ГРИНЕВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
ГРИНЕВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский теплотехник.
В 1896 году окончил Императорское техническое училище (ныне МГТУ), там же преподавал. С 1900 года профессор, с 1914 года ректор этого училища. В 1905 году разработал схему теплового расчёта котлоагрегата. В 1906 году вывел теорию экономического расчёта рабочего процесса паровой машины, создал проекты комб07) Гриневецкий предложил тепловой расчёт двигателя внутреннего сгорания. В 1909 году по его проекту построен двухтактный двигатель внутреннего сгорания двойного расширения для тепловоза.
Гриневецкий представил проект преобразования училища в высшую школу политехнического типа. В 1916 году предложил проект реформы профессионального образования, где отстаивал необходимость проведения «двойной» специализации (производственной и функциональной). Разработал экономически оптимальную группировку специальностей. Подчёркивая необходимость узкой специализации, выступал против «переплетения» профессионального образования с общим.
Сочинения:
О специализации в преобразованной технической школе и в практике. П., 1916;
Проблема тепловоза и ее значение для России. М., 1923;
Паровые машины. Теория рабочего процесса. 2-е изд. М., 1926.