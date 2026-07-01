ГРИОТ
ГРИОТ - певец-сказитель в странах Западной Африки (Сенегал, Гамбия, Мали, Гвинея и других).
Название на языках народов Западной Африки - джели, джали, гауло, геуал и других. Устное профессиональное искусство гриота передаётся по наследству в пределах касты. Согласно эпическому сказанию о создателе средневекового государства Мали Сундьяте Кейта (1-я половина XIII века), первым гриотом был Балла Фассеке, давший начало влиятельному роду поэтов-музыкантов Куяте. Придворные гриоты имели высокий социальный статус, были хранителями исторических преданий и генеалогий, советниками и дипломатами, воспитателями наследников вождей и другие. Выступления гриотов проходят в виде театрализованных музыкально-танцевальных представлений (наряду с певцами-сказителями существуют танцоры, актёры, шуты, акробаты). Некоторые гриоты обслуживают низшие слои населения, выступают на свадьбах и других праздниках. Сохранилась традиция странствующих гриотов. Основа репертуара - эпические и хвалебные песни, исторические сказания. Сольное пение или речитирование традиционно сопровождается собственной игрой гриотов на коре (арфолютня) или нгони (лютня с длинной шейкой); при участии других исполнителей используются также балафон (инструмент типа ксилофона) и другие идиофоны и мембранофоны. В современных условиях гриоты нередко выступают в концертах, в том числе вместе с фольклорными коллективами, джазовыми и рок-музыкантами.
Иллюстрации:
Гриот. Архив БРЭ.