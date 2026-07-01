Гриневицкий, Игнатий Иоахимович (Игнат Акимович) (1856, имение Басин Минской губ. ‒ 01[13].03.1881, Санкт-Петербург)

Гриневи`цкий, Игнатий Иоахимович (Игнат Акимович) (1856, имение Басин Минской губ. — 01[13].03.1881, Санкт-Петербург) — российский революционер, народоволец. Из обедневшей шляхетской семьи. Окончил с отличием реальную гимназию в Белостоке. В 1875 поступил в Технологический институт в Санкт-Петербурге. Участвовал в русских и польских революционных кружках, собирал деньги для заключенных, занимался изготовлением фальшивых паспортов. В 1879 предпринял неудачную попытку создания в деревне боевых дружин. В том же году вступил в «Народную волю». Входил в центральный кружок пропагандистов среди рабочих. Работал в подпольной типографии «Рабочей газеты». 26 февраля 1881 на квартире Г. обсуждался план покушения на императора Александра II, в котором Г. была отведена ведущая роль. 1 марта 1881 бомба, брошенная Г., нанесла царю и самому метальщику смертельные ранения. Имя Г. было установлено только в ходе процесса по этому делу. Лит.: Волк С. С. Народная воля. 1879—1882. М.—Л., 1966; Жуковский-Жук И. И. Игнатий Иоакимович Гриневицкий. М., 1930.