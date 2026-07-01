ГРИНКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРИНКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - хоровой дирижер , преподаватель музыки, духовный композитор.

В 1912-1914 годы учился в Московской консерватории, затем ушел добровольцем на фронт, был в плену. Проявлял интерес к духовному пению , считал себя учеником. Т. Гречанинова. В начале 1920 года эвакуировался с юга России. В марте - мае 1920 года управлял русским мужским хором в Фессалонике (Греция), в ноябре 1920 - октябре 1921 года - мужским хором в русском лагере Тузла (Турция). С октября 1921 по апрель 1923 года состоял регентом русского посольского храма в Бююкдере (близ Константинополя). С апреля 1923 по июль 1925 года преподавал пение и музыку в английском колледже для русских детей в Проти (современная Кыналыада, Турция).

В 1925 году переехал из Турции в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 по 1945 год Королевство Югославия) и обосновался в Земуне (ныне район Белграда), в котором проживало около 1 тысячи русских беженцев- эмигрантов . С 1925 по 1929 год преподаватель по классу теории музыки в частном Земунском музыкальном училище Н.О. Хвостицкой. Одновременно состоял регентом хора земунской церкви святого архангела Гавриила, которую русской общине уступила Сербская Православная Церковь. Этот хор под руководством Гринкова достиг высокого исполнительского уровня и считался одним из лучших русских хоров в Сербии (участвовал в перезахоронении останков генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля, в погребении короля Александра I Карагеоргиевича (1934), митрополита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого; 1936), патриарха Сербского Варнавы (Росича; 1937)). С марта 1929 года Гринков одновременно являлся регентом русского хора при сербской церкви Вознесения Господня в Белграде, позднее - регентом Хорватского певческого общества «Томислав» в Земуне (1930-1944) и дирижером Украинского художественно-драматического общества в Белграде (до 1941). В 1935/1936 годы уч. г. преподавал пение в белградской Русско-сербской мужской гимназии.

Подобно другим церковным регентам русской эмиграции на территории Королевства Югославия (архиепископ Гавриил (Чепур), епископ Митрофан (Абрамов), И.А. Гарднер, П.А. Фигуровский, Б.М. Моисеев), Гринков занимался обучением певчих, сочинением духовных песнопений, гармонизацией сербских церковных мелодий, аранжировкой сложных полифонических сочинений для мужского хора или для небольшого смешанного хора. Из сочинений Гринкова известны, в частности, песнопения литургии апостола Иакова (1939).

В годы второй мировой войны и после нее Гринков жил в Земуне, с 1 ноября 1942 года был директором городского музыкального училища (задуманного как учреждение, дающее полное музыкальное образование), где также преподавал музыкально-теоретические предметы и управлял хором учеников. Вследствии ухудшения отношений между СССР и Югославией 1 ноября 1948 года Гринков был уволен с поста директора училища и освобожден от должности преподавателя школы. С осени 1948 года состоял регентом любительских хоров ряда культурно-художественных кружков, что, по всей вероятности, было единственным источником доходов для Гринкова и его жены Ольги. До кончины Гринков управлял смешанным русско-сербским хором церкви святого архангела Гавриила; впоследствии хор пел под управлением его жены. Оба похоронены на православном участке городского кладбища в Земуне.