник подавления польского мятежа 1863-1864 гг. 20.12.1863 прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку. 26.2.1864 произведен в штабс-капитаны. 20.8.1864 переведен в лейб-гвардии Московский полк поручиком. Участник Среднеазиатских походов 1866–1868 гг. 12.4.1866 переведен в Оренбургский (впоследствии Туркестанский) стрелковый батальон капитаном. 3.04.1867 назначен командующим 5-м Туркестанским линейным батальоном. 7.7.1867 произведен в майоры. 1.6.1868 назначен и. д. коменданта укрепления Каты-Кургана и начальника Каты-Курганского отдела с оставлением в должности. 15.9.1868 отчислен от должностей в отпуск для лечения ран. 3.12.1869 прикомандирован к 2-му стрелковому батальону. 28.2.1870 назначен командиром 17-го стрелкового батальона. 3.2.1872 произведен в полковники. Участник русско-турецкой войн 1877–1878 гг. 19.3.1877 назначен командиром лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона. 29.4.1877 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 25.10.1877 назначен командующим лейб-гвардии Московским полком. 10.2.1878 произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту его императорского величества и с утверждением командиром полка. 1.1.1883 отчислен от должности командира полка с назначением состоять при штабе Гвардейского корпуса. 20.1.1888 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии.11.9.1889 назначен начальником Гвардейской стрелковой бригады. 30.8.1890 произведен в генерал-лейтенанты. 7.4.1897 назначен начальником 1-й гвардейской пехотной дивизии. 12.5.1898 назначен членом Александровского комитета о раненых. 3.5.1900 назначен командиром 6-го армейского корпуса с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 1.1.1901 произведен в генералы от инфантерии. 7.12.1901 назначен помощником командующего войсками Виленского военного округа с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 10.11.1902 назначен командующим войсками Виленского военного округа с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 30.7.1904 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должностях. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 11.9.1904 назначен командующим 2-й Маньчжурской армией с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 12.3.1905 отчислен от должности с оставлением генерал-адъютантом и членом Александровского комитета о раненых. 25.4.1905 назначен членом Государственного совета с оставлением генерал-адъютантом и членом Александровского комитета о раненых, к присутствию не назначался. 15.6.1905 назначен генерал-инспектором пехоты с оставлением генерал-адъютантом и членом Государственного совета и Александровского комитета о раненых. 3.1.1906 отчислен от должности члена Александровского комитета о раненых. 23.3.1906 отчислен от должности генерал-инспектора пехоты. 28.12.1915 погребен на Царскосельском братском кладбище. 7.1.1916 исключен умершим.

Жена: дочь генерал-майора Екатерина Эдуардовна (урожденная Лунд). Дети: Елена (р. 3.6.1877); Александр (28.5.1879–9.2.1935, Тунис), генерал-майор; Екатерина (р. 27.5.1894).