ГРИНЕВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

ГРИНЕВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский те­п­ло­тех­ник.

В 1896 году окон­чил Императорское тех­ническое училище (ны­не МГТУ ), там же пре­по­да­вал. С 1900 года профессор, с 1914 года рек­тор это­го учи­ли­ща. В 1905 году раз­ра­бо­тал схе­му те­п­ло­во­го рас­чё­та кот­ло­аг­ре­га­та. В 1906 году вы­вел тео­рию эко­но­мического рас­чё­та ра­бо­че­го про­цес­са па­ро­вой ма­ши­ны, соз­дал про­ек­ты ком­б07) Гриневецкий пред­ло­жил те­п­ло­вой рас­чёт дви­га­те­ля внут­рен­не­го сго­ра­ния. В 1909 году по его про­ек­ту по­стро­ен двух­такт­ный дви­га­тель внутреннего сго­ра­ния двой­но­го рас­ши­ре­ния для те­п­ло­во­за.

Гриневецкий пред­ста­вил про­ект пре­об­ра­зо­ва­ния учи­ли­ща в выс­шую шко­лу по­ли­тех­нического ти­па. В 1916 году пред­ло­жил про­ект ре­фор­мы профессионального об­ра­зо­ва­ния, где от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния «двой­ной» спе­циа­ли­за­ции (про­из­вод­ст­вен­ной и функ­цио­наль­ной). Раз­ра­бо­тал эко­но­ми­че­ски оп­ти­маль­ную груп­пи­ров­ку спе­ци­аль­но­стей. Под­чёр­ки­вая не­об­хо­ди­мость уз­кой спе­циа­ли­за­ции, вы­сту­пал про­тив «пе­ре­пле­те­ния» профессионального об­ра­зо­ва­ния с об­щим.

Сочинения:

О спе­циа­ли­за­ции в пре­об­ра­зо­ван­ной тех­ни­че­ской шко­ле и в прак­ти­ке. П., 1916;

Про­бле­ма те­п­ло­во­за и ее зна­че­ние для Рос­сии. М., 1923;

Па­ро­вые ма­ши­ны. Тео­рия ра­бо­че­го про­цес­са. 2-е изд. М., 1926.