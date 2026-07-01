ГРИОТ

ГРИОТ - пе­вец -ска­зи­тель в стра­нах Западной Аф­ри­ки (Се­не­гал, Гам­бия, Ма­ли, Гви­нея и других).

Название на язы­ках на­ро­дов Западной Аф­ри­ки - дже­ли, джа­ли, гау­ло, геу­ал и других. Уст­ное профессиональное искусство гриота пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву в пре­де­лах кас­ты . Со­глас­но эпическому ска­за­нию о соз­да­те­ле средневекового государства Ма­ли Сун­дь­я­те Кей­та (1-я половина XIII века), пер­вым гриотом был Бал­ла Фас­се­ке, дав­ший на­ча­ло влия­тель­но­му ро­ду по­этов-му­зы­кан­тов Куя­те. При­двор­ные гриоты име­ли вы­со­кий со­ци­аль­ный ста­тус, бы­ли хра­ни­те­ля­ми ис­то­рических пре­да­ний и ге­неа­ло­гий, со­вет­ни­ка­ми и ди­пло­ма­та­ми, вос­пи­та­те­ля­ми на­след­ни­ков во­ж­дей и другие. Вы­сту­п­ле­ния гриотов про­хо­дят в ви­де те­ат­ра­ли­зованных му­зы­каль­но-тан­це­валь­ных пред­став­ле­ний (на­ря­ду с пев­ца­ми-ска­зи­те­ля­ми су­ще­ст­ву­ют тан­цо­ры, ак­тё­ры, шу­ты, ак­ро­ба­ты). Не­ко­то­рые гриоты об­слу­жи­ва­ют низ­шие слои на­се­ле­ния, вы­сту­па­ют на свадь­бах и других празд­ни­ках. Со­хра­ни­лась тра­ди­ция стран­ст­вую­щих гриотов. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - эпи­чес­кие и хва­леб­ные пес­ни, ис­то­рические ска­за­ния. Соль­ное пе­ние или ре­чи­ти­ро­ва­ние тра­ди­ци­он­но со­про­во­ж­да­ет­ся собственной иг­рой гриотов на ко­ре (ар­фо­лют­ня) или нго­ни (лют­ня с длин­ной шей­кой); при уча­стии других ис­пол­ни­те­лей ис­поль­зу­ют­ся так­же ба­ла­фон (ин­ст­ру­мент ти­па кси­ло­фо­на) и другие идио­фо­ны и мем­бра­но­фо­ны. В современных ус­ло­ви­ях гриоты не­ред­ко вы­сту­па­ют в кон­цер­тах, в том числе вме­сте с фольк­лор­ны­ми кол­лек­ти­ва­ми, джа­зо­вы­ми и рок-му­зы­кан­та­ми.

Иллюстрации:

Гри­от. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)