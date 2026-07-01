ГРИНГМУТ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

ГРИНГМУТ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - рос­сий­ский кон­сер­ва­тив­ный пуб­ли­цист , по­ли­тический дея­тель, пе­да­гог, дей­с­т­ви­тель­ный стат­с­кий со­вет­ник (1890).

Из се­мьи об­ру­сев­ших нем­цев. По­том­ственный дво­ря­нин (с 1892). В 1876 году при­нял рос­сий­ское под­дан­ст­во, в 1878 году пе­ре­шёл из лю­те­ран­ст­ва в пра­во­сла­вие . Воль­но­слу­ша­тель ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гичес­кого факультета Мос­ков­с­ко­го университета (1866-1870), позд­нее по­се­щал за­ня­тия в Лейп­циг­ском университете. Пре­по­да­ва­тель эстетики, древнегреческих и немецких язы­ков (1870-1894), ди­рек­тор (1894-1896) Ли­цея це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая (с 1893 года Императорский ли­цей в па­мять це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая) в Мо­ск­ве. С начала 1870-х годов пуб­ли­ко­вал ста­тьи на различные те­мы пре­имущественно в кон­сер­ва­тив­ных пе­рио­дических из­да­ни­ях - «Гра­ж­да­ни­не», «Мо­с­ков­ских ве­до­мо­стях», «Рус­ском вест­ни­ке» и других. На­хо­дил­ся под влия­ни­ем по­ли­тических взгля­дов М. Н. Кат­ко­ва (вос­при­ни­мал­ся со­вре­мен­ни­ка­ми как его идей­ный пре­ем­ник). С 1896 года ре­дак­тор-­из­да­тель газеты «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти». Член-уч­ре­ди­тель «Рус­ско­го со­б­ра­ния» (1901). Вы­сту­пал за со­хра­не­ние «ис­тин­но рус­ских ре­ли­ги­оз­ных, го­су­дар­ст­вен­ных и на­цио­наль­ных ос­нов», под­ня­тие ав­то­ри­те­та Русской пра­во­слав­ной церк­ви и про­тив чрез­мер­ной государственной опе­ки над ней, а так­же про­тив идеи соз­да­ния пред­ста­ви­тель­но­го за­ко­но­дательного или за­ко­но­со­ве­щательного ин­сти­ту­та, счи­тая, что един­ст­вен­ным вы­ра­зи­те­лем ин­те­ре­сов русского на­ро­да яв­ля­ет­ся мо­нарх. Ут­вер­ждал, что ви­нов­ни­ка­ми воз­ник­но­ве­ния ре­во­люционного дви­же­ния яв­ля­ют­ся «ино­род­цы», пре­ж­де все­го ев­реи. В то же вре­мя в начале 1900-х годов от­ка­зал­ся опуб­ли­ко­вать «Про­то­ко­лы си­он­ских муд­ре­цов» в газете «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти», со­мне­ва­ясь в их под­лин­но­сти. Вско­ре по­сле на­ча­ла Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов при­зы­вал соз­дать «все­рос­сий­скую дру­жи­ну во­круг цар­ско­го пре­сто­ла». Ос­но­ва­тель (апрель 1905) и ру­ко­во­ди­тель Рус­ской мо­нар­хи­че­ской пар­тии. В «Ру­ко­во­дстве чер­но­со­тен­ца-мо­нар­хи­ста» (1906 год; отдельное издание - 1908 года) вкла­ды­вал по­ло­жи­тель­ный смысл в сло­во «чер­нно­со­тен­цы», за­яв­ляя, что это «про­стой, чёр­ный рус­ский на­род, ко­то­рый во вре­мя воо­ру­жён­но­го бун­та 1905 го­да встал на за­щи­ту са­мо­дер­жав­но­го ца­ря». Один из ор­га­ни­за­то­ров и ак­тив­ный уча­ст­ник 1-4-го Все­российских съез­дов русских лю­дей (1906-1907). В книге «Ис­то­рия на­ро­до­вла­стия» (1908) до­ка­зы­вал не­со­стоя­тель­ность де­мо­кра­тического об­щественно-по­ли­тического уст­рой­ст­ва. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Древ­не­го Егип­та и по про­бле­мам пре­по­да­ва­ния клас­сических язы­ков в сред­ней шко­ле. Сто­рон­ник сис­те­мы клас­сического об­ра­зо­ва­ния.

Сочинения:

Наш клас­си­цизм. М., 1890;

Вра­ги жи­во­пи­си. I. Им­прес­сио­низм. II. Фо­то­гра­фия. М., 1893;

Со­вре­мен­ные во­про­сы: В 2 т. М., 1894;

Со­б­ра­ние ста­тей: В 4 вып. М., 1908-1910;

Блок­нот про­фес­со­ра Бар­ри­ка­до­ва. М., 1910.