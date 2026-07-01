ГРИНГМУТ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
ГРИНГМУТ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - российский консервативный публицист, политический деятель, педагог, действительный статский советник (1890).
Из семьи обрусевших немцев. Потомственный дворянин (с 1892). В 1876 году принял российское подданство, в 1878 году перешёл из лютеранства в православие. Вольнослушатель историко-филологического факультета Московского университета (1866-1870), позднее посещал занятия в Лейпцигском университете. Преподаватель эстетики, древнегреческих и немецких языков (1870-1894), директор (1894-1896) Лицея цесаревича Николая (с 1893 года Императорский лицей в память цесаревича Николая) в Москве. С начала 1870-х годов публиковал статьи на различные темы преимущественно в консервативных периодических изданиях - «Гражданине», «Московских ведомостях», «Русском вестнике» и других. Находился под влиянием политических взглядов М. Н. Каткова (воспринимался современниками как его идейный преемник). С 1896 года редактор-издатель газеты «Московские ведомости». Член-учредитель «Русского собрания» (1901). Выступал за сохранение «истинно русских религиозных, государственных и национальных основ», поднятие авторитета Русской православной церкви и против чрезмерной государственной опеки над ней, а также против идеи создания представительного законодательного или законосовещательного института, считая, что единственным выразителем интересов русского народа является монарх. Утверждал, что виновниками возникновения революционного движения являются «инородцы», прежде всего евреи. В то же время в начале 1900-х годов отказался опубликовать «Протоколы сионских мудрецов» в газете «Московские ведомости», сомневаясь в их подлинности. Вскоре после начала Революции 1905-1907 годов призывал создать «всероссийскую дружину вокруг царского престола». Основатель (апрель 1905) и руководитель Русской монархической партии. В «Руководстве черносотенца-монархиста» (1906 год; отдельное издание - 1908 года) вкладывал положительный смысл в слово «чернносотенцы», заявляя, что это «простой, чёрный русский народ, который во время вооружённого бунта 1905 года встал на защиту самодержавного царя». Один из организаторов и активный участник 1-4-го Всероссийских съездов русских людей (1906-1907). В книге «История народовластия» (1908) доказывал несостоятельность демократического общественно-политического устройства. Автор работ по истории Древнего Египта и по проблемам преподавания классических языков в средней школе. Сторонник системы классического образования.
Сочинения:
Наш классицизм. М., 1890;
Враги живописи. I. Импрессионизм. II. Фотография. М., 1893;
Современные вопросы: В 2 т. М., 1894;
Собрание статей: В 4 вып. М., 1908-1910;
Блокнот профессора Баррикадова. М., 1910.